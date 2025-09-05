نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي (Gemini) من جوجل يتوقع أسعار عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة بيبي (Pepe-PEPE) بحلول نهاية عام 2025

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

بعد هبوطه القاسي من قممه المسجلة في آب/أغسطس عند 124,000$ إلى ما دون 107,000$، تمكَّن سعرُ عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) أخيراً من استعادة مستوى 110,000$. غير أن ظروف السوق ما زالت هشّة وقد يتبدد هذا الدعم في أي لحظة، حيث يُخيّم الكثير من الغموض على المشهد مع بلوغ احتمالية خفض معدلات الفائدة في أيلول/سبتمبر نسبة 96%. مع ذلك، يظلُّ نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي (Gemini) من جوجل متمسّكاً بإيمانه بآفاق السوق طويلة الأمد، متوقعاً نتائج إيجابية.

أمّا سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) فقد سجَّل مؤخراً قمة تاريخية جديدة عند 4,950$، مؤكدةً أنها ما تزال زعيمة العملات البديلة، فقد دفعت هذه الانطلاقةُ أسعار عملات قائمةٍ على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum blockchain) -كعملة بيبي (Pepe)- وبقية سوق العملات البديلة إلى الارتفاع قبل أن تتراجع لاحقاً. ومع أنّ السوق هدأت نسبياً، إلا أن المزاج العام ما يزال ميّالاً نحو الصعود، مدعوماً بأكثر بيئةٍ تنظيميةٍ ملائمة للعملات الرقمية حتى الآن، وهو ما ينسجم مع توقعات نموذج Gemini.

عملة ريبل (Ripple): نموذج Gemini من جوجل يتوقع مكاسب هائلة مع هدف متحفظ عند 4$

قد تبدو بعض توقعات Gemini مُبالغاً فيها، إلا أنها تُصبح منطقية عند مراجعة أداء عملة ريبل (Ripple) خلال العام. فقد مثّل عام 2025 نقطة تحوّلٍ بارزةً: التغلّبُ على هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، تجاوز مستوى 1$، وتحقيق ارتفاع بنسبة 400%. ويتوقع نموذج Gemini استمرارَ هذا الزخم، مع احتمال تسجيل موجةٍ صاعدة إضافية.

ويكتسب سعر العملة الزخمَ بشكلٍ مستمر مع إطلاق بطاقة XRP Mastercard مؤخراً، ما يُمكّنها من دخول سوق الائتمان الذي تُقدَّر قيمته بتريليونات الدولارات. كما أن احتمالية إدراج صندوق متداول في البورصة للعملة في تشرين الأول/أكتوبر تزداد قوة، فقد رفعت وكالة بلومبيرج توقعاتها لفرص الموافقة على صندوق XRP Spot ETF هذا العام إلى 85%، وقد تجذب مثل هذه التطورات استثماراتٍ مؤسساتية ضخمة وتُوفر مُحفّزاً قوياً لارتفاع الأسعار.

ويستمر تبنيها واسع النطاق مع إعلان شبكة B3 -وهيَ حلُّ طبقة ثالثة تم بناؤه أولاً على بلوكتشين بيس (Base Blockchain)- عن شراكتها مع XRP Commons لبناء الألعاب وإطلاقها على شبكة XRPL، وهي مبادرة لمساعدة المطورين على تنمية الاستخدامات الوظيفية العملية لنظام ريبل التقني.

مخطط سعر زوج USD/XRP – المصدر: TradingView

ولا تزال الأهداف بعيدة المدى لعملة ريبل (Ripple) إيجابيّة؛ فرغم أن شهر أيلول/سبتمبر غالباً ما يُمثل تحدياً لقطاع الكريبتو، فإن التخفيضات المُرتقبة في معدلات الفائدة قد تُحوّل هذا المسار، وقد يتخطى سعر العملة عتبة الـ 5$، وعلى المتداولين توخّي الحذر نظراً لاستمرار التقلبات.

كذلك، يكشف المخطط البياني اليومي عن مناطق دعم قويةٍ قد تُفضي إلى ارتدادة بعد فترةٍ مطوّلةٍ من التداول الجانبي. ومن المتوقع أن يفتح تجاوز مقاومة 3.60$ المجال أمام تسجيل قممٍ جديدة، بينما تشكل 2.50$ و2.30$ مستويات دعم رئيسية بعد أن مثّلت سابقاً مناطق انعكاس. ويمتلك سعر عملة ريبل (Ripple) مساراً واضحاً نحو 10$ على المدى الطويل، لكنّه يحتاج بدايةً إلى تجاوز مستوى 3.60$، وهو المستوى الذي ارتدَّ السعر عنه مؤخراً ودفعَهُ إلى الهبوط مجدداً دون 3$.

