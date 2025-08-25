عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) تسجل قمة سعرية تاريخية جديدة عند 5,000$ بعد خطاب باول (Powell) المطمئن في جاكسون هول (Jackson Hole)

يشير المحللون إلى التبدلات القانونية والاستخدام المؤسساتي المتزايد وتعميق الارتباط مع الأسواق التقليدية كعوامل أساسية تُساهم في ارتفاع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum).

سجّل سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) خلال عطلة نهاية الأسبوع قمة جديدةً غير مسبوقةٍ (ATH) بالقرب من مستوى 5,000$؛ حيث انطلقت حركةٌ صاعدة لعموم أصول المخاطرة بعد تلميح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (Jerome Powell) إلى إمكانية خفض معدلات الفائدة، وبلغ سعر ثاني أكبر العملات الرقمية 4,954.81$ يوم الأحد لتُسجل أول قمةٍ سعريةٍ غير مسبوقةٍ منذ عام 2021.

وقد عاد السعر للانخفاض نحو 4,776.46$ يوم الإثنين، لكنه ما يزال أعلى من مستويات يوم الجمعة بنسبة 15%. تزامن هذا الارتفاع مع احتفال أسواق الكريبتو بتصريحات جيروم باول في جاكسون هول؛ حيث لمّح لإمكانية خفض معدلات الفائدة قريباً، كما استفادت الأسهم والأصول الرقمية من إمكانية التساهل في السياسات المالية، وتصدّرت عملة إيثيريوم (Ethereum) الحركة الصاعدة فيما ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بنسبة 4% يوم الجمعة.

$ETH looks ready to hit $5K really soon.



After that, Ethereum will take a break before the next leg up.



$10,000+ ETH is coming this cycle and there's nothing stopping that. pic.twitter.com/DIuCjqCtm7 — Ted (@TedPillows) August 24, 2025

تصريحات جيروم باول في جاكسون هول تطلق حركةً صاعدة مع ترقب خفض معدلات الفائدة في أيلول/سبتمبر

استمر الرئيس ترامب بضغطه العلني على جيروم باول -طوال عدة أشهر- لخفض معدلات الفائدة، وانتقده في شهر حزيران/يونيو واصفاً إياه “برجل سياسي وإنسان غير ذكي”. وقد ساهمت تصريحات باول بتغير ملحوظٍ في توقعات السوق؛ إذ تكشف بيانات من أداة CME FedWatch فرصة 87% لخفض معدلات الفائدة في أيلول/سبتمبر بدلاً من 75% في اليوم السابق.

من جانب آخر، ساهمت عوامل الاقتصاد الكلي والتغيرات الهيكلية في قطاع الكريبتو بدعم الحركة الصاعدة لعملة إيثيريوم (Ethereum)، حيث امتلأت خزائن عملة إيثيريوم (Ethereum) بفضل مجمّعات الشركات والصناديق المتداولة في البورصة؛ وكشفت بيانات من موقع Strategic ETH Reserve وجود 10.6 مليون عملة إيثيريوم (Ethereum) تزيد قيمتها على 50 مليار دولار محجوزة ضمن العديد من المنشآت والصناديق.

وتُعَد شركة Bitmine Immersion Tech من أكبر الجهات المالكة لعملة إيثيريوم (Ethereum)؛ وقد أضافت الشركة -برئاسة لاعب وول ستريت المخضرم توم لي (Tom Lee)- عملات إيثيريوم بقيمة 45 مليون دولار ليصبح رصيدها الإجمالي 1.5 مليون عملة إيثيريوم تتجاوز قيمتها 7 مليار دولار. تشمل القائمة أيضاً شركاتٍ كبيرةً مثل SharpLink Gaming برصيد 740,800 عملة إيثيريوم (Ethereum) وكوينبيس (Coinbase) برصيد 136,800 عملة إيثيريوم (Ethereum).

