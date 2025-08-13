سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) يرتفع بنسبة 8% مخترقاً حاجز 4,600$ ليقترب أكثر من تسجيل أعلى مستوياته الجديدة

تفوّق أداء عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) -العملة الأساسية لبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)- صباح اليوم الأربعاء على نظيره لقطاع الكريبتو الأوسع نطاقاً، حيث ارتفع سعرها بنسبة 8.6% مُلامساً 4,683$، لتُصبح وصيفةُ ترتيب العملات الرقمية عالمياً على بعد 5% فقط من اختبار أعلى مستوياتها السعرية المُسجّلة في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2021.

وأتت انطلاقتها وسط تسارع وتيرة الطلب الاستثماري للمؤسسات وضم أرصدة العملة إلى أصول خزائن الشركات، فقد أصبحت الشركات المهتمة بضم العملة إلى أصول خزينتها -وهي كيانات مدرجةٌ في البورصة تواصل شراء أرصدة العملة والاحتفاظ بها كجزء من إستراتيجيتها الأساسية- تمتلك أرصدةً منها بقيمة 16.4 مليار دولار وفقاً لبيانات موقع strategicethreserve.xyz.فقد صرح موهيت كومار (Mohit Komar) -رئيس أبحاث الأسواق لدى منصة Delta Exchange- بأن انطلاقة سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) يُعزى إلى تزايد التفاؤل بشأن الأصول الرقمية وتحسّن التنظيم، مشيراً إلى قيام شركة BitMine Immersion Technologies بتقديم طلب لجمع تمويل إضافي بقيمة 20 مليار دولار عن طريق طرح سندات قابلة للاسترداد النقدي بسعر السوق كحافز رئيسي، لترفع قيمة طلب التمويل الإجمالي إلى 24.5 مليار دولار سبق وأن حصلت على تصريح منه بقيمة 4.5 مليار دولار، وتُخطط الشركة لتخصيص غالبية التمويل لشراء المزيد من عملة إيثيريوم (Ethereum)، ما سيرفع احتياطيات الكريبتو لديها كثيراً.

شركات بيتماين (Bitmine) وشارب لينك (SharpLink) وإيثر ماشين (Ether Machine) تقود موجة ارتفاع حيازات عملة إيثيريوم (Ethereum)

تحتفظ بيتماين (Bitmine) -أكبر المؤسسات امتلاكاً لأرصدة العملة- بنحو 1.2 مليون عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمةٍ تقارب 5.27 مليار دولار، أي قُرابة 1% من المعروض الكلي للعملة. وفي آخر 30 يوماً فقط، ضاعفت الشركة حيازتها منها بنسبةٍ تجاوزت 600%، تأتي بعدها شركة شارب لينك جيمينج (SharpLink Gaming) في المرتبة الثانية بـ 598,800 عملة ETH قيمتها 2.74 مليار دولار بعد أن رفعت حصيلتها منها بنسبة 177% خلال ذات المدة. أما شركة إيثر ماشين (Ether Machine)، فتحتل حالياً المرتبة الثالثة بعد أن رفعت حيازتها منها بنسبة 8% الشهر الماضي لتصبح 345.400 عملة ETH بقيمة 1.58 مليار دولار.



وفيما تحتفظ مؤسسة إيثيريوم (Ethereum Foundation) -الجُهة المشرفة غير الهادفة للربح على البلوكتشين- بنحو 232,600 عملة ETH بقيمةٍ تقارب 1.07 مليار دولار رغم تراجع ترتيبها قليلاً، وتشمل الجهات البارزة الأخرى الأكثر احتفاظاً بأرصدة العملة شركات PulseChain Sac وكوينبيس (Coinbase) وBitDigital.



تموز/يوليو يشهد أقوى قفزات خزانات المؤسسات من عملة إيثيريوم (Ethereum)

Iشهد اهتمام الجهات المهتمة بالاحتفاظ بأرصدة عملة إيثيريوم (Ethereum) ضمن خزينتها نمواً ملحوظاً دام عدة أشهر. ففي شهر تموز/يوليو وحده، سجلت أرصدة عملة إيثيريوم (Ethereum) لدى الشركات أكبر الزيادات الشهرية على الإطلاق؛ وتبعاً لتقرير بينانس ريسيرش (Binance Research)، رفعت هذه المؤسسات حيازتها من العملة بنسبةٍ تقارب 127% لتتجاوز 2.7 مليون عملة ETH بقيمةٍ فاقت 11.6 مليار دولار حينها.



🟢 SΞR: 14 ETH Treasuries now hold a combined $2.5M ETH ($11.25 billions), about 2.08% of the total ETH supply. pic.twitter.com/vnAl2lmukl — Strategic ETH Reserve (SΞR) (@SERdotxyz) August 13, 2025

يُذكر أن أنشطة التراكم القوي للعملة تسبّبت بإشعال الزخم ودفع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) لاستعادة أعلى مستوياته المسجلة منذ 3 سنوات تقريباً، كما يشير المحللون إلى الجاذبية المتزايدة للنظام التقني لعملة إيثيريوم (Ethereum) -بدءاً من ريادتها لنظم التمويل اللامركزي (DeFi) ووصولاً إلى مبادرات التمثيل الرقمي للأصول- باعتبارها مُحركاً لازدياد الطلب من المؤسسات المالية التقليدية والشركات العاملة في قطاع الكريبتو معاً.

وتأتي قوة أداء عملة إيثيريوم (Ethereum) في ظل مرور سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بموجة استقرار، حيث يتم تداولها بسعر 119,331$ يوم الأربعاء دون أي تغيير خلال اليوم، ولكنْ بزيادة تقارب 5% مقارنةً بقيمتها قبل أسبوع.

بشكلٍ عام، بدت أسواق الكريبتو أكثرَ صلابة مع ارتفاع القيمة الإجمالية للقطاع بنسبة 1.8% لتبلغ 4.1 تريليون دولار، وسط إشارة مراقبي السوق إلى إمكانية تسبب استمرار ورود الاستثمارات المؤسساتية وازدياد النشاط على البلوكتشين بتحديد مدى قدرة سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) على تسجيل أعلى مستوياته الجديدة على الإطلاق خلال الأيام القادمة.