عملة سولانا (Solana) مرشّحة للتفوق على أداء عملة إيثيريوم (Ethereum) مع نهاية العام

يُواصل سعر عملة سولانا (Solana) التأرجحَ ضمن نطاقٍ عرضي بعد صعوده اللافت في عام 2024. مع ذلك، ما تزال الشبكة تُبرهن على قوتها باعتبارها من أبرز مصادر الإيرادات، إذ سجّلت ما يقارب 5 مليون دولار خلال آخر 30 يوماً، وتتّجه نحو إطلاق أكبر تحديثٍ في تاريخها تحت اسم Alpenglow، والذي حصَلَ على تأييد يتجاوز 98%، بهدف خفض زمن تسوية المعاملات إلى 150 ميللي ثانية فقط.

فهذا التطوير من شأنه السماحُ بتشغيل خدمات الذكاء الاصطناعي الفورية على الشبكة، بدءاً من وكلاء التمويل اللامركزي وحتى استدعاءات نماذج اللغة الكبيرة المُدمَجة على البلوكتشين. في الوقت نفسه، يشهد نظام الرهن المَرنُ توسعاً ملحوظاً، حيث بلغ عدد عملات سولانا (Solana) المرهونة في بروتوكولات التخزين المرن (LSTs) مستوى قياسياً بلغ 57 مليون عملة، وهوَ ما يُمثل نحو 13.65% من إجمالي 418 مليون عملة سولانا (Solana) مرهونةٍ على الشبكة.

مخطط سعر زوج SOL/USD – المصدر: TradingView

بالتالي، يُحاول سعر عملة سولانا (Solana) اختراق خط الاتجاه الهابط الطويل، ويتمسّك بالتداول فوق مستوى 200$، مُحوّلاً المقاومة القديمة إلى دعم جديد. ويَظهر مستوى 177$ كأول دعمٍ رئيسي يليه 126$ رغم أن احتمالية الوصول إليه ضعيفة جداً. أمّا على الجانب الصاعد، فإن منطقة العرض الزرقاء بين 250$-285$ تُمثل الاختبارَ الأبرز؛ وتجاوُزُها قد يفتح الباب أمام انطلاقةٍ نحو 350$ وصولاً إلى الهدف عند 400$.

ويقف مؤشر القوة النسبية عند حدود 46 ليترك مجالاً واسعاً لمزيد من الصعود، فيما يبدو مؤشر MACD مُسطّحاً لكنه جاهز للتقاطع إذا واصل المضاربون على الارتفاع ضغوطاتهم. بصورةٍ عامة، يُظهر الهيكل الفني قوةً واضحة: فإذا حافظ سعر عملة سولانا (Solana) على موقعه أعلى 200$ واخترق منطقة العرض، فإن الصورة الفنية تُبشّر بمسارٍ صاعدٍ طويل المدى نحو 400$.

عملة بيبي (Pepe) وعملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI): أبرز اللاعبين في ساحة عملات الميم

تُظهر تحركات السعر الأخيرة قدرةً جيدةً على الصمود، وقد استمرَّ المجتمع بشراء العملة بشكلٍ متدرج عند انخفاض سعرها، فيما واصلت المحافظ الكبرى على البلوكتشين زيادة حيازاتها بشكلٍ ملحوظٍ لتُظهر اتجاهاً صاعداً لبقية العام. مع هذا، فقد سجّل سعرُ وحجم تداول عملة بيبي (Pepe) انخفاضاً بنسبة 15% خلال الأسبوع الماضي.

مخطط سعر زوج PEPE/USD – المصدر: TradingView

وفق ذلك، يقع مخطط سعر عملة بيبي (Pepe) حالياً عند منطقة دعم محورية، إذ يلامس السعرُ خط الاتجاه الصاعد فيما يبقى عالقاً تحت خط المقاومة الهابط. وتبرز مستويات الدعم بوضوح عند 830 ثم أعمق عند 600، بينما تنتظره المقاومة الكبرى بين 1,900-2,500.

ويقبع مؤشر القوة النسبية منخفضاً عند حدود 38 مشيراً إلى هيمنة المضاربين على الانخفاض لكنه يترك مجالاً لارتداد محتمل. أما مؤشر MACD فيظل مُسطحاً دون أن يبعث إشاراتٍ على وجود زخم بعد. مع ذلك، يتوقع كلٌّ من نموذج Gemini والمحللون حركة سعرية صاعدةً، مشيرين إلى ميل سعر عملة بيبي (Pepe) للارتداد كلما تفوّقت عملة إيثيريوم (Ethereum) في أدائها.

