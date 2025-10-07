الدعوى القضائية لشركة Genesis تهدد بإطاحة الطرح العام الأولي (IPO) لشركة Grayscale الهادف إلى جمع 33 مليار دولار

يواجه باري سيلبرت (Barry Silbert) تحدياً كبيراً في سعيه إلى قيادة الطرح العام الأولي لشركة جرايسكيل (Grayscale) بقيمة 33 مليار دولار، في ظل تصاعد القضايا القانونية المرتبطة بانهيار شركة Genesis؛ فقد تم رفعُ دعاوى في ولايتي نيويورك وديلاوير تتهم مجموعة ديجيتال كارنسي غروب (Digital Currency Group-DCG) -الشركة الأم لكلتا المؤسستين- بعمليات تداول داخلي لتحقيق مكاسبَ غير مشروعةٍ وسوء استخدام للأموال، وهو ما أثار قلق المستثمرين والمكتتبين والجهات التنظيمية على حدٍّ سواء.

تسير شركة Grayscale في مخططها لجمع 33 مليار دولار في اكتتابها العام، لكنّ الضغوطات القانونية المُرتبطة بانهيار شركة Genesis Global Capital تهدد إمكانية تحقيق هذا الهدف بحسب صحيفة Financial Times، فيما يقود مؤسس شركة DCG باري سيلبرت (Barry Silbert) مساعي الطرح العام لأسهم شركة Grayscale الذي سيُمثل أول اكتتابٍ كبير لشركة إدارة أصولٍ رقمية، حيث تهدّد الدعاوى القضائية المرتبطة بإفلاس شركة Genesis هذه المساعي.

تفاقم المشاكل القانونية لشركة DCG بالتزامن مع رفع Genesis دعاوى قضائية بقيمة 1.2 مليار دولار قبل اكتتاب Grayscale

قامت لجنة الإشراف القضائي (LOC) في شركة Genesis برفع اثنتين من الدعاوى القضائية المنفصلة، إحداهما لمَحكمة عدل ولاية ديلاوير لشؤون الشركات والثانية لمحكمة الإفلاس الفيدرالية في القطاع الجنوبي من نيويورك؛ وتنص شكوى ديلاوير على اتهام سيلبرت وDCG وغيرهما من اللاعبين الداخليين باستخدام شركة Genesis المفلسة “كخزينةٍ” تابعةٍ لشركة DCG، وتزعم Genesis أن هذه المجموعة قامت “بإدارة الشركة بتهور واستغلالها وإفلاسها”، كما تشير الدعوى إلى تلاعب في الإفصاحات المالية وسوء استخدامٍ لأموال المقرضين، بينما تطالب اللجنة “بتعويض مماثلٍ من العملات الرقمية” للمقرضين الذين وضعوا أصولهم تحت إدارة Genesis.

كذلك، تستهدف دعوى محكمة الإفلاس استعادة 1.2 مليار دولار من قيمة المعاملات المُجرَاة قبل انهيار Genesis، ويشمل هذا المبلغ عمليات دفعٍ غير مشروعةٍ تحت اسم “اتفاقية مشاركة الضرائب” التي ينكر الادعاء وجودَها من الأساس، وقد تحرّك سيلبرت برفقة DCG لإسقاط هذه الدعاوى مؤكّدَين أن المجموعة أدت واجبها في ظل الانهيار الواسع لسوق الإقراض بالعملات الرقمية؛ حيث صرّح أحد ممثلي DCG أن الشركة ومُستشاريها عملوا “بجدٍّ لمحاولة إنقاذ Genesis ومنع إفلاسها” خلال فترة الاضطراب العام للسوق.

وتزامن هذا الضغط القانوني الجديد مع عودة سيلبرت مؤخراً إلى مجلس إدارة Grayscale كرئيسٍ له مؤكداً على دوره في قيادة الطرح العام الأولي للشركة. في المقابل، يرى محللون أن المستثمرين والمنظمين سيراقبون عن كثب العلاقات المالية المتشابكة بين DCG وGenesis والإفصاحات المقدمة للمستثمرين قبل المضيّ قدماً في الاكتتاب المنتظر.

