الفيدرالي الأمريكي يقترح السَماح لمُصدري العملات المستقرة بالوصول إلى النظام المصرفي مباشرة دون وساطة البنوك

اقترح كريستوفر والر (Christopher Waller) -حاكم الاحتياطي الفيدرالي- إنشاء "حسابات دفع" أو "حساباتٍ رئيسيةٍ محدودة"، وذلك لمنح جهات إصدار العملات المستقرة وشركات التكنولوجيا المالية وصولاً مباشراً إلى قنوات الدفع الفيدرالية دون وساطة البنوك، ما يُوحي بصدور موافقاتٍ أسرَع على طلبات الحسابات الرئيسية الرقمية لشركتي ريبل (Ripple Labs) وAnchorage.

كشف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) عن خططٍ لمنح جهات إصدار العملات المستقرة وشركات التكنولوجيا المالية وصولاً مباشراً للبنى التحتية الخاصة بعمليات الدفع الفيدرالية دون الحاجة إلى عقد شراكاتٍ مع مصارف تقليدية، حيث أعلن حاكم الاحتياطي الفيدرالي والر عن المقترح خلال افتتاحية “مؤتمر ابتكارات عمليات الدفع” للبنك المركزي بتاريخ 21 تشرين الأول/أكتوبر، متحدثاً عمّا أسماه “حسابات دفع” أو “حساباتٍ رئيسية محدودة” للمؤسسات المؤهلة قانونياً.

وتُمثل هذه الخطوة تبدلاً لافتاً لسياسات الاحتياطي الفيدرالي التي تميزت تاريخياً بالحذر من شركات الكريبتو طوال سنواتٍ أمضتها هذه الشركات في حروب من أجل الوصول إلى خدمات القطاع المصرفي، وقد تستفيد من موجة الموافقات المنتظرة عدة شركاتٍ خاضت نزاعاتٍ قضائية مُطوَّلة لإنشاء حساباتٍ رئيسية لدى الفيدرالي، أبرزها Custodia Bank وكراكن (Kraken).

حاكم الاحتياطي الفيدرالي والر خلال افتتاحية مؤتمر ابتكارات أنشطة الدفع، المصدر: الاحتياطي الفيدرالي

الحسابات الفيدرالية المباشرة تستهدف مُصدري العملات المستقرة وشركات التكنولوجيا المالية

ستوفر حسابات الدفع المقترحة وصولاً مباشراً إلى قنوات الدفع الفيدرالية مع أدوات إدارة للمخاطر لا تمتد إلى الحسابات الرئيسية الكاملة، وصرَّح والر في افتتاحية المؤتمر: “يهدف مفهوم حسابات الدفع هذا إلى توفير خدمات الدفع الأساسية للمؤسسات المؤهلة قانونياً من قبل الاحتياطي الفيدرالي، والتي توفر حالياً خدمات الدفع لمُستخدميها عبر وسيطٍ مصرفي”.

🚨BIG NEWS out of the @federalreserve Payments Innovation Conference this morning.



Governor Chris Waller announced the central bank is proposing a new type of limited-access master account (or what he calls a “skinny master account”) for ALL legally eligible institutions to… https://t.co/lZh0I0Tj3a pic.twitter.com/Wg7ygjpvJj — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) October 21, 2025

ستُواجه المؤسسات الحاصلة على هذه الحسابات قيوداً تشغيلية معينة بهدف الحدّ من تعرّضها لميزانية الاحتياطي الفيدرالي العمومية، كما لن تتحصل هذه الحسابات على فوائد لقاء المبالغ المُودعة، وقد تخضع لحدود مُعينةٍ تُحدّد حجم أرصدتها، كما سيفتقد المشاركون ميزة التجاوز النهاري لحدود السحب؛ ما يعني رفض المعاملات عند وصول رصيد الحساب إلى الصفر.

كذلك، ستفتقر الحسابات إلى خصومات الاقتراض النهاري وخدمات دفع معينةٍ للاحتياطي الفيدرالي، وسيَصعُب عليه مواكبة مخاطر تجاوز حدود السحب وإدارتها.

