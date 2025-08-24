BTC $114,706.11 -0.29%
ETH $4,936.11 3.89%
SOL $209.93 2.92%
PEPE $0.000011 -0.51%
SHIB $0.000013 -0.25%
BNB $877.48 -0.57%
DOGE $0.23 0.42%
XRP $3.07 1.57%
Cryptonews أخبار

توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): مع تسجيل قيمتها السوقية 569 مليار دولار؛ هل يعتبر بلوغها مستوى غير مسبوق مجرد البداية؟

Cryptocurrency Ethereum
المؤلف
فاطمة فرج
المؤلف
فاطمة فرج
قراءة المؤلف
آخر تحديث: 
إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

يبدو أداء عملة إيثيريوم (Ethereum) مثيراً للإعجاب هذا الأسبوع، حيث ارتفع سعرها أعلى مستوى 4,700$، ما دفع قيمتها السوقية إلى 569 مليار دولار، محققة مكاسب يومية بلغت 9%، ما يعكس سرعة تحول الزخم عندما يبدأ المستثمرون بالسيطرة في السوق. فقد نجحت العملة بتحقيق مكاسب بأكثر من 800$ في جلستي تداول فقط، بدعم من الإشارات الفنية القوية وتنامي الاهتمام بها من قِبل كبار المستثمرين في السوق.

ويُظهر المخطط البياني لأداء عملة إيثيريوم (Ethereum) لمدى زمني 4 ساعات تشكيل سعرها نموذج الهارمونيك ABCD، في دلالة واضحة على أن تحركاتها السعرية تتبع مساراً منظماً وليست عشوائية. كما تزامن اختراق سعرها أعلى مؤشر متوسط الحركة البسيط (SMA) لـ 50 فترة عند 4,388$ مع تشكل شمعة ابتلاعية صاعدة، وهي إشارة مبكرة على أن البائعين فقدوا سيطرتهم على السوق مع تمسك المشترين بالعملة.

عملة إيثيريوم (Ethereum): المستويات الأساسية الواجب مراقبتها

تميل توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) قليلاً نحو الصعود وسط قوة أداء زوج العملات عملة إيثيريوم/عملة الدولار (ETH/USD)، بجانب تموضع مؤشر القوة النسبية (RSI) بالقرب من 65، وهو مستوى مرتفع يشير إلى قوة الطلب دون الوصول إلى منطقة الشراء الزائد بعد. كما يتسم مؤشر MACD بالإيجابية، ما يرجح إمكانية تواصل الزخم الصاعد.

المخطط البياني لزوج العملات إيثيريوم/دولار (Ethereum/USD)
المخطط البياني لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum) – المصدر: TradingView

في الوقت الحالي، يستقر سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) نسبياً حول 4,700$ مشكلاً نموذج الراية، وهو نمط فنيٌّ غالباً ما يشير إلى مرحلة استراحةٍ قبل انطلاقةٍ جديدة نحو الأعلى.

كذلك، يكشف المخطط البياني لعملة إيثيريوم (Ethereum) تموضع مستوى الدعم الأقرب حول مستوى 4,600$، مع وجود قاعدة أقوى بالقرب من 4,400$. من جانب آخر، يتوضع مستوى المقاومة الأقرب عند 4,900$؛ وإذا تمكّن السعرُ من اختراق هذه المقاومة، فقد ينطلق نحو مستوى 5,300$ ثم مستوى 5,700$ في النهاية. تتوافق هذه المستويات بشكلٍ كبير مع أهداف الامتداد السعري الموضحة عبر أدوات التحليل في منصة TradingView.

الآفاق المستقبلية لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum): هل تقع محطته التالية عند 6,000$؟

بالنسبة للمتداولين، يبدو التحليل الفني لأداء عملة إيثيريوم (Ethereum) واضحاً نسبياً، فإذا أغلق سعرها أعلى مستوى 4,900$، ربّما يدعمُ هذا السيناريو الصاعد مع إمكانية وضع أمر وقف الخسارة دون مستوى 4,600$، فيما قد يستهدف السعر مستوى 5,300$ ويليه 5,700$. وفي حال تواصل زخمه الصاعد، فقد يتجه نحو مستوى 6,000$ خلال الأشهر القادمة.

