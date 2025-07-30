الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) تشعل أجواء احتفالية في بورصة ناسداك (Nasdaq) واحتفالاً عالمياً على البلوكتشين

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تُتمّ بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) الرئيسية عامها العاشر اليوم الموافق 30 تموز/يوليو، ويُخطط أعضاء مجتمعات الكريبتو عالمياً للاحتفاء بهذا الحدث الهام.

Ethereum turns 10 on July 30th and ETHGlobal is celebrating in 30+ cities across 6 continents!🌍



These in-person gatherings are a chance to reflect on how far we’ve come and celebrate with the builders, dreamers, and doers who made it all possible.



👇RSVP to a city closest to… https://t.co/T6P1kcWFrT pic.twitter.com/UWUja3FQi9 — ETHGlobal (@ETHGlobal) July 24, 2025

ولوضع الأمور في نصابها، فإن عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) هي وصيفة رأس ترتيب العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، ورُغم أن ذلك وحده يُعد مثيراً للاهتمام، إلا أنها استمرت بتحقيق إنجازاتٍ هامةٍ خلال آخر 10 سنواتٍ، لتصبح بمثابة العمود الفقري لنظم التمويل اللامركزي (DeFi).

وباعتبار النجاح الباهر لبلوكتشين إيثيريوم، يرى خبراء القطاع أن هناك الكثير للاحتفاء به هذا العام. وكان ريك جونسون (Rick Johnson) -أحد المؤسسين ونائب رئيس شركة Arbitrum Gaming Ventures- قد أخبر موقع Cryptonews أن كلمة “الاحتفال” بحد ذاتها تتمتع بأهمية كبيرة قائلاً: “منذ عامين، كانت الأجواء التقنية المحيطة بقطاع الكريبتو مضطربةً للغاية، ما يجعل كلمة الاحتفال اليوم تمتلك الكثير من الدلالات لهذا العام”.

أجواء بلوكتشين إيثيريوم ((Ethereum الاحتفالية في الولايات المتحدة

وبالنظر إلى إقرار تشريعاتٍ تنظيمية إيجابية لقطاع الكريبتو في الولايات المتحدة، ستقوم العديد من المدن الأمريكية باستضافة فعالياتٍ لتكريم بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) والاحتفال بإنجازاتها.

فمن جانبها، أخبرت جايمي ليفرتون (Jaime Leverton) -المديرة التنفيذية لشركة ReserveOne لإدارة الأصول الرقمية- موقع Cryptonews بأن الشركة تلقت دعوةً من أحد الشركاء الإستراتيجيين لبورصة ناسداك (Nasdaq) من أجل المشاركة في الحدث الاحتفالي الخاص بمرور 10 سنواتٍ على إطلاق بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum)، وسينعقد هذا التجمّع الصغير بحلول جرس إغلاق بورصة ناسداك اليوم الموافق 30 تموز/يوليو.

وقالت ليفرتون: “يشرفنا المشاركة في هذه الاحتفالية بصحبة أبرز المبتكرين في قطاع الكريبتو والبلوكتشين، وذلك ضمن إطار التزام بورصة ناسداك المستمر بدعم كيانات القطاع”، كما صرّحت ليفرتون بأن شركة ReserveOne ستنضم أيضاً إلى مجتمع بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) ضمن فعالية “بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) تبلغ عامها العاشر” التي ستستضيفها شركتا ETHGlobal وBlockchain Capital اليوم الموافق 30 تموز/يوليو في مدينة نيويورك.

من جانبه، يُخطط نيميل دالال (Nemil Dalal) -رئيس فريق مطوري منصة كوينبيس (Coinbase)- للاحتفال بالحدث المُرتبط بعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) في مدينة نيويورك، حيث أخبر موقع Cryptonews بأن فريق مطوري منصة كوينبيس (CDP) سيشارك في فعالية Code NYC المقرر إقامتها بتاريخ 9 آب/أغسطس، والتي ستتضمّن عصفاً لأفكار الفريق المتعلقة بأدوات تسهيل التطوير على البلوكتشين، وقد صرَّح دالال بأن “هذا النهج مستوحى من الطريقة الي تُسهل بواسطتها بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) إنشاء العقود الذكية، ما يجعلني -شخصياً- أستعيد أجواء الحنين إلى الماضي”.

