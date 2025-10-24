أفضل العملات الرقمية للشراء اليوم 24 تشرين الأول/أكتوبر: عملة هايبرليكويد (Hyperliquid-HYPE) وعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة ريبل (Ripple-XRP)

تُعتبر عملة ريبل (Ripple) وعملة سولانا (Solana) وعملة هايبرليكويد (Hyperliquid) من أفضل العملات الرقمية للشراء حالياً بالنسبة للمستثمرين ممّن يودون الاستفادة من استعادة العملات البديلة للزخم.

لم تدُم مكاسب أسواق العملات الرقمية مطلع “تشرين الأول/أكتوبر الصاعد” لمدة طويلةٍ؛ فخلال أيام، شهدت الأسواق تراجعاً حاداً عقب إعلان الرئيس ترامب (Trump) فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية، ما دفع المستثمرين إلى العزوف عن أصول المخاطرة قبيل اجتماع اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة (FOMC) التابعة للاحتياطي الفيدرالي، غير أن الكثير من المُحللين يرون أن هذا التصحيح كان صحيّاً، حيث تم التخلص من الاستخدام الزائد لأداة الرافعة المالية والأيدي المرتعشة تمهيداً لبدء انطلاقةٍ أكثرَ استدامة. والآن، إليكم 3 عملاتٍ بديلةٍ بارزة تتمتع بآفاق ارتفاع قوي.

عملة هايبرليكويد (Hyperliquid-HYPE): عملة منصة التداول اللامركزي التي خلقت موجة جديدة من مليونيرات الكريبتو

انطلقت منصة هايبرليكويد –وعملتها الأساسية هايبر ليكويد (Hyperliquid)– أواخرَ العام الماضي لتصبح سريعاً إحدى أبرز منافسي قطاع منصات التداول اللامركزي (DEXs)، ونظراً لعملها على بلوكتشين خاصةٍ بها من الطبقة الأولى، فإنها تعطي الأولوية للشفافية وكفاءة إتمام المعاملات،؛ فبخلاف منصات التداول المركزي الأخرى، تتيح منصة هايبرليكويد لمُستخدميها إمكانية الاحتفاظ بالملكية الكاملة لأصولهم، وهي ميزة اكتسبَت أهمية متزايدةً بعد انهيار منصات تداول مركزي (CEXs) بارزة كمنصة FTX.

وبفضل رسوم تداولها المنخفضة وتنفيذها الفوري للأوامر والمزايا المتقدمة كتوفير إمكانية تداول عقود المشتقات المستقبلية، نجَحت منصة هايبرليكويد بالجمع بين سهولة استخدام المنصات اللامركزية وطبيعة التداول اللامركزي غير المتطلبة لتوفر الثقة فيما بين المتداولين.

وقد مرّت العملة منذ إطلاقها بموجات ارتفاع قوية، وقد تشكّل على مخططها البياني زوجٌ من نماذج الراية بين أواخر الشتاء وأوائل الربيع، وهي أنماط غالباً ما تسبق انطلاقاتٍ سعرية قوية.

وخلال الفترة بين أوائل نيسان/أبريل وحتى 26 أيار/مايو، ارتفع سعر عملة هايبرليكويد (Hyperliquid) من حوالي 10$ إلى 40$ أي أنه تضاعف بنحو 4 أضعافٍ، كما أظهر المخطط البياني تكرار تشكل نمط الكوب والمقبض، ما يدل على استمرار كبار المستثمرين بتجميع أرصدة العملة.

أما الآن، فقد شكلت خطوط الدعم والمقاومة لسعر العملة قناةً سعرية متزايدة الاتساع، ما يتيح لسعر العملة إمكانية الارتداد للأعلى بقوة.

عملة سولانا (Solana-SOL): أقوى منافسي عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وأفضل العملات أداءً لهذا الأسبوع

تواصل بلوكتشين سولانا (Solana) ترسيخ مكانتها كإحدى أسرع شبكات البلوكتشين وأكثرها قابلية للتوسع. ومع قيمة سوقية تتجاوز 104 مليار دولار وأكثر من 11 مليار دولار من القيمة الإجمالية المحجوزة (TVL) ضمن نظامها التقني لبروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، يبقى استمرار نظام سولانا التقني بالازدهار أمراً مثيراً للإعجاب.

دعا ذلك المُشاركين في السوق للتطلع إلى الإطلاق المنتظر لصناديق التداول الفوري لعملة سولانا في البورصات الأمريكية (US Solana Spot ETF)، الأمر الذي قد يُمكنها من اجتذاب استثماراتٍ مؤسساتيةٍ كبيرة مشابهةٍ لتلك التي تلقتها نظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin Spot ETFs) وعملة إيثيريوم (Ethereum Spot ETFs).

يتم تداول عملة سولانا (Solana) حالياً حول 191$ بعد تراجعه إلى قرابة 100$ في نيسان/أبريل الماضي، بدعم من تحسّن الوضوح التنظيمي وازدياد ثقة المستثمرين، وتشير مراجعة المؤشرات الفنية -بما فيها قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) البالغة 44 وارتفاع السعر بنسبة 4% في 24 ساعة واقترابه من خط متوسط الحركة المُقاس في مدى 30 يوماً (DMA-30)- إلى أنّ عملة سولانا (Solana) قد تكونُ مُقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، ما يُرجّح ارتفاع سعرها مع دخول عطلة نهاية الأسبوع.