ولا تُعد القيمة السوقية لعملة إيثيريوم (Ethereum) -البالغة 569 مليار دولار- مجرد رقم، بل تدل على ثقلها ومكانتها داخل قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وبنية البلوكتشين التحتية. لهذا، لا يُعتبر الارتفاع الأخير مجرّد موجةٍ صاعدة عابرة، بل قد يمثل بداية حركةٍ أكبر ربّما تدفع سعرَها لإعادة اختبار قممه السابقة ولتُصبح حجر أساس الاقتصاد الرقمي.

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) الساعية للجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin) وسرعة بلوكتشين سولانا (Solana)

تُعد شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة أولى حلول الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) العاملة على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، والتي تم تصميمها لدعم النظام التقني لبيتكوين عبر إتاحة ميزات العقود الذكية السريعة وقليلة التكلفة وتطوير التطبيقات اللامركزية (dApps) وإمكانية إطلاق عملات الميم وتداولها.

واجهة اكتتاب عملة بيتكوين هايبر وأبرز بياناته

وبجمعه بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وسرعة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، يُوفر حل الطبقة الثانية هذا استخداماتٍ عملية فريدةً مع توفير أداة ربطٍ سلس بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) إضافة إلى تطوير تطبيقاتٍ لامركزية قابلةٍ للتوسع.

هنا، يُولي فريق المشروع اهتماماً كبيراً للموثوقية وقابلية التوسع، وقد خضع العقد الذكي للعملة إلى تدقيق شاملٍ من قبل فريق Coinsult، ما يُعزز ثقة المستثمرين بأسسه التقنية. ونظراً إلى تزايد اهتمام المستثمرين بالعملة، تجاوزت حصيلة الاكتتاب حاجز 11.7 مليون دولار، مع تبقي قدر ضئيلٍ فقط من الكمية المخصّصة للاكتتاب، حيث يتم بيع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) بسعر 0.012795$ حالياً، وسيرتفع هذا السعر خلال أقلَّ من يومين.

أخيراً، يُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) عبر الموقع الرسمي للمشروع باستخدام العملات الرقمية أو بواسطة الفيزا والماستركارد.

للمشاركة في اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) اضغط هنا

توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) مع تشكل نمط القيعان المزدوجة: هل تمثل تصريحات جيروم باول نقطة الإنقاذ؟
2025-08-24 18:30:00
شركة آبل تُصدر تحديثاً طارئاً في نظام iOS لإصلاح ثغرة اختراق تلقائي تهدد محافظ الكريبتو
2025-08-24 13:26:42
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): تلميحات باول (Powell) بخفض الفائدة والتدقيق التايواني وخطة الفلبين المتعلقة بحيازة 10,000 عملة BTC ترسم معالم وجهة العملة صوب 130,000$
2025-08-24 12:17:01
عدد من الشركات منها Grayscale وBitwise يعدلون طلبات صناديق التداول الفوري في البورصة لعملة ريبل (Ripple-XRP)
2025-08-24 10:50:25
توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL): اختراق هذه الحواجز يمكنه توفير مكاسب إضافية بنحو 10%
2025-08-24 10:43:50
شركة Ego Death Capital: متبنو عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) الأوائل يرون في الزخم المؤسساتي "اتجاهاً خاطئاً"
2025-08-24 10:36:23
توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): مع تسجيل قيمتها السوقية 569 مليار دولار؛ هل يعتبر بلوغها مستوى غير مسبوق مجرد البداية؟
2025-08-24 10:30:58

لا تفوّت الفرصة

أخبار
توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) مع تشكل نمط القيعان المزدوجة: هل تمثل تصريحات جيروم باول نقطة الإنقاذ؟
علي ب.
علي ب.
2025-08-24 18:30:00
أخبار
شركة آبل تُصدر تحديثاً طارئاً في نظام iOS لإصلاح ثغرة اختراق تلقائي تهدد محافظ الكريبتو
Hassan Shittu
2025-08-24 13:26:42
فاطمة فرج
اقرأ المزيد
Crypto News in numbers
editors
قائمة المؤلفين أكثر من 66
2M+
المستخدمون النشطون شهرياً حول العالم
250+
الإرشادات والمراجعات
8
سنوات في سوق العمل
70
فريق من المؤلفين الدوليين