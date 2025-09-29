توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): لماذا يتوجب عليه الاحتفاظ بنطاق دعم 4,000 النفسي رغم ميل قراءة مؤشر الخوف والطمع لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) إلى الخوف عند 34؟

تواجه توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) المستقر حالياً حول مستوى 4,000$ ضغوطاً نتيجة خروج استثماراتٍ بقيمة 800 مليون دولار من صناديقها المتداولة في البورصة (ETH ETFs) وميل قراءة مؤشر الخوف والطمع إلى الخوف عند 34، فهل سيتماسك سعرُ العملة أعلاه أم يكسره؟

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

يستقر تداول عملة إيثيريوم (Ethereum) -الذي تراجع بالأمس مسجلاً أدنى مستوياته عند 3,815$- عند 4,115$ بعد مواجهة العملة أحد أصعب أسابيعها منذ إطلاق صناديقها الفورية المتداولة في البورصات الأمريكية (US spot ETH ETFs)؛ حيث كشفت بيانات موقع SoSoValue عن خروج استثماراتٍ بقيمة 800 مليون دولار منها في 5 أيام مُسجلةً أكبر موجة خروج استثماراتٍ أسبوعيةٍ منذ إطلاقها، والتي بلغت ذروتها يومي الخميس والجمعة الماضيين مع انخفاض سعر العملة إلى ما دون مستوى 4,000$.

صندوق عملة إيثيريوم (Ethereum) التابع لشركة فيديليتي (Fidelity): خسارة استثماراتٍ بقيمة 360 مليون دولار.

خسارة استثماراتٍ بقيمة 360 مليون دولار. صندوق ETHA التابع لشركة بلاك روك (BlackRock): شهد خروج استثماراتٍ بقيمة 200 مليون دولار.

شهد خروج استثماراتٍ بقيمة 200 مليون دولار. قيمة الاستثمارات الخارجة يومياً: تجاوزت 250 مليون دولار في عدة أيام متتالية.

وعلى الرغم من موجة البيع المؤسساتي، فقد صمدت عملة إيثيريوم (Ethereum) واستعاد سعرها موقعه أعلى مستوى 4,000$ بحلول يوم الأحد وسط اهتمام شرائي عند هذه المستويات، وأتت ارتدادة السعر بدعم من إقبال المستثمرين الأفراد وقناعة المُستثمرين طويلي الأجل بمدى قوة الدعائم الأساسية لعملة إيثيريوم (Ethereum)، وأبرزُها ازدهار نظم التمويل اللامركزي (DeFi) واستمرار الاعتماد المؤسساتي للبلوكتشين.

قراءة مؤشر الخوف الداعية إلى الحذر والموفرة للفرص في ذات الوقت

ما يزال المزاج العام للسوق هشاً رغم تعافي العملة من موجة الخسائر الناتجة عن خروج استثماراتٍ من صناديقها المتداولة في البورصة (ETH ETFs)؛ حيث تشير قراءة مؤشر الخوف والطمع لأسواق الكريبتو (Crypto Fear and Greed Index) حالياً إلى ميلٍ “للخوف الشديد” باستقرارها عند 34. وفيما يمكن لهذه القراءة الداعية إلى التشاؤم تثبيط همم المشترين في المدى المنظور، فإنها تُمثل -في ذات الوقت- وضعيةً مغريةً للشراء أمام مستثمريها ممّن يخالفون القطيع (التوجّه العام).

وتُساهم عوامل الاقتصاد الكلي في هذا الخوف والتردد والضغط على الأصول الرقمية بما فيها ازدياد قوة الدولار الأمريكي (USD) ونبرة الاحتياطي الفيدرالي المائلة إلى التشدد وتجدّد موجة تقلبات أسواق الأسهم، فيما يشير استعادة سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) موقعه أعلى مستوى 4,000$ -خلال موجة ازدياد ضغوط البيع- إلى أهميته النفسية البالغة.

📉 BTC & ETH Spot ETFs saw heavy outflows yesterday.