كذلك، سينظم مجتمع مؤسسة ETHGlobal فعالية عامة في مدينة سان فرانسيسكو من الساعة 4 حتى 10 مساءً بتوقيت المحيط الهادي (PDT)، كما ستعقد مجموعة إيثيريوم أوستن (Ethereum Austin) اجتماعاً اليوم 30 تموز/يوليو يتضمّن تناول البيتزا والمشروبات لمناقشة مستقبل بلوكتشين إيثيريوم.

وأضافت ليفرتون أن شركة ReserveOne ستُطلق جلساتٍ برمجية عبر الإنترنت خلال هذا الأسبوع، حيث قالت: “سنقدم محتوًى تعليمياً، وأفكاراً ريادية، ومبادراتٍ تفاعلية مع المجتمع احتفاءً بتأثير بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) والمُساهمة في تنمية الجيل القادم من المهتمين بالأصول الرقمية”.

الاحتفالات الأوروبية ببلوكتشين إيثيريوم (Ethereum)

تمتلئ روزنامة مجتمعات الكريبتو الأمريكية بالكثير من الفعاليات الاحتفالية هذا العام، وستقام العديد من الفعاليات ضمن القارة الأوروبية، فقد أطلعت جوليا دويفل (Julia Deufel) -رئيسة الشؤون العالمية للمجتمعات لدى مؤسسة SheFi- موقع Cryptonews على أن مجتمع SheFi سيحتفل بالحدث في مدينة دبلن بأيرلندا خلال فعالية “crypto céilí”.

the cat is out of the bag!



we have an unbelievable fireside chat lined up with @CatTownBase & @wordsgirljul coming up this wednesday at @dogpatchlabs pic.twitter.com/MFsqLWlA6q — ETHDublin 2025 (@EthIreland) July 28, 2025

كما ستعلن مؤسسة SheFi -منظمة الويب الثالث (Web3) المهتمة بالتعليم وتمكين المرأة- عن افتتاح فرعها في مدينة دبلن، فضلاً عن عقد شراكةٍ جديدة مع مطوري شبكة بيس (Base) حل التوسع من الطبقة الثانية (L2) الخاص بمنصة كوينبيس (Coinbase)، حيث صرّحت دويفل بقولها: “ستتضمّن الفعالية خطاباتٍ قصيرةً من مؤسسين ومطورين محليين، وموسيقى أيرلندية مباشرةً، وفرصة للتأمل المجتمعي في مسيرة بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) حتى الآن؛ كما سأستضيف جلسة تدوين مصغرةً للتأمل في السنوات العشر الماضية، وكيف نودّ تشكيل ملامح مستقبل البلوكتشين معاً”.

من جانبه، أوضح شور لوكاس (Schor Lukas) -أحد مؤسسي محفظة الويب الثالث Safe- لموقع Cryptonews أنه يخطط للانضمام إلى لقاء الذكرى العاشرة لتأسيس بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) في مدينة زوغ (Zug) السويسرية، والتي تُعتبر مسقط رأس وساحة إطلاق بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum)، حيث قال:

“استفادت سويسرا كثيراً من امتداد جذور مؤسسة إيثيريوم (Ethereum Foundation) إليها وارتباطها بها، وتبدو رؤية تأثير ذلك أمراً رائعاً، حيث انتقل العديدُ من المطورين الموهوبين إلى ما يسمى بواحة الكريبتو“.

يُذكر أن مؤسسة ETHGlobal ستستضيف فعالياتٍ في مدن برلين ولشبونة وروما إلى جانب مدن أوروبية أخرى داعمةٍ لقطاع الكريبتو اليوم الموافق 30 تموز/يوليو.

أهمية الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum)

فيما تشير الاحتفاليات العالمية إلى الحماسة المتزايدة بشأن بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum)، يرى خبراء القطاع أن الذكرى السنوية لهذا العام قد تكون الأهمَّ على الإطلاق؛ فمثلاً، أشارت ليفرتون إلى أن احتفالية بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) بمرور 10 سنواتٍ على إطلاقها تتزامن مع تحولٍ جذري في سياسات الكريبتو الأمريكية، ما يميز هذا العام عن الأعوام السابقة، حيث قالت:

“نشهد حالياً أول تشريع فيدرالي على الإطلاق يهدف إلى تنظيم العملات المستقرة (Stablecoins)، ويُلزم مُصدريها بالحفاظ على احتياطيات موازية كافيةٍ والإفصاح عن ممتلكاتهم بهدف حماية المستهلكين وتحسين المصداقية ضمن قطاع العملات المستقرة البالغة قيمته 260 مليار دولار، إذ يُوفر هذا التشريع مستوًى جديداً من الوضوح الذي طال انتظاره، كما يُهيّئ الساحة للنمو المستقبلي”.