عن ذلك، صرّحت مُحللة الأبحاث في شركة Delta Exchange ريا سيجال (Riya Sehgal) لوكالة Cryptonews: “تراجع زخم الحركة الصاعدة على المدى القريب وعادت عملة إيثيريوم (Ethereum) لاختبار الدعم في منطقة 4,680$-4,700$، لكنّ الحركة العامة تشير إلى استمرار الصعود وإمكانية بلوغ سعر 5,000$ قبل نهاية العام”.

تسعة صناديق تداول فوري لعملة إيثيريوم (Ethereum) في البورصة تسجل واردات دون أي انسحابات

سجّلت صناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم (Ethereum) في البورصة -بحسب بيانات السوق- وارداتٍ قدرها 341 مليون دولار يوم الجمعة دون أي انسحابات، ويؤكد هذا التجميع على تغير حركة السوق؛ حيث صمدت عملة إيثيريوم (Ethereum) هذا الشهر فوق مستوى 4,000$ الذي فشلت باختراقه منذ عام 2021، كما تصدّرت زخم السوق في الأسابيع الماضية على عكس عملة بيتكوين (Bitcoin) التي انخفض سعرها بنسبة 1.3% يوم الإثنين ليصبح 113,441$.

النظر إلى عملة إيثيريوم (Ethereum) بشكل مشابه للأسهم مع اعتراف المستثمرين بحساسيتها لمعدلات الفائدة

ساهمت التطورات القانونية في دعم الحركة الصاعدة عبر خلق بيئةٍ أكثر قبولاً للعملات المستقرة والإقبال المؤسساتي ما جذب الشركات المالية التقليدية نحو عملة إيثيريوم (Ethereum)، ويشير المحللون إلى الاستخدام المتزايد للبلوكتشين في تسوية المعاملات والتمثيل المالي وبروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) التي تُعزز جاذبيتها على المدى الطويل.

وقد تحدّث مدير العمليات في شركة Ava Labs تشارلي كوبر (Charley Cooper) عن تأثير موقف جيروم باول، وصرّح أن “أيَّ تخفيض في معدلات الفائدة سيكون ممتازاً لأسواق الكريبتو نظراً لتحسين تدفق الأموال باتجاه أصول المخاطرة مثل العملات الرقمية”، وأضاف أن باول (Powell) أبدى منذ زمن بعيد اهتمامه بالبلوكتشين مقترحاً رؤيا تتجاوز حدود السياسة النقدية.

وجادل كوبر أن القصة الحقيقية تكمن في حركة سوق الكريبتو الآن برفقة الأصول التقليدية؛ حيث “ولّت الأيام التي يعمل فيها قطاع الكريبتو بمعزل عن الاقتصاد الكلي… وقد عبّر قطاع الكريبتو عن رغبته بخفض معدلات الفائدة أملاً بارتفاع الأسعار؛ ما يعني اتباع القطاع لآلية تسعير مماثلةٍ للأسهم العادية”.

ملخص اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وصادرات الصناديق المتداولة في البورصة والتخوفات من الرسوم الجمركية تضغطان على عملة بيتكوين (Bitcoin)

وصف رئيس قسم الاستثمار جادي شيات (Gadi Chait) في Xapo Bank انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بأنه أمرٌ طبيعي، وصرَّح أن “التأرجحات قصيرة الأمد من هذا النوع هي أمر متوقع ولطالما كان من صفات هذه العملة،” كما يرى أنها تعود -في الغالب- للملخص المتشدد لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب الانسحابات من الصناديق المتداولة في البورصة والتخوّفات من الرسوم الجمركية والتطورات الجيوسياسية.

وخلال نهاية الأسبوع، سجّلت الحركة الصاعدة لعملة إيثيريوم (Ethereum) إنجازاً مهماً باقتراب سعرها من مستوى 5,000$ وتوسّع خزائن الشركات؛ حيث أكّدت العملة مُجدداً أنها قائدة زخم قطاع الكريبتو.