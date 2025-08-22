تقرير: الاتحاد الأوروبي يدرس استخدام بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) أو بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) لإصدار اليورو الرقمي مع ازدياد الضغوط بسبب قانون العملات المستقرة الأمريكي

يرى الداعمون أن اعتماد بلوكتشين متاحة للعموم سيدعم استخدام اليورو فيما يُحذر النقاد من المخاطرة بالخصوصية وتعريض المعاملات للتدقيق القانوني.

يسارع المسؤولون الأوروبيون في تسيير مخططات اليورو الرقمي بعد أن أصدَرت العاصمة واشنطن قانون العملات المستقرة؛ حيث يعتبره الكثيرون في بروكسل تهديداً لقدرة العملة الأوروبية الموحدة على المنافسة. وصرّحت مصادر مقرّبةٌ من المحادثات لصحيفة Financial Times أن هذا التبدل بدأ بعد موافقة الولايات المتحدة على قانون إرشاد وترسيخ الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية (GENIUS Act)، حيث سارع المسؤولون لدراسة طريقة هيكلة المشروع الأوروبي منذ ذلك الحين.

BREAKING: E.U. CONSIDERING RUNNING DIGITAL EURO ON A PUBLIC BLOCKCHAIN SUCH AS SOLANA OR ETHEREUM RATHER THAN A PRIVATE ONE DUE TO CONCERN OVER COMPETITIVENESS – PER FT SOURCES pic.twitter.com/WTHL040BvD — DEGEN NEWS (@DegenerateNews) August 22, 2025

استجابةٌ أمريكية سريعة لضغوطات تنظيم الكريبتو والاتحاد الأوروبي يعجّل في مخططاته

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تموز/يوليو على قانون GENIUS الذي يضع أول مجموعة قواعد متكاملةٍ لسوق العملات المستقرة البالغة قيمته 288 مليار دولار، وينص القانون على إلزام المُصدرين بدعم العملات المرتبطة بالدولار باحتياطياتٍ كاملةٍ من الأصول المُسالة، إلى جانب تحقيق شروط الترخيص والالتزام بمعايير الإفادات الصارمة.

ويُجادل الداعمون أن إطار العمل هذا يُعزز حماية المستهلك ويترك مجالاً للابتكار مُحققاً توازناً فريداً عانى المشرّعون للوصول إليه، وقد أثارت هذه الخطوة المفاجأة من واشنطن توتراً في الأوساط التشريعية الأوروبية التي كانت تتّبعُ مقاربةً أكثر حَذراً في العمل على مشروعها.

جدل حول اختيار شبكات البلوكتشين العمومية أو السجلات الموزعة الخاصة في طرح اليورو الرقمي

يتجادل المسؤولون حالياً حول إطلاق اليورو الرقمي على بلوكتشين عمومية -مثل بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) أو بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)- بدلاً من المخطط الأساسي المنحاز لسجلٍّ موزع خاص تابع للمصرف المركزي الأوروبي؛ ويرى الداعمون أن البلوكتشين المفتوحة يمكن أن تسمح بتحريك اليورو على نطاقٍ أوسع، فيما يحذر النقاد من تعرض المعاملات للتشديد القانوني على الشبكات العامة ومخاوف تتعلق بالخصوصية.

الداعمون يعتقدون أن البلوكتشين المفتوحة ستوسع وصول اليورو إلى خارج حدود أوروبا

بدأ المصرف المركزي الأوروبي بدراسة فكرة اليورو الرقمي في تشرين الأول/أكتوبر 2021، وتم النظر إلى المشروع منذ ذلك الحين كعملة رقمية للمصرف المركزي تجمع بين الأموال الورقية والتكيف مع التحول الاقتصادي الرقمي، إلى جانب ضمان وصول الأوروبيين الدائم لأموال المصرف المركزي وتخفيف الاعتماد على المزوّدين الأجانب لخدمات الدفع؛ وتتولى شبكات البطاقات المصرفية الدولية معظم عمليات الدفع في المنطقة الأوروبية، فيما تُهيمن الشركات غير الأوروبية على 68-72% من حجم المعاملات.

ويتخوف المسؤولون الأوروبيون -في حال تباطؤهم- من هيمنة إطار العمل الأمريكي القادر على جذب الطلب العالمي نحو العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي؛ ما سيؤدي إلى إضعاف مساهمة اليورو في عمليات الدفع الدولية بشكلٍ تدريجي.

كذلك، يمتلك تصميم العملة وزناً جيوسياسياً؛ فقد يتم اعتماد نظامٍ خاص يشرف عليه المصرف المركزي الأوروبي بشكلٍ مشابه لتعامل المصرف المركزي الصيني المضبوط بشدة مع اليوان الرقمي، فيما يقترب اعتماد اليورو على شبكات البلوكتشين العمومية من النموذج التي تُروّج له الشركات الخاصة في الولايات المتحدة.

وفقاً لذلك، يُجادل بعض المشرّعين أن إطلاق اليورو الرقمي على بلوكتشين عمومية سيسمح بتوسيع وصوله إلى خارج حدود أوروبا، فيما يتخوف آخرون من المخاطر التي طالما حاولت أوروبا احتواءها، ويبقى كلا الخيارين مطروحاً على الطاولة في الوقت الحالي، غير أن خطوة واشنطن المفاجأة أضافت إحساساً بضرورة الاستعجال في هذه النقاشات الدائرة حالياً.