علاوةً على ذلك، أوضحت ليفرتون أن قانون جينيوس (GENIUS Act) -الذي يُمهد الطريق نحو تطوير العملات المستقرة داخل الولايات المتحدة- لم يكن ليتمَّ إقراره في غياب بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) بقولها: “اليوم، يعمل قرابة 50% من معروض العملات المستقرة على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum)”.

حول ذلك، أشار لوكاس إلى أن إتمام بلوكتشين إيثيريوم عامها العاشر يوحي بانتقالها من المرحلة التجريبية إلى تضمينها في البنى التحتية بقوله: “تساءلنا عند إطلاق بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) عمّا ذا كان بإمكان العقود الذكية العمل كما ينبغي. واليوم، تؤمن هذه العقود قيمة إجمالية محجوزة (TVL) تتجاوز قيمتها الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للكثير من الدول، وقد أثبتنا أن الكود البرمجي يمكنه اكتساب الشرعية القانونية، وأن التنسيق العالمي ممكن بدون اشتراط إذن مسبق، وأن الأموال يمكنها أن تكون قابلة للبرمجة”.

وعليه، يعتقد لوكاس أن ذكرى مرور 10 سنواتٍ على تأسيس بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) تمثل تذكرةً قويةً حول ما يُمكن تحقيقه عندما يجتمع الابتكار والمجتمع ومبادئ العمل وفق برمجياتٍ مفتوحة المصدر.

وأكمل لوكاس: “حاولت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مهاجمة عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)، ولكننا حصلنا بدلاً من ذلك على صناديق متداولة في البورصة (ETFs) للعملة، كما أطلقنا مقترح EIP-1559 لتحسين أداء بلوكتشين إيثيريوم وتحويل عملة ETH إلى أصلٍ انكماشي، وأصبحت خاصية الحساب الشامل (Account Abstraction) التي تتيح إدارة الأصول الرقمية من خلال العقود الذكية متاحة الآن؛ فقد أدى عقد كامل من مدة نجاح تشغيلي بنسبة 100% خلال الحروب والجائحات و3 دوراتٍ ائتمانية للكريبتو إلى جعل بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) معياراً أساسياً لتسوية المعاملات المؤسساتية”.

مستقبل بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum)

ما يزال مستقبل بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) مشرقاً لكنه لا يخلو من تحديات؛ فمثلاً، ذكر لوكاس أن المرحلة التالية ستُركز -بشكل أساسي- على أن تصبح هي البلوكتشين الأساسية لتسوية المعاملات عالمياً، ويتطلع إلى رؤية تحديثاتٍ رئيسية -كتحديث proto-danksharding- المُنتظر أن يؤدي إلى خفض الرسوم كثيراً يأخذ طريقة إلى التنفيذ، بالإضافة إلى تحسين التوافق عبر حلول تجميع المعاملات.

مع ذلك، ما يزال التطبيق الكامل لخاصية الحساب الشامل من خلال إزالة مفاتيح الوصول الخاصة عبر العقود الذكية الأصلية أحد التحديات الواجب معالجتها قدماً، إذ يقول عن ذلك: “إذا كانت بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) جادةً بشأن استقطاب المليار مُستخدم القادم، فعلينا إنهاء الاعتماد على مفاتيح الوصول الثابتة تماماً، ما سيتيح دعم الحسابات الذكية على مستوى البروتوكول دون وجود نقاط ضعفٍ قابلةٍ للاختراق بعد الآن، وإنما توفيرُ حساباتٍ آمنةٍ وقابلةٍ للبرمجة والاسترداد بشكلٍ افتراضي بطبيعتها”.

أخيراً، تأمل دويفل رؤية تركيز إضافي على سهولة الاستخدام وقابلية التوسع والمردود العملي، كما أشارت إلى احتمالية وجود المزيد من التعاون بين قطاع الويب الثالث (Web3) وبقية القطاعات، واختتمت بقولها: “بدأ المجتمع بالتحول من مجموعةٍ متخصصةٍ من المطورين إلى نظام تقني متنوّع يضم المبدعين ورواد الأعمال ومحترفي حل المشكلات”.