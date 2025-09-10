سهم شركة QMMM المُدرج في بورصة هونج كونج يرتفع بأكثر من 1,700% بعد إعلان خطط تضمين عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة سولانا (Solana-SOL) في احتياطياتها

شهدت أسهم شركة QMMM قفزةً كبيرةً بنسبة 2,300% يوم الثلاثاء، قبل أن تُغلق جلسة التداول على ارتفاع نسبته 1,736% بسعر 207$ في بورصة ناسداك.

أفادت شركة QMMM Holdings -وهي شركة إعلاناتٍ إعلاميةٍ رقمية مقرها هونج كونج- عن تسجيل ارتفاع مذهل في سعر أسهمها بنسبة 1,736% فور إعلانها عن نيتها تأسيس احتياطي من العملات الرقمية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.

ووفقاً لبيانات Yahoo Finance، قفز سهم الشركة بنسبة 2,300% يوم الثلاثاء قبل أن يُغلق على ارتفاع بنسبة 1,736% عند 207$ في بورصة ناسداك، إلا أن سعره تراجع في التداولات اللاحقة لينخفض بنسبة 61% حتى لحظة كتابة الخبر رغم تسجيله قفزةً مذهلة بلغت 8,147% الشهر الفائت.

شركة QMMM تطلق نظاماً تقنياً مستقلاً للعملات الرقمية مع خطة لإنشاء خزانة للأصول الرقمية بقيمة 100 مليون دولار

أعلنت شركة QMMM يوم الثلاثاء عن خطتها لإنشاء خزانةٍ ضخمةٍ من الأصول الرقمية بقيمة 100 مليون دولار تستهدف عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة سولانا (Solana). وأوضحت الشركة، المعروفة بخدماتها في مجال الأزياء الافتراضية، أنها ستُطلق ما تسميه “النظام التقني المستقل للعملات الرقمية”، والذي يجمَعُ بين الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين بهدف تطوير أدوات تحليلٍ مبتكرة لسوق العملات الرقمية.

وعلّق بون كواي (Bun Kwai) الرئيس التنفيذي لشركة QMMM قائلًا: “دخول QMMM إلى هذا المجال يؤكد التزامنا بالابتكار التقني ورؤيتنا حول دمج الاقتصاد الرقمي مع التطبيقات الواقعية”.

وأضاف كواي أن الشركة تسعى إلى ربط مزوّدي البيانات بالمُستهلكين عبر سوق لامركزي قائم على البلوكتشين، مع توظيف أدوات تحليلاتٍ مدعومةٍ بالذكاء الاصطناعي لمعالجة “كمياتٍ هائلةٍ من البيانات”، وأكد: “لقد تم تصميم مبادراتنا في مجال العملات الرقمية -إلى جانب خبرتنا في الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية- بهدف خلق قيمة مستدامةٍ للمُستثمرين والمساهمين، مع تعزيز دورنا كشركة تكنولوجيا تتطلع إلى المستقبل”.

موجة متصاعدة من المستثمرين الآسيويين تتبنى العملات الرقمية

تأتي مبادرة QMMM لإنشاء خزانة عملات رقمية في وقتٍ يشهد تزايداً مستمراً في عدد الشركات الآسيوية التي تسعى إلى إدراج هذه الفئة من الأصول ضمن احتياطياتها.

ووفقاً لتقرير كريبتونيوز (Cryptonews) الأسبوع الماضي، كشفت شركة رأس المال المُخاطر Sora Ventures عن إطلاق صندوقها لخزانة عملة بيتكوين (Bitcoin)، بتمويل أولي بلغت قيمته 200 مليون دولار من مُستثمرين آسيويين. وتسعى الشركة إلى تجميع ما قيمته مليار دولار من عملة بيتكوين (Bitcoin) خلال الأشهر الستة المقبلة.

كذلك، تسعى الشركة اليابانية Metaplanet -والمعروفة بتجميعها القوي لعملة بيتكوين (Bitcoin)- إلى إصدار 385 مليون سهم جديد عبر طرحٍ خارج البلاد لشراء المزيد من عملة بيتكوين (Bitcoin)، وتهدف الشركة -التي تحتل المرتبة السادسة كأكبر مستثمر مؤسساتي في عملة بيتكوين- إلى جمع 212.9 مليار ين ياباني (1.44 مليار دولار) من خلال طرحها الأخير للأسهم.