وتعود بداية هذا الصراع القانوني إلى انهيار صندوق التحوّط Three Arrows Capital في حزيران/يونيو 2022؛ حيث تخلّف الصندوق عن سداد قروضٍ بقيمة 2.36 مليار دولار لشركة Genesis. هنا، تدخلّت مجموعة DCG لدعم الشركة التابعة لها عبر إصدار سند إذني بقيمة 1.1 مليار دولار لتغطية جزء من الخسائر، وقد أصبحت هذه النقطة موضع جدلٍ وتوتر في العديد من المعارك القضائية.

من جهتها، تدّعي Genesis أن DCG ومدراءَها استخدموا هذا السند لتغطية حجم المشاكل المالية التي مرّت بها الشركة قبل الإفلاس، وقد أجابت DCG بدعوى قضائية مضادة في آب/أغسطس 2025 تطالب بإعفاء من التزامات السند الإذني البالغة 1.1 مليار دولار إلى جانب 105 مليون دولار من المدفوعات الفائضة المزعومة.

وتؤكد الشركة الأم أن المبالغ المستردة من Three Arrows Capital قُدّرت بحدود 2.8 مليار دولار بحلول أيار/مايو 2024، وقد تمَّ تلقائياً إلغاء قيمة السند الإذني بالكامل بموجب الاتفاق بين الطرفين، بينما صرّحت DCG أنها دفعت -بالخطأ- 106 مليون دولار إضافيةٍ بعد أن أصبح السند لاغياً، وتسعى الآن إلى استرداد هذه الأموال.

الفوضى القضائية تهدد إدراج Grayscale في البورصة واكتتابها الهادف إلى جمع 33 مليار دولار

تسعى Genesis لتحصيل أصولٍ رقمية بقيمة 2.2 مليار دولار إلى جانب أكثر من مليون دولار من التحويلات المزعوم أنّها احتيالية، وذلك عبر دعوتين قضائيتين منفصلتين في كلٍّ من ديلاوير ونيويورك، حيث قامت Genesis باتهام DCG بسحب أصولٍ رقمية بقيمة 450 مليون دولار إلى جانب نقل 300 مليون دولار تقريباً عبر حوالاتٍ دولية في وقتٍ كانت فيه الشركة تُواجه أزمة سيولةٍ حادة.

وقد ساهم التشديد القانوني بتفاقم الصراع؛ حيث قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتغريم DCG بمبلغ 38 مليون دولار والمدير التنفيذي السابق لشركة Genesis مايكل مورو (Michael Moro) بمبلغ 500,000$ بتهمة تضليل المستثمرين حول الاستقرار المالي للشركة بعد انهيار Three Arrows Capital.

وكشفت الطلبات المرفوعة إلى المحكمة في قضية لجنة الأوراق المالية والبورصات أنّ مُديري DCG كانوا على علم بخسائرَ تتجاوز المليار دولار في شركة Genesis، بالتزامن مع ادعائهم سلامة وضع الشركة من حيث السيولة.

كما امتدَّ هذا الاضطراب القانوني إلى العديد من الكيانات المرتبطة بشركة Genesis؛ حيث رفع صندوق استرداد أصول FTX (FTX Recovery Trust) دعوى قضائية ضد Genesis Digital Assets بقيمة 1.15 مليار دولار، وادّعى أن مؤسس FTX سام بانكمان فريد (Sam Bankman-Fried) اختلس أموال المنصة لشراء أسهم شركة Genesis Digital بأسعارٍ مضخّمةٍ بين عامي 2021 و2022.

أخيراً، تسير Grayscale قدماً في مخطط الإدراج الخاص بها رغم تفاقم النزاع القضائي؛ حيث قامت شركة إدارة الأصول بتقديم الوثائق المطلوبة للجنة الأوراق المالية والبورصات بشكلٍ سري في شهر حزيران/يونيو.