وشرَح والر في خطابه قائلاً: “الفكرةُ هي تخصيص الخدمات للحسابات الجديدة وفقاً لحاجة الشركات والمخاطر التي تشكلها على مصارف الاحتياطي الفيدرالي وآليات الدفع”، كما أكد والر على أحقية كل جهةٍ مؤهلةٍ قانونياً في الحصول على حسابٍ ضمن أطر العمل القانونية القائمة، ودون تعديلاتٍ لشروط الأهلية.

وتوجّه والر للحاضرين بقوله: “ابتكارات أنشطة الدفع تشهد تطوراتٍ متلاحقة، وعلى الاحتياطي الفيدرالي مُواكبتها”، ما يتيح لشركتي ريبل (Ripple Labs) وAnchorage -ضمن إطار العمل المقترح- الحصول على موافقاتٍ أسرَع لطلبات الحسابات الرئيسية المقدمة خلال هذا العام.

روّاد القطاع يجتمعون بالتزامن مع تبدل موقف الفيدرالي من الأصول الرقمية

ساهم هذا الإعلان في لفت الأنظار نحو المؤتمر وإجراء اجتماع سريع لمسؤولي الفيدرالي مع مدراء الشركات العاملة في قطاع الكريبتو، بمن فيهم سيرجي نازاروف (Sergey Nazarov) -المدير التنفيذي لمؤسسة تشينلينك (Chainlink)- وأليسيا هاس (Alesia Haas) -مديرة الشؤون المالية لشركة كوينبيس (Coinbase)- وهيث تاربرت (Heath Tarbert) رئيس شركة سيركل (Circle).

وأقيم هذا المؤتمر ضمن مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن بحضور حوالي 100 من مبتكري القطاع الخاص، وصرَّح والر خلاله بأنّ “الفيدرالي لا ينظر إلى قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) بازدراءٍ أو ريبة”، وأضاف: “إننا نُرحّب بكم اليوم لمناقشة مستقبل عمليات الدفع في الولايات المتحدة، كلُّ هذا على أرضنا التي لم يتخيل أحدٌ قبل بضع سنواتٍ استقبالها حَدثاً كهذا”.

وخلال اللقاء، أشار سيرجي نازاروف إلى تحديات التوافق التشغيلي الكبرى خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حول ربط رفد النظام المالي التقليدي بالأصول الرقمية، وبحسب التغطية المباشرة للمؤتمر: “عبّر نازاروف عن تقديره للدور الفاعل الذي تلعبه الجهات الناظمة، مُنوهاً بأهمية إجراء هذه المحادثات الضرورية في مَعقل الاحتياطي الفيدرالي”.

من جانبه، شدَّد مايكل شاولوف (Michael Shaulov) -المدير التنفيذي لشركة Fireblocks- على أهمية الحفظ الوصائي على البلوكتشين خلال جلسة مناقشة تحديات دمج نظم التمويل اللامركزي (DeFi)، وتحدَّث عن “القوانين المُطوَّرة التي تسمح بإجراء هذه النقاشات”، مشيراً إلى الصعوبات التي تواجهها فرق تقنية المعلومات الخاصة بالمصارف التقليدية في اعتماد البنية التحتية لتقنية البلوكتشين.

كما أكّدت جينيفر باركر (Jennifer Barker) -من مصرف BNY Mellon- على ضرورة التعاون بين القطاع المالي التقليدي (TradFi) ونظم التمويل اللامركزي (DeFi) لتحقيق الاندماج السلس، حيث صرَّحت خلال المناقشات بقولها: “قطاع التمويل اللامركزي يسمحُ بتدوير الاستثمارات على مدار الساعة (24/7)، وهو ما كان يستحيل على العديد من المصارف التقليدية توفيره”.

وفيما لم يُحدّد الفيدرالي بعدُ جدولاً زمنياً لتطبيق مقترح حسابات الدفع، أوضح الحاكم والر أن فريق عمل الاحتياطي الفيدرالي سيُجري مباحثاتٍ مع الجهات المعنية لتقييم إيجابيات وسلبيات إطار العمل المقترح قبل تفعيله.