وفيما يُشكل 150$ مستوى الدعم الرئيسي وحاجزُ 250$ أقوى مستويات المقاومة لتحركات السعر، فإن حدوث اختراق حاسم لحاجز المقاومة والاستقرار أعلاه يمكنه دفع سعر العملة نحو إعادة اختبار أعلى مستوياته المُسجلة على الإطلاق (ATH) عند 293.31$، أو حتى بلوغ 500$ إذا انطلقت السوق الصاعدة الحالية بكامل قوتها.

عملة ريبل (Ripple-XRP): رائدة عمليات الدفع الدولية في عام 2025

رسّخت عملة ريبل (Ripple) -العملة الأساسية للبلوكتشين المُوفرة لإحدى أسرع الشبكات وأقلها تكلفةً في إتمام المعاملات- مكانتها كبديل قوي لأنظمة التحويل التقليدية مثل سويفت (SWIFT).

وبفضل إشادة صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال بالعملة والشراكات الإستراتيجية التي عقدتها شركة ريبل (Ripple Labs) مع عدة مؤسساتٍ مالية أمريكية، تدرّجت العملة لتُصبح ثالثة ترتيب العملات الرقمية بقيمة سوقية توازي 144.3 مليار دولار، كما يُظهر إطلاق الشركة لعملة ريبل يو إس دي (Ripple USD-RLUSD) -عملة ريبل المستقرة المرتبطة بقيمة الدولار الأمريكي- طموحاتها ومساعيها الرامية إلى اقتناص حصةٍ من قطاع العملات المستقرة سريع النمو.

فخلال العام الماضي، ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 357% مُسجّلاً أعلى مستوياته الجديدة خلال 7 سنواتٍ عند 3.65$ منتصف تموز/يوليو، متفوقاً على أداء عملة بيتكوين (Bitcoin) التي ارتفع سعرها بنسبة 62% خلال نفس الفترة. من ناحيةٍ أخرى، يبدو أن سعر عملة ريبل (Ripple) يستعدُّ للارتفاع، حيث تستقر قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 39، كما يتحرك السعرُ دون خط متوسط الحركة المُقاس بمدى 30 يوماً (DMA-30).

وتشير المؤشرات الفنية إلى تشكل نمط الراية المبشر مرّتين خلال أشهر الصيف، ما يوحي بإمكانية مواصلة الارتفاع إذا تمت الموافقة على الطلبات المقدمة لإنشاء صناديق متداولةٍ في البورصة للعملة (XRP ETFs) خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، كما يُمكن لإقرار تشريعاتٍ شاملةٍ للأصول الرقمية داخل الولايات المتحدة دفعُ سعر عملة ريبل (Ripple) كي يبلغ نطاق 5$-10$.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER): عملة الميم المرشحة لإطلاق العنان لإمكانات عملة بيتكوين (Bitcoin) في عام 2025

أخيراً، هناك مشروع ما يزال يمر بمراحله المبكرة تمهيداً لإدراج عملته في منصات التداول، وهو مشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الذي سُرعَان ما أصبح من أكثر اكتتابات الكريبتو إثارةً للنقاش في عام 2025.

وتهدف شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة إلى تحسين قابلية توسع ورفع سرعة بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) بتوفيرها حل طبقة ثانية يتيح إتمام المعاملات بسرعةٍ فائقة وفعاليةٍ عالية من حيث التكلفة، كلُّ ذلك على شكل مشروع عملة ميم.

ويتضمّن المشروع نظامَ حوكمة لامركزياً عبر المنظمة المستقلة اللامركزية (DAO)، وعقوداً ذكية متطورةً، بالإضافة إلى قدرة معالجةٍ استثنائيةٍ للمعاملات بفضل حل طبقته الثانية الفريد. ومع نجاح الاكتتاب حتى الآن بجمع أكثر من 24.6 مليون دولار، يرى مُحللون إمكانية توفير عملته مكاسبَ بنطاق 10 أضعافٍ أو يزيد بعد الإطلاق.

ونظراً لعمله باستخدام آلة سولانا الافتراضية (SVM)، يتيح حل بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) من الطبقة الثانية أداة ربطٍ مباشرةً بمعاملات عملة بيتكوين (Bitcoin)، فضلاً عن التوافق التام مع التطبيقات اللامركزية (dApps)، وخصائصه المتضمنة إمكانية تطوير عملات الميم.

كما خضع العقد الذكي لعملة المشروع إلى تدقيق فريق Coinsult مؤخراً، والذي أكَّد خُلوَّه من أي ثغراتٍ، ممّا حسّن ثقة المستثمرين بالمشروع كثيراً.

باختصار، تُعَد عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) مفتاح الاستمتاع بكافة المزايا، بدءاً من الرهن والحوكمة وصولاً إلى رسوم المعاملات الزهيدة، عَلماً أنه يُمكن لمشتريها الأوائل كسبُ عوائدَ تصل حالياً إلى 48% سنوياً من خلال رهنها. لذلك، يُرجّح أن يأتي أداء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) فورَ إطلاقها استثنائياً للغاية.

