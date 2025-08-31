توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بعد انتقال 5 مليار دولار إليها من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): هل يمكن لهذه الخطوة تغيير ترتيب العملات الكبرى؟

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

عادت عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى دائرة الضوء بعد أن حوّل أحد أكبر حيتان عملة بيتكوين (Bitcoin) أكثر من 5 مليار دولار من عملة بيتكوين إلى عملة إيثيريوم، في خطوةٍ أعادت إشعال الجدل حول ما يُسمى بـ “الانقلاب”، أي احتمال تجاوز القيمة السوقية لعملة إيثيريوم نظيرَتها لعملة بيتكوين يوماً ما.

نشاط الحيتان يهز السوق

كشفت شركات تحليل البلوكتشين -ومنها شركة Arkham Intelligence- النقابَ عن عدة عمليات تحويلٍ الأسبوع الماضي تُظهر قيام الحوت بنقل ما تجاوزت قيمته 1.1 مليار دولار من عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى عملة إيثيريوم (Ethereum).

وقبل أيام قليلة، استحوذ الحوت نفسه على ما قيمته 2.5 مليار دولار من عملة إيثيريوم (Ethereum)، ليتجاوز إجمالي تحويلاته إلى العملة 4.5 مليار دولار خلال أسابيع قليلة.

🔥HUGE: A $5B #Bitcoin whale is rotating into Ethereum.



Just shifted $1.1B $BTC to a new wallet



Already bought $2.5B $ETH last week



Now stacking even more $ETH through Hyperunit/HL pic.twitter.com/0i5T3LR6Ia — The Crypto Times (@CryptoTimes_io) August 29, 2025

ولا يمكن اعتبار هذه الخطوات رهاناتٍ بسيطة، فقد تداول الحوت عبر منصة Hyperliquid بعقودٍ فورية وأخرى آجلة، مُحققاً 33 مليون دولار من الأرباح من مضارباتٍ سابقةٍ على ارتفاع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum).

وبارتفاع حيازاته إلى أكثر من 220,000 عملة إيثيريوم (Ethereum)، يُصبح هذا الحوت الآن واحداً من أكبر 5 من مالكي عملة إيثيريوم عالمياً، ربّما بما يتجاوز مؤسسة إيثيريوم ذاتها.

انخفض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بمقدار 4,000$ الأسبوع الماضي بتأثير ضغط البيع.

ارتفع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بنسبة 14% خلال الشهر الماضي، ويمثّل هذا ضعف أداء عملة بيتكوين (Bitcoin).

تشير خطوة الحوت هذه إلى ثقةٍ أكبر بعملة إيثيريوم (Ethereum) في دورة سوق 2025.

تحولات الرهن وحركة الاستثمارات المؤسساتية

تتزامن تحركات الحوت باتجاه عملة إيثيريوم (Ethereum) مع وصول طلبات سحب العملات المرهونة لمُدققي الشبكة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، ومن المتوقع سحب عملات بقيمة 5 مليار دولار تقريباً، ما يثير مخاوفَ بشأن ضغوط البيع المحتملة، وقد تجاوز وقت انتظار إلغاء الرهن الآن 19 يوماً.

مع ذلك، يرى المحللون أن طلب المؤسسات قد يُحيّد جزءاً كبيراً من هذه المخاطر. ففي آب/أغسطس وحده، اجتذبت صناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم في البورصة (Ethereum Spot ETFs) في الولايات المتحدة الأمريكية استثماراتٍ بقيمة 4 مليار دولار، ما يُؤكّد الإقبالَ على الاستثمار في عملة إيثيريوم (Ethereum). كما استحوذت Bitmine -إحدى أكبر شركات احتياطي العملة- على 190,500 عملة إيثيريوم، لترفع حيازاتها إلى 1.7 مليون عملة بقيمةٍ تُقارب 7.7 مليار دولار.

إلى جانب ذلك، تُظهر بيانات البلوكتشين أن المؤسسات تشتري أكثر من 35 عملة إيثيريوم (Ethereum) مقابل كل عملة يتم إصدارها، ما يزيد من ندرة العملة ويُعزز قيمتها حتى مع سحب المدققين لعملاتهم.

التحليل الفني لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum)

يبدو أن توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) تتسم بالقوة مع هدفٍ يتجاوز 4,265$، حيث يتم تداولها حالياً عند 4,391$ في حالة من الاستقرار النسبي بعد اختبار السعر مستوياتٍ قرب 4,865$. ويستقر السعر حالياً فوق خط الاتجاه الصاعد منذ أوائل آب/أغسطس، ما يُشير إلى أن الاتجاه الصاعد العام ما يزال قائماً، فيما يعمل متوسط ​​الحركة البسيط المُقاس على مدى خمسين فترة عند 4,567$ كمستوى المقاومة الأقرب.

