حوت عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) يحقق أرباحاً قدرها 9.87 مليون دولار بعد ارتفاع سعرها بنسبة 25% في أسبوع

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بدأ حيتان (كبار مستثمري) عملة إيثيريوم (Ethereum) في جني الأرباح من ممتلكاتهم بعد أن ارتفع سعر العملة البديلة الرائدة بنسبة 25% خلال 7 أيام.

وتكشف تحليلات البلوكتشين الصادرة عن منصة Lookonchain عن قيام أحد الحيتان بتصفية 8,005 عملة إيثيريوم (Ethereum) -بقيمة 30.03 مليون دولار- من عنوان المحفظة “0x8C08” منذ 5 ساعاتٍ عندما كان سعر العملة الواحدة يبلغ 3,751$، بينما احتفظ بـ 1,577 عملة إيثيريوم (Ethereum) -بقيمة 5.96 مليون دولار- كاحتياطي إستراتيجي.

Pullbacks are for buying on $ETH



GM,



First of all, I will start off with: This is NOT a bearish post on Ethereum. It's just a reminder of the current nature of the market.



ETH is a bit extended on the daily chart, so from my favorite and only indicator > Ichimoku, comes a… pic.twitter.com/sECNFc7AJ5 — MisterSpread (@MisterSpread) July 22, 2025

يُذكر أن الحوت كان قد اشتري 9,188 عملة إيثيريوم قبل 12 يوماً بمبلغ 25 مليون عملة تيثر (Tether-USDT) بمتوسط سعر قدره 2,721$.

حوت عملة إيثيريوم (Ethereum) يتخلص من مركز بقيمة 30 مليون دولار بعد تحقيق أرباح نسبتها 38%

استفاد هذا الحوت من الارتفاع القوي لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum) أوائل شهر تموز/يوليو، مُحققاً أرباحاً نسبتها 38%، وهو ما يُعادل 9.87 مليون دولار.

Pullbacks are for buying on $ETH



GM,



First of all, I will start off with: This is NOT a bearish post on Ethereum. It's just a reminder of the current nature of the market.



ETH is a bit extended on the daily chart, so from my favorite and only indicator > Ichimoku, comes a… pic.twitter.com/sECNFc7AJ5 — MisterSpread (@MisterSpread) July 22, 2025

وقد يُعزى هذا الارتفاع الأخير في سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى قيام الحيتان بشراء العملة بكمياتٍ كبيرة خلال شهر حزيران/يونيو.

وفي 15 حزيران/يونيو، قام حيتان عملة إيثيريوم (Ethereum) بشكل جماعي بشراء 818,410 عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة تقارب 2.5 مليار دولار في جلسةٍ واحدة، ما يمثل أكبر موجة شراء منذ عام 2018.

قبل ذلك بـ 3 أيام، أضافت المحافظ التي تحتوي على عملات إيثيريوم ويتراوح عددها بين 1,000 و10,000 محفظة أكثرَ من 871,000 عملة إيثيريوم في يوم واحد، مُسجلة بذلك أعلى مستوى صافي استثمارات يومية لهذا العام.

وتزامنت موجة الشراء هذه مع التبني المؤسسي المتزايد، خاصة بعد الإطلاق الناجح لصناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم في البورصة (spot ETH ETFs)، والتي سجّلت سلسلة من الاستثمارات الجديدة استمرّت مدة 19 يوماً.

واستقرت المؤسسات الكبرى مثل بلاك روك (BlackRock) وفيديليتي (Fidelity) في مقدمة هذه الموجة، مُستحوذةً على عملات إيثيريوم بمليارات الدولارات وبأحجام غير مسبوقة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تجاوز إجمالي الاستثمارات الجديدة في صناديق إيثيريوم المتداولة في البورصة (ETH ETFs) مبلغ 5.5 مليار دولار، كما شهد صندوق ETHA التابع لشركة بلاك روك استثماراتٍ بقيمة 489 مليون دولار في يوم واحد.

اختراق مستوى 2,700$ الذي أطلق العنان لارتفاع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بنسبة 30%

في شهر تموز/يوليو، قامت Sharplink Gaming -شركة تسويق بالأداء مقرها في منيابولس- بزيادة ممتلكاتها من عملة إيثيريوم (Ethereum) بشكل كبير عبر شراء 353,000 عملة ETH بقيمةٍ تزيد على 1.2 مليار دولار مستخدمة إستراتيجية الخزينة التي تتبعها، ما جعلها أكبر شركةٍ في العالم تمتلك عملات إيثيريوم، ومتجاوزةً بذلك مؤسسة إيثيريوم (Ethereum Foundation) نفسها.

