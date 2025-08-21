مفاجأة مصرف جولدمان ساكس (Goldman Sachs): تريليونات الدولارات ستتدفق إلى قطاع العملات المستقرة، فهل توشك عملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC) على الازدهار بقوة؟

هناك تحوّل جذريٌّ يوشك على جمع مؤسسة جولدمان ساكس وشركة سيركل (Circle) وفقاً للتغيرات اللافتة التي شهدتها السندات الحكومية الأمريكية مع استمرار تدفق تريليونات الدولارات إلى قطاع العملات المستقرة، ما ينذر بتحوّل عملة يو إس دي سي (USDC) إلى محركٍ رئيسي للطلب على سندات الدين الأمريكية.

أشار تقرير لمؤسسة جولدمان ساكس (Goldman Sachs) صدر هذا الأسبوع إلى توقعها تدفق تريليونات الدولارات باتجاه قطاع العملات المستقرة قريباً، يأتي هذا التوقع عقب إتمام أحجام معاملاتٍ بقيمة كبيرة بلغت 7 تريليون دولار خلال الربع الماضي، ما يعني أن تحولاً جذرياً في النظام المالي العالمي يلوح في الأفق، وتأتي هذه الرؤية بالتزامن مع إعلان وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسينت (Scott Bessent) لمؤسسات وول ستريت أن العملات المستقرة ستلعب دوراً محورياً في الطلب على السندات الحكومية، لتستجيب السوق بارتفاع القيمة الإجمالية لقطاع العملات المستقرة خلال آب/أغسطس إلى 271 مليار دولار.

🚀 Stablecoin market cap soars 4.87% to $261B following 22-month growth streak as $1.60T trading volume powers July expansion amid GENIUS Act framework.#Stablecoins #Cryptohttps://t.co/m8ONJtFSi3 — Cryptonews.com (@cryptonews) August 7, 2025

مؤسسة جولدمان ساكس تتوقع ازدياد القيمة السوقية لعملة يو إس دي سي (USDC) بنحو 77 مليار دولار وسط “حمّى التهافت” على العملات المستقرة

في ورقة بحثية جديدة صدرت أمس الأربعاء، ادعى محللو مؤسسة جولدمان ساكس المصرفية أن عمليات الدفع تمثل المسار الأوضح للنمو، لكنّ غالبية أنشطة العملات المستقرة تتمحور حالياً حول تداولات الكريبتو والطلب على الدولرة خارج أراضي الولايات المتحدة الأمريكية (تحويل أرصدة العملات المحلية النقدية إلى الدولار الأمريكي لحمايتها من تراجع قيمتها نتيجة التضخم)، ونوّه باحثو جولدمان ساكس بهيمنة عملة تيثر (Tether-USDT) على قطاع العملات المستقرة البالغة قيمته الإجمالية 271 مليار دولار وتصدُّر شركة تيثر (Tether) قائمة مُصدِري العملات المستقرة.

جاء ذلك بينما تراهن شركة سيركل (Circle) -وصيفة ترتيب مصدري العملات المستقرة- على توفير التشريعات الأميركية الأخيرة وإدارة ترامب الداعمة للكريبتو أجواء يُمكنها المساهمة في توسيع تبني عملة يو إس دي سي (USDC)، حيث أوضح تقرير المصرف أنّ ” العملات المستقرة تمثل قطاعاً تبلغ قيمته الإجمالية 271 مليار دولار، ونحن نؤمن بأن عملة يو إس دي سي (USDC) -العملة المستقرة التي تُصدرها شركة سيركل- ستواصل الاستفادة من مكاسب القطاع داخل وخارج منصة بينانس (Binance) شريكتها الرئيسية نظراً لإسهام قوانين العملات المستقرة الجديدة في إضفاء الشرعية على نظامها التقني، فضلاً عن التوسّع المستمر للنظام التقني الخاص بقطاع الكريبتو، والذي ربّما شكلت التشريعات الجديدة مُحفزه الرئيسي”.