مخطط بياني لحركة سعر عملة إيثيريوم (Ethereum)، المصدر: TradingView

على الصعيد الفني، قد يؤدي الإغلاق فوق هذا المستوى إلى إعادة اختبار مستوى 4,665$، في حين أن اختراق هذا المستوى قد يمهّد الطريق نحو 4,865$ والمستوى النفسي 5,100$. وتدعم مؤشرات الزخم هذا السيناريو، فمؤشر القوة النسبية يشير إلى 43 ما يعني أن السعر لا يزال يمتلك مجالاً للارتداد، في حين أن مؤشر ​​MACD يبدو هابطاً مع تلاشي الزخم دون مستوى 4,265$، ما يُعرّض السعرَ لخطر الانزلاق إلى 4,070$ و3,865$.

ETH holds trendline at $4,265 as whales & ETFs pour billions into the network. Eyes on $4,567 SMA—a breakout opens path to $5,100+, reviving the Flippening debate. pic.twitter.com/LUrWrc803g — Arslan Ali (@forex_arslan) August 30, 2025

تبدو المستويات واضحةً بالنسبة للمتداولين: فالشمعة الابتلاعية الصاعدة فوق 4,567$ ستُمثل فرصة للمضاربة على ارتفاع السعر نحو 5,100$، بينما يشير ظهور شمعةٍ دون 4,265$ إلى ضرورة البيع.

هل يتحقق الانقلاب؟

ما تزال عملة إيثيريوم (Ethereum) متأخرةً عن عملة بيتكوين (Bitcoin) من حيث القيمة السوقية الإجمالية، لكنّ الاستثمارات المؤسساتية وتجميع الحيتان يُغيّران المشهد. فعملة بيتكوين (Bitcoin) تمثل الذهب الرقمي، لكنّ هيمنة عملة إيثيريوم (Ethereum) في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والتمثيل الرقمي للأصول، والعملات المستقرة آخذةٌ في الازدياد.

بذلك، لا تكفي حركة تحويل الحوت لمبلغ 5 مليار دولار وحدَها لضمان حدوث الانقلاب، لكنّها تعكس اعتقاداً متزايداً -حتى بين مُحبي عملة بيتكوين (Bitcoin)- بأن عملة إيثيريوم (Ethereum) قد تُحقق عوائدَ أقوى خلال السنوات القادمة.

فمع تحديثات الشبكة، وتزايد الإقبال على صناديق ETF، وتبنّي المؤسسات، يبدو مسار عملة إيثيريوم (Ethereum) نحو تحدي عملة بيتكوين (Bitcoin) أكثر مصداقيةً من أي وقتٍ مضى.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin) وسرعة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)

تُمثّل شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) أولى حلول الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) العاملة على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، وتهدف إلى منح النظام التقني لبلوكتشين بيتكوين قابلية التوسع بتوفيرها مزايا العقود الذكية فائقة السرعة ومنخفضة التكلفة، مع إمكانية تطوير التطبيقات اللامركزية (dApps)، إضافةً إلى إنشاء عملات الميم.

فمن خلال جمعه بين الأمان العالي لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وكفاءة أداء بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، يفتح مشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) آفاقاً لاستخداماتٍ جديدة كلياً، بما فيها ربط أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) بسلاسةٍ عبر الشبكة الجديدة وتطوير تطبيقاتٍ لامركزيةٍ تتيح قابلية التوسع.

علاوةً على ذلك، يُركز الفريق بشدة على الموثوقية وقابلية التوسع. لذلك، فقد أخضع العقد الذكي لعملته إلى تدقيق فريق Coinsult لطمأنة المستثمرين بشأن أسسه وآفاقه، ما عزّز الاهتمام بالمشاركة وأدى إلى تجاوز حصيلة الاكتتاب حتى الآن 13 مليون دولار، مع بقاء قدرٍ ضئيل من الكمية المخصصة للبيع خلال هذه المرحلة. وتُباع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) حالياً بسعر 0.012835$ فقط، علماً أن السعر سيرتفع بتوالي مراحل الاكتتاب.

أخيراً، يُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) من الموقع الرسمي لمشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) باستخدام العملات الرقمية، أو بواسطة الفيزا والماستركارد.

يمكنكم المشاركة في اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) من هنا