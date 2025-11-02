توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): مستوى 3,802$ تحت المراقبة، فهل يتجه السعر نحو الصعود أم الهبوط؟

تظل عملة إيثيريوم (Ethereum) قريبة من مستوى 3,802$ في وسط حالةٍ من ترقّب المتداولين لحدوث اختراق في السعر. فهل سينطلق سعرها في ارتفاع نحو 4,255$، أم سيهبط إلى ما دون 3,680$ وسط تقلص التقلبات؟

خلال الجلسة الأوروبية، تم تداول عملة إيثيريوم (Ethereum) بالقرب من 3,802$، مُسجّلة مكاسبَ طفيفة بينما يقيّم المتداولون احتمالات اختراق السعر أو تراجعه. فمع قيمة سوقية تبلغ 467.7 مليار دولار، تظل عملة إيثيريوم (Ethereum) ثاني أكبر عملة رقمية، لكنّ حركتها السعرية تقلصت بشكلٍ ملحوظٍ داخل نمط المثلث المتماثل الذي بدأ بالتشكل منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر.

ويعكس هذا النمط تزايد حالة التردد مع انضغاط التقلبات بين مستوى المقاومة الرئيسي عند 4,255$ ومستوى الدعم القوي بين 3,680$ و3,750$، فيما يواصل المشترون الدفاع عن الحد الأدنى ويحافظ البائعون على سيطرتهم بالقرب من الحد العلوي.

في الوقت الراهن، وصلت السوق إلى نقطة توقفٍ نسبي، ويراقب المتداولون عن كثب لمعرفة ما إذا كانت الحركة الحاسمة القادمة لعملة إيثيريوم (Ethereum) ستُغير التوازن نحو الأعلى أو الأسفل.

الإعداد الفني لعملة إيثيريوم (Ethereum): الزخم يتزايد

لا تزال توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) محايدةً، إذ يتحرك سعرها في مسار جانبي داخل نمط المثلث المتماثل، مع استقرار متوسط الحركة الأسي (EMA) لمدى 20 يوماً، ما يُشير إلى تردد واضح في قرارات المتداولين، في حين يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 46 بداية تعافٍ من حالة البيع الزائد.

كذلك، تُشير نماذج الشموع اليابانية الأخيرة -مثل القمم الدوارة ودوجي (Doji)- إلى حالة عدم اليقين على المدى القصير، لكنّ سلسلة القيعان الآخذة بالارتفاع منذ أيلول/سبتمبر توحي بأن عملية التجميع مستمرة بهدوء.

ويمكن أن يُؤكد الاختراق فوق 4,030$ الزخم الصاعد، ما قد يدفع الأسعار نحو 4,255$، ولاحقاً نحو 4,536$ وهي منطقة المقاومة التالية. مع ذلك، فإن الانخفاض دون 3,680$ قد يزيد من ضغط البيع، ويكشف عن أهدافٍ هابطةٍ عند 3,509$ و3,356$، والتي تتوافق مع القناة الصاعدة الأوسع على الأطر الزمنية الكبيرة.

توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum): الاتجاه الصاعد يلوح في الأفق

يرى المتداولون أن النمط الحالي يشبه نابضاً يستعد للانطلاق في تشرين الثاني/نوفمبر، وغالباً ما تؤدي أنماط المثلث المتماثل -بعد اختراقها- إلى ارتفاع يتراوح بين 10% و15%.

المخطط البياني لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum)، المصدر: TradingView

فإذا تمكّن سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) من البقاء فوق 4,030$ مع أحجام تداول قوية، قد يتجه السعر نحو المستوى النفسي عند 5,000$، والذي لم يُسجّل منذ بداية عام 2022. أما الفشل في البقاء فوق 3,680$ فسيُشير إلى ضعفٍ مؤقتٍ، وربّما دخول مرحلة استقرار قصيرة قبل استئناف المسار الصاعد لاحقاً.

وبالنسبة للمتداولين النشطين، يُنصَح بالتريّث إلى حين تأكيد الاتجاه بدلاً من محاولة استباقه، ومع انحسار تقلبات عملة إيثيريوم (Ethereum)، فقد يُحدّد الاختراق القادم نغمة السوق لبقية الشهر.

خطة التداول

الدخول: بعد اختراق مؤكد فوق 4,030$

بعد اختراق مؤكد فوق 4,030$ وقف الخسارة: تحت 3,680$ (مستوى دعم الاتجاه)

تحت 3,680$ (مستوى دعم الاتجاه) الأهداف: 4,255$، 4,536$، و5,000$

