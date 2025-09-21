توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): مستوى محوري على شبكة البلوكتشين قد يمهّد الطريق للوصول إلى 5,000$

توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) تستهدف مستوى 5,000$، حيث تُسهم الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) واستثمارات خزائن المؤسسات وتقلّص المعروض المتداول في المنصات كُلّها في موازنة الضغوط المُرتبطة بخروج المدققين.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

يقف سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) عند حدود 4,471$ بعد تراجعٍ طفيفٍ نسبته 1.14% خلال آخر 24 ساعة، لتستقر قيمتها السوقية عند 539.7 مليار دولار. ورغم التقلبات قصيرة المدى، تشير المؤشرات على البلوكتشين واستثمارات الصناديق المتداولة في البورصة وحركة الخزائن المؤسساتية إلى أن سعر رائدة العملات البديلة بصدد انطلاقةٍ جديدة تدفعه نحو 5,000$.

إشارات الشبكة وقوّة المعطيات على البلوكتشين

جاءت تحركات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) الأخيرة متباينة للغاية؛ فمن جهةٍ زادت مغادرة المُدقّقين بشكلٍ حاد، مع أكثر من 2.45 مليون عملة تُعادل قيمتها 11 مليار دولار بانتظار فك الرهن. وقد أدى ذلك إلى تمديد قائمة السحب إلى نحو 42 يوماً، مثيراً مخاوف بشأن ضغوط المعروض على المدى القصير.

رغم ذلك، فإن عملية فك الرهن لا تؤدي دائماً إلى البيع المباشر، وتُمثل بالنسبة للعديد من المؤسسات جزءاً من إستراتيجيةٍ لإعادة موازنة الأصول. في الوقت نفسه، تتحسّن الأسس المرتبطة بالشبكة، فقد ارتفعت رسوم المعاملات بنسبة 35% مقارنةً بالأسبوع السابق، كما ارتفع عدد العناوين النشطة بنسبة 10% بما يعكس زيادةً في استخدام نظام إيثيريوم التقني، إذ إن ارتفاع النشاط على الشبكة يَرفع عوائد المُدقّقين ويدعم مستويات الأمان، في حين تُسهم آلية حرق الرسوم في تقليص المعروض. أما الشركات، فهي بدورها تُوسّع احتياطياتها من عملة إيثيريوم (Ethereum)، ما يزيد من طلب المؤسسات عليها.

وخلال الشهر الماضي وحدَه، أضافت الشركات ما يقارب 877,800 عملة إيثيريوم (Ethereum) -أي ما يُعادل نحو 4 مليار دولار بالأسعار الحالية- إلى احتياطياتها. كذلك، جاءَت هذه الاستثمارات المستمرة من قِبلِ شركاتٍ مثل Bitming Immersion Tech وSharpLink Gaming وThe Ether Machine في دلالةٍ واضحةٍ على تزايد مكانة العملة البديلة كأصلٍ احتياطي.

الصناديق المتداولة في البورصة واستثمارات الخزائن تدعم التوقعات بوصول سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى 5,000$

حققت عملة إيثيريوم (Ethereum) أداءً يتفوَّق على بقية قطاع الكريبتو بنسبة 21% خلال الشهرين الماضيين، مُحافظةً على هيمنتها في مجال تطبيقات التمويل اللامركزي. ووفقاً لمنصة DeFiLlama، فإن بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum blockchain) -بما في ذلك حلول التوسع من الطبقة الثانية المبنية عليها- تُسيطر على 64.5% من القيمة الإجمالية للأصول المحجوزة، متقدمةً بفارق شاسع عن بلوكتشين سولانا (Solana blockchain) التي لا تتجاوز حصتها 9%.

كما تمنح صناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم في البورصة (ETH spot ETFs) دفعةً مؤسساتية قوية؛ إذ بلغت الأصول تحت إدارتها 24.7 مليار دولار مع صافي استثماراتٍ داخلةٍ بقيمة 213 مليون دولار يوم الخميس الماضي وحده. تتيح هذه الصناديق قناةً منظّمة للمؤسسات بهدف الوصول إلى عملة إيثيريوم (Ethereum)، ما يدعمُ موقعها داخل النظام المالي التقليدي.

