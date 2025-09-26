شركة تعدين الكريبتو تيراوولف (TeraWulf) المدعومة من جوجل تخطط للتوسع عبر سندات دين بقيمة 3 مليار دولار وفق تقرير

يبدو أن ارتفاع الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي ونقص البنية التحتية يحوّلان شركات تعدين العملات الرقمية -مثل تيراوولف (TeraWulf)- إلى شركاء مرغوبين للشركات التي تتوسّع في مجال حوسبة الذكاء الاصطناعي.

تُخطط شركة تيراوولف (TeraWulf) لجمع تمويلٍ بقيمة 3 مليار دولار لتوسيع مراكز بياناتها عبر صفقةٍ مدعومةٍ من شركة جوجل (Google) بحسب ما كشفه مديرها المالي باتريك فلوري (Patrick Fleury) في مقابلةٍ مع وكالة بلومبيرج (Bloomberg)، وأوضح فلوري أن الدَّين قد يُطرَح عبر سوق السندات ذات العائد المرتفع أو من خلال قروض بالرافعة المالية، وستتولى مؤسسة مورغان ستانلي (Morgan Stanley) ترتيب الصفقة المحتملة التي قد يتم إطلاقها قريباً في تشرين الأول/أكتوبر المُقبل.

وما تزال الصفقة قيد الدراسة من قبل وكالات التصنيف الائتماني، مع توقعاتٍ بتصنيفها بين BB وCCC، وهو النطاق المُعتاد للديون المصنّفة كعالية المخاطر، لكنّ دعم شركة جوجل قد يُسهم في تحصيل تصنيفٍ أعلى مع استمرار هذه المفاوضات، ولم يُحسَم بعد ما إذا كانت الصفقة ستتم أم لا، ولم تجب شركة تيراوولف على طلب موقعنا Cryptonews في الحصول على تعليقها حتى وقت النشر.

TeraWulf is expected to raise approximately $3 billion to support the build-out of its data centers via a structure supported by Google https://t.co/ceLrIX7oRv — Bloomberg (@business) September 25, 2025

تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي يرفع الطلب على مراكز البيانات ويضع المعدّنين في دائرة الضوء

تأتي هذه الخطوة في وقتٍ تجاوز فيه الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قدرات العرض المتاحة، فقد أدى النمو السريع للتقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى حدوث نقص في توافر مراكز البيانات، وشرائح معالجة الرسوميات، والطاقة الكهربائية.

وبما أن شركات تعدين الكريبتو مثل تيراوولف تدير أساساً مرافق ضخمة تستهلك كمياتٍ كبيرةً من الطاقة، فقد ازدادت جاذبيتها كشريكٍ للشركات التي تسعى إلى التوسع في مجال الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقد شهدت تيراوولف تزايدَ الاهتمام بمرافقها. ففي آب/أغسطس الماضي، وسَّعت منصة الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي فلويدستاك (Fluidstack) استخدام أحد مراكز البيانات التابعة لشركة تيراوولف في نيويورك. في الوقت نفسه تقريباً، رفعت جوجل التزامها المالي عن طريق دعم تيراوولف بمقدار 1.4 مليار دولار ليصل إلى 3.2 مليار دولار، ما زاد حصتها في الشركة من 8% إلى 14%.

تيراوولف (TeraWulf) وسايفر (Cipher) تجمعان التمويل لتوسيع مراكز البيانات

في هذا السياق، وقّعت شركة تعدين أخرى -هي سايفر مايننغ (Cipher Mining)- اتفاقية استضافةٍ مشتركةٍ مع فلويدستاك وجوجل تنص على أن تقوم سايفر بتوفير سعة مراكز البيانات، فيما تلتزم جوجل بدعم التزاماتٍ مالية بقيمة 1.4 مليار دولار مقابل حصةٍ في الشركة. ومن المتوقع أيضاً أن تسعى Cipher إلى جمع مزيد من التمويل عبر الديون، على غرار محاولات TeraWulf.

على نحو منفصل، أعلنت TeraWulf في آب/أغسطس الماضي عزمها جمع 400 مليون دولار عبر طرح خاص لسنداتٍ قابلةٍ للتحويل تصل إلى استحقاقها في عام 2031. وأوضحت الشركة أنها ستُخصص جزءاً من العوائد لتمويل عمليات تحوّطٍ باستخدام عقود شراء ذات سقفٍ سعري، وهي أداة مالية شبيهةٌ بإعادة شراء الأسهم تهدف إلى تخفيف الأثر الناتج عن السندات القابلة للتحويل، فيما سيتم توظيف العوائد المتبقية لتوسيع مراكز البيانات وتغطية احتياجات الشركة الأخرى.

وإذا اكتملت هذه الصفقة، فستصبح واحدةً من أكبر صفقات الديون التي تُبرمها شركة تعدين في إطار تحوّلها نحو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، كما تعكس الدور المتنامي لجوجل في تعزيز قدرات الحوسبة لمواكبة الطلب المتسارع من جانب مطوّري الذكاء الاصطناعي.