ويتوقع التقرير ازدياد القيمة السوقية لمعروض عملة يو إس دي سي (USDC) بنحو 77 مليار دولار بين عامي 2024 و2027 بمعدل نمو سنوي مُركب يقارب 40%، وتصف مؤسسة جولدمان ساكس هذا التوسع بأنه مؤشر على انطلاق “حمّى التهافت على العملات المستقرة” نظراً لاكتساب القطاع وضوحاً قانونياً وازدياد مساهمة الأصول الرقمية في النظام المالي العالمي، كما شددت المؤسسة المصرفية البارزة على إمكانية أن تعيد العملات المستقرة تشكيل بعض المفاهيم المالية، لكنّها تستبعد قدرتها على استبدال كبار لاعبي النظم الائتمانية المُعتمدَة كشركتي فيزا (Visa) وماستركارد (Mastercard)، مُرجّحاً بقاء هذه الشركات باعتبارها عماد البنية التحية لأنظمة الدفع نظراً لدورها الريادي في الإشراف على حل النزاعات ومنح المكافآت والتوزيع العالمي للمعاملات.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح التقرير أن “شركة فيزا (Visa) تقدر قيمة قطاع أنشطة معاملات الدفع السنوية عالمياً بنحو 240 تريليون دولار، تُسهم فيه أنشطة دفع المستهلكين السنوية بنحو 40 تريليون دولار، وعمليات الدفع فيما بين الشركات (B2B) بقرابة 60 تريليوناً من الإنفاق السنوي، فيما تتوزع البقية بين عمليات الدفع من النظير إلى النظير (P2P) وأنشطة التحويلات المالية”.

قانون GENIUS يطلق العنان لإمكانات العملات المستقرة ويمهد لتدفق طلب من خزائن المؤسسات الأمريكية يقدر بتريليونات الدولارات

شدّد وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسينت (Scott Bessent) على أن العملات المستقرة تتجاوز حدود منتجات الكريبتو محدودة الاستخدامات، كما توجّه -وفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز (Financial Times)- بتصريح خاص إلى مؤسسات وول ستريت يفيد بأن العملات المستقرة المدعومة باحتياطياتٍ موازيةٍ بنسبة 1:1 من الأرصدة الدولارية وأصول الخزائن قد تُصبح مصدراً رئيسياً للطلب على السندات الحكومية الأمريكية.

كما صرَّح للعلن بأن العملات المستقرة “ستدعم مكانة الدولار الأمريكي باعتباره عملة الاحتياطيات النقدية الأبرز عالمياً وستتيح الوصول إلى النظم الاقتصادية المرتبطة بالدولار لمليارات الأفراد عالمياً، وقد تُسهم في ازدياد الطلب على سندات الخزانة الأمريكية”.

يأتي تفاؤل بيسينت بعد الموافقة على قانون GENIUS في تموز/يوليو ومنح العملات المستقرة إطار عملٍ موحد وواضح على مستوى البلاد، وصرّح البيت الأبيض بأن القانون “يُوفق بين أطر العمل الفيدرالية للعملات المستقرة ونظيرتها للولايات الأمريكية من أجل ضمان وجود تشريع موحد ونزيه في كافة أرجاء البلاد”.

🏛️U.S. President Donald Trump signed the GENIUS Act into law on Friday afternoon in a landmark bill signing at the White House.https://t.co/WWqbXyzetr — Cryptonews.com (@cryptonews) July 18, 2025

يُذكر أن القانون يفرض على مُصدري العملات المستقرة الاحتفاظ باحتياطياتٍ موازية لمعروضها المتداول بنسبة 1:1، على أن تشمل هذه الاحتياطيات أصولاً عالية الأمان وسهلة التصريف كالأرصدة النقدية وسندات الخزانة قصيرة الأجل، ما يتيح لمصدري العملات المستقرة المتوافقة أن يصبحوا محركاً رئيسياً للطلب العالمي على سوق سندات الدين الحكومي الأمريكي المقومة قيمته بتريليونات الدولارات.