وتواصل أرصدة منصات التداول الانكماش بعد سحب 2.69 مليون عملة إيثيريوم (Ethereum) خلال الشهرين الماضيين، ما دفع بالمعروض المتاح إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات. هذا التراجع لا يُخفف فقط من ضغوط البيع، بل يشير أيضاً إلى عمليات تجميع مستمرة.

بالتالي، تجتمع عوامل انخفاض المعروض، واستثمارات المؤسسات، واحتياطيات الشركات، لتُشكّل أساساً متيناً للحركة الصاعدة التالية في سعر عملة إيثيريوم (Ethereum).

الخريطة الفنية لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum) نحو 5,000$

فنيّاً، تبقى توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) حيادية، إذ يتحرك داخل مثلث متماثلٍ مع مقاومةٍ عند 4,566$ ودعم عند 4,440$. فالمؤشرات الفنية تُعطي صورةً متباينة: مؤشر القوة النسبية عند 41 يشير إلى ظروف بيع زائد، في حين أن أنماط الشموع توحي بضغطٍ هابط.

مخطط سعر عملة إيثيريوم – المصدر: TradingView

فأيُّ شمعةٍ ابتلاعيةٍ صاعدة فوق مستوى 4,566$ قد تقلب المزاج العام للسوق سريعاً كي تفتح الطريق نحو 4,670$ ثم 4,775$ وصولاً إلى 5,000$. أما النطاق المحوري للمتداولين فيقع بين 4,440$ و4,566$، والدفاع المستمر عن هذه المنطقة يدعم استمرار الاتجاه الصاعد مع توقعاتٍ بحدوث اختراق يقود إلى نطاق 5,000$-5,200$ خلال الأسابيع المقبلة. غيرَ أن كسر مستوى 4,350$ قد يُعيد سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى حدود 4,238$ أو حتى 4,108$ قبل ظهور موجة طلب جديدة.

Ethereum consolidates near $4,470 inside a symmetrical triangle.

– Support holds at $4,440, resistance at $4,566.

– Breakout above $4,670 eyes $5K, while a drop below $4,350 risks $4,238. #Ethereum #ETH pic.twitter.com/k2P0iHTHkD — Arslan Ali (@forex_arslan) September 20, 2025

ورغم الحذر المنتشر على المدى القصير، فإن الصورة الأوسع تبقى مشجّعةً؛ فمزيج العوامل من الاستثمارات المؤسساتية المتنامية، وتراجع المعروض، وصلابة نشاط الشبكة، يُوحي بأنه متى ما انقشعت الضغوط الراهنة، سيغدو الطريق نحو 5,000$ أكثر واقعية وقابلية للتحقق.

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يتيح الاستثمار بعملة تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين وسرعة معاملات بلوكتشين سولانا

تُعَد شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة أولى حلول الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) العاملة على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، والمُطوَّرة لدعم النظام التقني لبلوكتشين بيتكوين عبر إتاحة ميزات العقود الذكية وتطوير التطبيقات اللامركزية (dApps) وإمكانية إطلاق عملات الميم وتداولها بسرعةٍ فائقة وتكلفةٍ زهيدة.

وبجمعه بين أمان بلوكتشين بيتكوين وسرعة بلوكتشين سولانا، يُوفر حل طبقتها الثانية الفريد استخداماتٍ عملية متنوعة بما فيها الربط السلس بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) وتطوير تطبيقات لامركزية (dApps) تتيح قابلية التوسع.

من ناحيته، يُولي فريق المشروع اهتماماً كبيراً للموثوقية وقابلية التوسع، وقد تم تدقيق العقد الذكي لعملته بنجاح من قبل فريق Coinsult لطمأنة المستثمرين بشأن أسسه التقنية، ونظراً إلى تزايد اهتمام المستثمرين بالعملة، فقد تجاوزت حصيلة الاكتتاب حاجز 17.2 مليون دولار مع بقاء كميةٍ محدودة من العملات المخصصة للاكتتاب، ويتم بيع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) حالياً بسعر 0.012945$، ومن المقرّر ارتفاعه بتوالي مراحل الاكتتاب.

أخيراً، يُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) عبر زيارة الموقع الرسمي للمشروع والدفع باستخدام العملات الرقمية أو بواسطة الفيزا والماستركارد.

