شركة مينج شينج (Ming Shing) في هونج كونج تبرم صفقة لشراء 4,250 عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)

من المتوقع إغلاق صفقة شراء عملة بيتكوين (Bitcoin) بحلول نهاية العام.

أعلنت شركة مينج شينج (Ming Shing) -عملاق الإنشاءات في هونج كونج والمُدرجة في بورصة ناسداك (Nasdaq)- عن صفقةٍ لشراء 4,250 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 483 مليون دولار. ووفقاً للاتفاقية، ستقوم شركة Winning Mission Group المسجّلة في جزر فيرجن البريطانية، ببيع 4,250 عملة BTC لشركة مينج شينج بسعر وسطي يبلغ 113,638$ للعملة الواحدة.

وتُظهر بيانات Bitcoin Treasuries أن مينج شينج تحتفظ بعملة بيتكوين (Bitcoin) في خزائنها منذ 13 كانون الثاني/يناير 2025، حيث تملك حالياً نحو 833 عملة بقيمةٍ تقارب 94.93 مليون دولار. وانضمت الشركة بهذا الإعلان إلى قافلة الشركات العامة التي أدخلت عملة بيتكوين (Bitcoin) في إستراتيجيات الخزينة الخاصة بها والتي تصدّرتها شركة Strategy بإدارة مايكل سايلور (Michael Saylor)، كما انضمت KindlyMD بقوة إلى هذا السباق بشرائها 5,743.91 عملة BTC عن طريق إحدى شركاتها الفرعية المملوكة بالكامل.

JUST IN: Hong Kong's publicly traded company Ming Shing Group Holdings Limited ($MSW) is raising $500 million through convertible promissory note to buy 4,250 Bitcoin. pic.twitter.com/mZxGgnFln0 — BitcoinTreasuries.NET (@BTCtreasuries) August 20, 2025

شركة مينج شينج (Ming Shing) ستصدر سندات تعهدية قابلة للتحويل وضمانات أسهم

من المتوقع إغلاق صفقة شراء عملة بيتكوين (Bitcoin) بحلول نهاية العام، كما أعلنت الشركة يوم الأربعاء عن تخطيطها لتنفيذ الاتفاقية المذكورة عبر إصدار سنداتٍ تعهديةٍ قابلةٍ للتحويل إلى جانب ضماناتٍ لشراء الأسهم، ونصَّ البيان الرسمي على أن “موعد استحقاق السندات سيأتي بعد 120 شهراً من تاريخ إصداره الأساسي”.

ووفقاً للاتفاقية، ستتلقى شركة Rich Plenty Investment Limited -وهي طرف خارجي- نصف قيمة الصفقة بما يعادل 2,125 عملة بيتكوين (Bitcoin)، كما ستحصل كلٌّ من الجهة البائعة والشركة الخارجية على سندٍ قابلٍ للتحويل تزيد قيمته على 241 مليون دولار مع ضمانةٍ لشراء أسهم شركة مينج شينج بقيمة 201 مليون دولار.

ويُمكن للاستثمار في عملة بيتكوين (Bitcoin) -بحسب المدير التنفيذي وينجين لي (Wenjin Li)- أن يتيح للشركة الاستفادة من الارتفاع السعري المُحتمل للعملة، ويرفع بالتالي قيمة أصول الشركة وسط سوق تفيض بالسيولة، وأضاف لي: “نحن ملتزمون بخلق قيمةٍ إضافية لمُساهمينا، ونسعى بنشاطٍ لاستكشاف خياراتٍ جديدة تعزز نمو الشركة في المستقبل”.

سهم شركة مينج شينج (MSW) يقفز بنسبة تقارب 30%

ارتفع سعر سهم شركة مينج شينج (MSW) -يوم الأربعاء- بنسبة 29% عقب إعلان الشركة عن صفقة شراء عملة بيتكوين (Bitcoin)؛ وأغلق اليوم على ارتفاع سعر السهم بنسبة 11.5% ليُصبح 1.65$ بحسب بيانات موقع Yahoo Finance، لكنّ السهم يخوض حركة هابطة بشكلٍ عام مع وجود ميلٍ فني واضح باتجاه البيع.