مجموعة OSL في هونج كونج تجمع 300 مليون دولار من اكتتاب أسهمها وسط تزايد إقبال مستثمري الكريبتو

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يأتي هذا الإعلان قُبيل دخول القانون الجديد للعملات المستقرة في هونج كونج حَيّزَ التنفيذ في الأول من آب/أغسطس المقبل.

جمَعت مجموعة OSL -إحدى منصات الأصول الرقمية الرائدة في آسيا- مبلغ 300 مليون دولار من خلال جولة جمع تمويل من أجل طرح الأسهم للاكتتاب، في أكبر عملية جمع تمويلٍ علنيةٍ في مجال الكريبتو على مستوى المنطقة حتى الآن.

النقاط الرئيسية: جمعت مجموعة OSL مبلغ 300 مليون دولار في أكبر طرحٍ علنيّ للأسهم ضمن مجال الكريبتو في آسيا حتى الآن.

سيتم توظيف هذه الأموال لدعم البنية التحتية للعملات المستقرة، والحصول على تراخيص عالمية، وتوسيع شبكات الدفع.

تم بيع الأسهم بسعر مخفض بنسبة 15.3%، ما أدى إلى تراجع سهم الشركة بنسبة 10% عند افتتاح جلسة التداول يوم الجمعة.

ويأتي هذا الإعلان قُبيل دخول قانون العملات المستقرة الجديد في هونج كونج حَيّزَ التنفيذ مطلع شهر آب/أغسطس القادم.

وأعلنت الشركة المُدرجة في البورصة تحت رمز 0863.HK أن عوائد الصفقة ستُستخدم لتمويل جهود التوسّع عالمياً، بما في ذلك تطوير بنية تحتية للعملات المستقرة خاضعةٍ للقوانين التنظيمية والحصول على تراخيص في مناطقَ جديدة، وإطلاق شبكة دفع رقمية متوافقةٍ مع القوانين.

مجموعة OSL تُصدر أسهماً بقيمة 300 مليون دولار بسعر يقل عن السوق بنسبة 15%

حدّدت صفقة جمع التمويل سعرَ السهم بـ 14.90 دولار هونج كونج، وبخصم 15.3% عن سعر إغلاق يوم أمس الخميس. وافتتحت أسهم OSL جلسة تداول يوم الجمعة على انخفاضٍ بأكثر من 10%، متأثرةً بسعر الاكتتاب المُخفّض وزيادة عدد الأسهم الكلي. مع ذلك، يظل سهم الشركة مرتفعاً بنسبة 120% منذ بداية العام.

وعلّق إيفان وونغ (Ivan Wong) -المدير المالي لمجموعة OSL- على الصفقة بالقول: “سيُسرّع هذا التمويل نموّنَا العالمي، لا سيّما البنية التحتية المُنظَّمة للعملات المستقرة وأنظمة الدفع المتوافقة مع القوانين”.

تأتي خطوة جمع التمويل هذه في ظل تزايد اهتمام المستثمرين بالأسهم المرتبطة بالكريبتو، على الرغم من تحذيرات هيئة النقد في هونج كونج هذا الأسبوع من “الحماس المفرط” تجاه العملات المستقرة.

وتشهد مجموعة OSL توسعاً غداةَ تَحوّلها بالكامل نحو الأصول الرقمية منذ عام 2023، ولديها الآن ترخيص إطلاق منصة تداولٍ في أستراليا، كما أنجزت عدة عمليات استحواذ في اليابان وأوروبا.

https://twitter.com/osldotcom/status/1948584655399387347

وتستثمر الشركة أيضاً في التمثيل الرقمي للأصول الحقيقية (RWA)، وتحويل أدوات الاستثمار التقليدية مثل السندات والأسهم إلى رموز رقمية.

يُشار إلى أن قربَ دخول قانون العملات المستقرة حيّز التنفيذ ساهم في ترسيخ مكانة هونج كونج كلاعبٍ رئيسيّ في السباق العالمي لتنظيم وجذب أنشطة المؤسسات ضمن العملات المستقرة. ففي العام الماضي، أضافت شركة OSL Digital Securities عملة تونكوين (Toncoin-TON) إلى خدمات التداول خارج المنصات (OTC) لتوسيع نطاق عروضها للمُستثمرين المحترفين.

وفي عام 2023، وسَّعت شركة Interactive Brokers -وهيَ وسيطٌ إلكترونيٌّ عالميٌّ آلي- عروضَ تداول العملات الرقمية كي تشمل صغار المتداولين في هونج كونج بالتعاون مع مجموعة OSL.

هونج كونج تُعلن عن سياسةٍ جديدة للأصول الرقمية

أصدرت هونج كونج بيانها الرئيسي الثاني الخاص بسياستها المتعلقة بالأصول الرقمية، واضعة تنظيم العملات المستقرة والتمثيل الرقمي للأصول الحقيقة (RWA) في صميم إستراتيجيتها، بما يتيح لها التحوّل إلى مركزٍ عالمي للتكنولوجيا المالية.

ويُركز الإطار الجديد المعروف باسم “LEAP” على الوضوح القانوني، ونمو النظام التقني، وتبنّي الأصول الرقمية في العالم الحقيقي، وتطوير الكفاءات، إلى جانب إطلاق نظام ترخيص العملات المستقرة في الأول من آب/أغسطس.

كما تُخطط الحكومة أيضاً لتنظيم التمثيل الرقمي للسندات الحكومية وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs)، ما يمهّد الطريق لتداول هذه المنتجات ضمن سوقٍ ثانويةٍ على منصات الأصول الرقمية المرخصة. وتهدف الحكومة أيضاً إلى توسيع جهود التمثيل الرقمي كي تشمل قطاعاتٍ مثل المعادن والطاقة المتجددة، مع التركيز على استخداماتها مثل استخدام الذهب وألواح الطاقة الشمسية.

ويلعب المحترفون العاملون في قطاعي الكريبتو وصناديق التحوّط دوراً رئيسياً في دعم سوق الإيجارات السكنية في هونج كونج، والذي يُعاني بسبب ضعف مصادر الطلب التقليدية.