يأتي ذلك وسط انقسام ملحوظ في أوساط المحللين بشأن حجم تأثير هذه الظاهرة؛ فقد حذّر بول دونوفان (Paul Donovan) -أحد محللي مؤسسة UBS- من إمكانية تسبب هذا التحول بقلب موازين الطلب على سندات الخزانة بدلاً من اجتذاب مشترين جدد، لكنّ الأدلة تُرجّح بدء حراك العملات المستقرة بتغيير أوضاع السوق بالفعل؛ حيث كشفت دراسةٌ لأحد مصارف التسويات الدولية أن واردات القطاع أدت إلى تراجع فوائد سندات الخزانة لأجل 3 أشهر، فيما تشكل أنشطة البيع فيه ضغطاً أسرَع باتجاه رفع الفوائد.

عملة يو إس دي سي (Circle-USDC) مقابل عملة تيثر (Tether-USDT): أيهما سيربح سباق المسارعة إلى الامتثال؟

يؤمن محللو جولدن ساكس بأن قانون GENIUS يمكنه إزاحة موازين القوى لصالح قطاع العملات المستقرة مع استعداد عملة يو إس دي سي (USDC) لمنافسة عملة تيثر (Tether) المُهيمنة عليه، فبينما يضع هذا القانون معايير أكثر توافقاً مع نموذج عمل شركة سيركل (Circle)، فإنه يثير تساؤلاتٍ حول شفافية احتياطيات شركة تيثر.

نتيجة لذلك، سترزح شركة تيثر (Tether) تحت ضغط تعديل مساعيها للامتثال بسبب قيمة عملتها السوقية البالغة 165 مليار دولار مقارنةً بنظيرتها البالغة 66 مليار دولار لعملة يو إس دي سي (USDC)، ما دعا الشركة إلى التأكيد على سعيها إلى الامتثال لقانون GENIUS؛ لكنّ مؤسسة جولدمان ساكس تشير إلى أن الشفافية القانونية تصبُّ في صالح الشركات الأمريكية المُصدرة للعملات المستقرة ذات الاحتياطيات القابلة للتدقيق الخارجي، ما قد يمنح أفضليةً مستدامة لشركة سيركل.

🏦 @circle has filed to become a national trust bank in the US, a major post-IPO step aimed at expanding its footprint in regulated digital finance.#Circle #Stablecoins https://t.co/ngb4x1CT4q — Cryptonews.com (@cryptonews) July 1, 2025

تأتي هذه الشفافية القانونية في لحظةٍ محورية لشركة سيركل (Circle) بعد أن توسّعت شهرتها هذا العام بفضل طرح أسهمها للاكتتاب العام، فيما تمنح الشراكات مع مؤسساتٍ من نوعية روبنهود (Robinhood) مجالاً لتوسيع دمج العملات المستقرة في أنظمة الدفع والنظم المالية.

🚀 Circle has launched @arc an open Layer-1 blockchain built for stablecoin finance — with USDC as its native gas. #Circle #Stablecoin https://t.co/vcRz5tq6xf — Cryptonews.com (@cryptonews) August 12, 2025

في المقابل، أصبح لزاماً على شركة تيثر (Tether) إثبات قدرتها على التكيف مع المعايير الأصعب دون خسارة قاعدة مستخدميها العالمية بخاصةٍ في الأسواق النامية التي تهيمن عليها، ما يوحي بأننا أصبحنا على أعتاب حقبة الامتثال للقوانين؛ حيث ترسم المنافسة بين عملة يو إس دي سي (USDC) وعملة تيثر (USDT) معالم مستقبل قطاع العملات المستقرة والطلب على سندات الخزانة، ويُوحي ذلك بأن دورها قد يمتد من التأثير على أسواق وول ستريت ليشمل العاصمة واشنطن أيضاً.