سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) يتخطى مستوى 4,300$ لتتجاوز شركة ماستركارد (Mastercard) من حيث القيمة السوقية، فهل يلوح اختراق جديد في الأفق؟

حققت عملة إيثيريوم (Ethereum) مكاسب بنسبة 1.45% خلال آخر 24 ساعة ببلوغها 4,313.21$، لتُوسّع نطاق مكاسبها الأسبوعية وانطلاقتها في آخر 30 يوماً، حيث تمكَّنت وصيفة ترتيب العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية من تخطي شركة ماستركارد (Mastercard) بقيمةٍ سوقية تُقارب 520 مليار دولار بفضل الازدياد الملحوظ في أحجام التداول، لتُصبح رائدة العملات البديلة حالياً في المرتبة الثانية والعشرين عالمياً بين الأصول من حيث القيمة السوقية، حيث يتم تداولها حالياً عند 4,260.63$ وفقاً لبيانات موقع CoinMarketCap.



$ETH flipped Mastercard✅



It's now the 22nd largest asset by MCAP! pic.twitter.com/KPZnnk5aFV — Christiaan (@ChristiaanDefi) August 10, 2025

حالياً، يقفُ سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) على بعد 13% فقط من أعلى مستوياته المسجلة في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 عند 4,878$، وتشير توقعات متداولي منصة بوليماركت (Polymarket) إلى احتمالية بنسبة 96% لبلوغ سعرها 4,400$، وباحتماليةٍ توازي 76% لتجاوز أعلى مستوياته مُسجّلاً 5,000$ قبل نهاية العام.



محللون يرجحون مرور سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بموجة ارتفاع حاد خلال الأشهر القادمة

يبدو أن المتداولين والمستثمرين المؤسساتيين والمُحللين مقتنعون بأن موجة الارتفاع الحالية تمثل بداية مسار صاعد ممتد لسعر العملة؛ فتبعاً للمحلل الفني لورد هوكينز (Lord Hawkins)، يبدو أن سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بصدد اختراق نمط “تجميع ويكوف” النموذجي، ما يشير إلى أننا نمر حالياً بنطاق اختراق حاجز “إشارة القوّة (SOS)”، والذي عادةً ما تتبعه موجة تصحيح مؤقتٍ لاختبار مستوى الاختراق تمهيداً لبدء انطلاقةٍ جديدة.

واكتمالُ هذا النمط قد يتيح لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum) دخول منطقة استكشاف أعلى المستويات الجديدة، وهو ما قد يدفع السعر صوب 6,000$.

#ETH started a buy program. Could see $6k next pic.twitter.com/w8IUZrMDrw — Lord Hawkins (@lorde_skinwah) August 9, 2025

بالإضافة إلى ذلك، أفاد المحلل Titan of Crypto بأن عملة إيثيريوم (Ethereum) تشهد “زخماً صاعداً قوياً“، لافتا إلى نجاح سعرها باختراق نمط المثلث المتماثل الممتد لعدّة سنوات، وهو ما يشير حسابياً -وفق قياسات أضلاع المثلث- إلى إمكانية استهداف مستوى 8,000$ وفقاً لرؤية المحلّل Crypto Rover.

وفيما أشار المحلل Nilesh Verma إلى أن تحركات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) تتبعُ نمطاً متكرراً تمت ملاحظته عامي 2017 و2020، وهو المرورُ بموجة ارتفاع قوي عقبَ إعادة اختبار مستوى دعم رئيسي. ويتوقع المحلل Verma “ألا يقلَّ مُستهدَفُ انطلاقة السعر عن 10,000$، مع إمكانية بلوغه -وفق السيناريو الأكثر إيجابيةً- نطاق 16,000$-20,000$ خلال 6 إلى 8 أشهر”.

ETF Inflows, Whale استثمارات الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وأنشطة تجميع الحيتان تدفعان السعر عالياًPushes Prices Up

وفقاً لبيانات Sosovalue، تلقت الصناديق المتداولة في البورصة لعملة إيثيريوم (Ethereum ETFs) صافي استثماراتٍ داخلةٍ قدرها 461.21 مليون دولار حتى يوم الجمعة، متفوقةً على نظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin ETFs) البالغة 403 مليون دولار.

يتزامن ذلك مع تكثيف الحيتان (كبار المستثمرين) أنشطة شراء عملة إيثيريوم (Ethereum) في دلالةٍ على تمتع العملة بزخم ارتفاع قوي، فقد كشفت منصة تحليلات البلوكتشين LookOnChain عن قيام أحد الحيتان البارزين بشراء 49,533 عملة إيثيريوم (ETH) بما يُعادل 212 مليون دولار يوم الإثنين؛ وأوضح حساب المنصة على X أنه “خلال الأسبوع الماضي، استمر (الحيتان) بجمع 221,166 عملة ETH (بقيمة 946.6 مليون دولار) عبر منصات FalconX وGalaxy Digital وBitGo”.

وفيما أتمّ آرثر هايز (Arthur Hayes) -أحد مؤسسي شركة BitMEX- صفقة شراءٍ شملت 1,250 عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 5.29 مليون دولار، إلى جانب عملات بديلة كعملة ليدو (Lido Dao-LDO) وعملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC) المستقرة وعملة بيندل (Pendle-PENDLE).

ختاماً، تسبّبت الانطلاقة الأخيرة في ظهور اسم فيتاليك بوتيرين (Vitalik Buterin) -المؤسس الرئيسي لبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) والمُحتفظ حالياً بـ 240,042 عملة ETH بقيمةٍ تقدر بحوالي 1.01 مليار دولار- مُجدداً في قائمة “المليارديرات على البلوكتشين”.