Pullbacks are for buying on $ETH



GM,



First of all, I will start off with: This is NOT a bearish post on Ethereum. It's just a reminder of the current nature of the market.



ETH is a bit extended on the daily chart, so from my favorite and only indicator > Ichimoku, comes a… pic.twitter.com/sECNFc7AJ5 — MisterSpread (@MisterSpread) July 22, 2025

وبالرغم من ضغط الشراء القوي خلال شهري حزيران/يونيو وأوائل تموز/يوليو، لا يزال سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) مقيداً بمستوى 2,617$، ومُستقراً بالقرب من مناطق المقاومة الرئيسية.

وقد نجَح السعر باختراق مستوى مقاومة 2,700$ في 10 تموز/يوليو عندما ارتفع سعرُ عملة إيثيريوم بنسبة 5%، ما أدى إلى تحفيز موجةٍ صاعدة مدفوعةٍ بالزخم نحو المستوى النفسي العام عند 3,000$ في اليوم التالي.

Pullbacks are for buying on $ETH



GM,



First of all, I will start off with: This is NOT a bearish post on Ethereum. It's just a reminder of the current nature of the market.



ETH is a bit extended on the daily chart, so from my favorite and only indicator > Ichimoku, comes a… pic.twitter.com/sECNFc7AJ5 — MisterSpread (@MisterSpread) July 22, 2025

ومنذ ذلك الاختراق، حققت عملة إيثيريوم عوائدَ تتجاوز 30%، فوصل سعرها إلى أعلى مستوياته عند 3,859.36$ يوم الإثنين، مُحققاً عوائد استثنائية للمراكز الإستراتيجية التي يمتلكها الحيتان. ولكن، تراجَع السعر بعد ذلك إلى 3,658$ في وقت كتابة هذا الخبر.

على صعيد متصل، لاحظ المحلل الفني Mister Spread أن سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) يبدو ممتداً بشكلٍ مُفرطٍ على الإطار الزمني اليومي، حيث يشير مؤشر Ichimoku Kijun (الخط الأزرق) إلى احتمال حدوث تصحيح نحو منطقة 3,400$ أو ربّما الانخفاض إلى 3,200$.

ولكن المحلل يؤكد أن الحفاظ على الدعم فوق منطقة 2,800$ و3,000$ من شأنه الحفاظ على الهيكل الصاعد لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum)، كما سيُبقي المسارَ مفتوحاً نحو قمم تاريخيةٍ جديدة فوق مستوى 4,800$.

Pullbacks are for buying on $ETH



GM,



First of all, I will start off with: This is NOT a bearish post on Ethereum. It's just a reminder of the current nature of the market.



ETH is a bit extended on the daily chart, so from my favorite and only indicator > Ichimoku, comes a… pic.twitter.com/sECNFc7AJ5 — MisterSpread (@MisterSpread) July 22, 2025

لماذا يظل وصول سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى 4,400$ أمراً مُحتملاً بالرغم من وصول قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 80؟

من الناحية الفنية، يُظهر المخطط البياني اليومي لسعر الزوج ETH/USD مساراً صاعداً قوياً، وقد تماسك مؤخراً فوق قمة التأرجح (swing high) السابقة عند 3,859$.

والآن، يشهد سعر الأصل تراجعاً صحياً بعد ارتفاعه القوي، مع تواجد منطقة الطلب بين 3,300$ و3,500$، والتي تتزامن مع متوسط الحركة البسيط المقاس في مدى 9 أيام (9-day SMA)، ما يقدم دعماً رئيسياً لاستمرار الصعود المحتمل.

Pullbacks are for buying on $ETH



GM,



First of all, I will start off with: This is NOT a bearish post on Ethereum. It's just a reminder of the current nature of the market.



ETH is a bit extended on the daily chart, so from my favorite and only indicator > Ichimoku, comes a… pic.twitter.com/sECNFc7AJ5 — MisterSpread (@MisterSpread) July 22, 2025

تجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة قد أظهرت مرونة في الاختبارات السابقة، ويمكنها أن تقدم أساساً لزخم صاعد متجدد.

وتحوم قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) حالياً بالقرب من 80، مشيرةً إلى دخول منطقة شراء زائد، والتي تشير إلى احتمال أن يشهد السعر تصحيحاً قصير الأجل أو فترةً من التداول العرضي قبل أن يواصل اتجاهه الصاعد.

على أي حال، يظل هيكل السوق العام إيجابياً، وإذا تمكنت الحركة السعرية من الحفاظ على الدعم فوق منطقة الطلب المُحددة، فمن الممكن أن يبدأ السعر بالتحرك نحو 4,410$ في الأسابيع المقبلة.