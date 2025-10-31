دعم الذهب وزخم عملات الميم يحددان ملامح موسم العملات البديلة بينما يترقب المتداولون تحركات السياسات العالمية

تواصل بعض العملات البديلة تسجيل أداء إيجابي في مجالاتٍ مُحددة بينما خيم الحذر على بقية السوق بشكلٍ عام؛ حيث يتركز النشاط في العملات المرتبطة بعوامل قابلةٍ للقياس مثل تغيرات السياسة وبرامج السيولة والمشاركة على البلوكتشين.

وسجلت كلٌّ من عملة ميم كور (MemeCore-M) وعملة إيرودروم فاينانس (Aerodrome Finance-AERO) وعملة تيثر جولد (Tether Gold-XAUT) مكاسبَ بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر، ومنحتنا فكرةً عن توجه المتداولين نحو الاستخدامات الوظيفية والمزاج العالمي بدلاً من المضاربة الخطرة.

كما بلغت قيمة مؤشر موسم العملات البديلة 28 تقريباً بينما تظل هيمنة عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بحدود 59%، وتكشف هذه القراءات تركّز السيولة في الأصول الكبرى مع إمكانية تحوّلها نحو العملات البديلة ذات المفاهيم الواضحة.

عملة ميم كور (MemeCore): دعم مجتمعي وبيانات مستقرة

يبلغ سعر عملة ميم كور (MemeCore) حالياً 2.49$ مرتفعاً بنسبة 5% خلال 24 ساعة، وتشير بيانات السوق إلى زيادة مستمرة في أحجام تداولها على منصات التداول المتوسطة بدعمٍ من المستثمرين الصغار واهتمامٍ متجدد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشهدت بيانات تداول عملة ميم كور (MemeCore) تحسناً طفيفاً بالمقارنة مع بداية الشهر؛ إذ تقلّصت الهوامش السعرية بين الأزواج النشطة، واستمر استكشاف الأسعار بوتيرة مستقرة خلال جلسات التداول المحلية، وتشير السيولة في أسواق التداول الفوري والعقود الدائمة إلى استمرار مشاركة المتداولين ولكنْ بشكلٍ معتدل، فيما يعتمد استمرار الحركة السعرية العامة على المشاركة خلال الأسبوع القادم ومدى عمق السيولة في مُجمَل الأسواق مع انحسار التقلبات.

عملة إيرودروم فاينانس (Aerodrome Finance): نشاط تجميعي واستقرار القاعدة السعرية

يبلغ سعر عملة إيرودروم فاينانس (Aerodrome Finance) حالياً 1.01$ مرتفعاً بنسبة 3.3% خلال 24 ساعة، وتأتي حركة العملة في ظل استمرار عمليات الإقراض وتوفير السيولة على شبكتها، وتكشف حركة التداول المتكررة تجميعاً واضحاً للعملة بالقرب من مستوى 1$ الذي لعب دور الدعم والمقاومة بشكلٍ متبادلٍ خلال الأسابيع الماضية.

سعر عملة إيرودروم فاينانس (المصدر: موقع CoinMarketCap)

وقد حافظت أحجام التداول على قيم مستقرة مدعومةً بالنشاط على البلوكتشين الذي يشير إلى تجميعٍ تدريجي بدلاً من قفزات المضاربة، ويترقب المتداولون حركة سعر عملة إيرودروم فاينانس (Aerodrome Finance) لتحديد قدرتها على الصمود فوق مستوى 1$؛ حيث سيشير هذا إلى إمكانية اعتماده كأرضية تداولٍ أكثرَ موثوقية.

وفي حال استمرار تدفّق السيولة من منصاتٍ متعددة، يُرجَّح أن يواصل السعر تعافيه بخطواتٍ تدريجية ومدروسةٍ بدلاً من الارتفاعات المفاجئة قصيرة الأجل.

عملة تيثر جولد (Tether Gold): مرآة سوق الذهب في عالم الأصول الرقمية

يبلغ سعر عملة تيثر جولد (Tether Gold) حالياً 4,026$ مرتفعاً بنسبة 1.9% خلال 24 ساعة، وتتماشى هذه الحركة مع ارتفاع سعر سبائك الذهب عالمياً إثر تراجع التوترات بين الصين والولايات المتحدة عقب اجتماع المفاوضات التجارية، وتكشف بيانات السوق إقبالاً على الذهب بالتزامن مع توجّه المستمرين نحو أصول التحوّط وترقب تخفيض الرسوم الجمركية والمزيد من الشفافية التجارية.

وبما أن عملة تيثر جولد (Tether Gold) مدعومةٌ بالذهب الحقيقي؛ تتماشى حركتها السعرية مع السوق العالمي للمعدن الثمين، حيث تمت ترجمة ارتفاع سعر سبائك الذهب إلى طلبٍ فوري على العملة، ما جدَّد اهتمام المحافظ الباحثة عن بدائل على البلوكتشين للتحوط التقليدي، وما تزال العلاقة وثيقةً بين الذهب والعملة النظيرة له؛ ما يقترح استمرار تأثير الأحداث الواقعية على سعر الأصل الرقمي في فترات تحوّط السوق.

"I had a truly great meeting with President Xi of China. There is enormous respect between our two Countries, and that will only be enhanced with what just took place…" – President Donald J. Trump pic.twitter.com/6wtEeVbiWp — The White House (@WhiteHouse) October 30, 2025

توقعات موسم العملات البديلة

يُخيم الحذر على السوق بشكلٍ عام؛ حيث يقع مؤشر موسم العملات البديلة دون 30، ما يدل على غياب المشاركة الواسعة في السوق، واستمرار عملة بيتكوين (Bitcoin) بجذب معظم الواردات، لكنّ بعض العملات البديلة تنجحُ بجذب الاهتمام بفضل ارتباطها بمحفزاتٍ محددة وقابلةٍ للقياس، حيث تستفيد عملة ميم كور (MemeCore) من السيولة المجتمعية، وعملة إيرودروم فاينانس (Aerodrome Finance) من مشاركة العوائد المنظمة وعملة تيثر جولد (Tether Gold) من التغير العالمي في تفضيلات الأصول.

وتجتمع هذه المكوّنات لترسم صورةً لسوق مُجزّأة لكنها فعّالة، حيث يُستبدل فيها التفاؤل العام بالقناعات الانتقائية، وسيعتمد استمرار التحسّن على عمق السيولة والنشاط عبر الأسواق في جلسات التداول القادمة؛ ما يتيح توجه رأس المال إلى ما هو أبعد من الأصول المتصدّرة للعناوين الرئيسية.