▪️ BTC ETFs: ~$418.3M net outflows

▪️ ETH ETFs: ~$248.4M net outflows



Institutional money stepping back—markets feeling the heat. pic.twitter.com/72X6abrSUB — Crypto Patel (@CryptoPatel) September 27, 2025

والنتيجة بقاء سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) عالقاً بين شِقّي رحى (قوى دفع متعاكسة) :

قوى سحب للأسفل من موجة خروج الاستثمارات المؤسساتية والعزوف عن المخاطرة عالمياً.

من موجة خروج الاستثمارات المؤسساتية والعزوف عن المخاطرة عالمياً. قوى دفع داعمة متأتيةٍ من طلب المستثمرين الأفراد والمخالفين للتوجّه البيعي الذي يعتمده عامة المتداولين.

يُمثل هذا الصد والرد سببَ تسمية مستوى 4,000$ “بالخط الفاصل للحرب” بالنسبة لعملة إيثيريوم (Ethereum) في المدى المنظور.

الآفاق السعرية لعملة إيثيريوم (Ethereum): المؤشرات الفنية

فنياً وعلى المخطط البياني لتحركات السعر بمدى 4 ساعات، ما يزال الحذر مُسيطراً على توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum)؛ فكسرُ نمط المثلث المتناظر للأسفل منتصف أيلول/سبتمبر يؤكد ضعف الأداء السعري مع الاختبار المتكرر لمستويات الدعم، كما شكلت تحركات متوسطي الحركة بمدى 50 و100 فترة تداول (SMA-50 & 100) تقاطعاً هابطاً، في دعم إضافي للتوقعات غير المبشرة.

كما تؤكد أنماط شموع التداول تعرّض العملة لضغوطٍ بيعيةٍ مستمرة بتشكيلها نمط “الغربان السود الثلاثة” نتيجة ظهور 3 شموع حمراء متتالية، فيما يُوحي ظهور شموع تداول صغيرة الحجم (من نوعية دوجي) مؤخراً بالقرب من 3,975$ بتردد المستثمرين، إلا أن تدرّجها بالارتفاع يوحي بهدوء ضغوط البيع مؤخراً.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum)، المصدر: موقع Tradingview

وارتفعت قيمة مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 41 في دلالةٍ على الارتداد عن نطاق البيع الزائد ويُفسح مجالاً لإمكانية التعافي دون الإشارة إلى انعكاسٍ حازم للمسار الهابط.

أهم المستويات الجديرة بالمتابعة:

المقاومة: 4,167$ و4,290$ تباعاً

4,167$ و4,290$ تباعاً الدعم: 3,853$ و3,733$ و3,590$ توالياً

بالنسبة للمتداولين، هناك زوج من السيناريوهات المحتملة:

يُمكن للمشترين الجريئين فتح صفقة شراء بنطاق 3,850$-3,900$ مستهدفين الارتداد نحو 4,167$ و4,290$ مع وضع حد لإيقاف الخسائر دون 3,730$، فيما تتمثل المقاربة الحذرة في انتظار تأكيد حدوث إغلاق يومي أعلى مستوى 4,290$ لفتح صفقةٍ مضاربةٍ على الارتفاع. في المقابل، يُمكن لكسر مستوى 3,850$ بشكلٍ حاسم دفعُ السعر للتراجع صوب 3,590$.

ونجحت عملة إيثيريوم (Ethereum) حتى الآن بالاحتفاظ بمستوى 4,000$ رغم موجة البيع الكثيفة، ما يتيح تحوّل ساحة المعركة النفسية هذه إلى قاعدة انطلاق قويةٍ للسعر مع تحسّن المزاج العام وتراجع ضغوط البيع المؤسساتي.

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يتيح الاستثمار بعملة تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين وسرعة معاملات بلوكتشين سولانا

تُعَد شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة أولى حلول الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) العاملة على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، والمُطوَّرة لدعم النظام التقني لبلوكتشين بيتكوين عبر إتاحة ميزات العقود الذكية وتطوير التطبيقات اللامركزية (dApps) وإمكانية إطلاق عملات الميم وتداولها بسرعةٍ فائقة وتكلفةٍ زهيدة.

وبجمعه بين أمان بلوكتشين بيتكوين وسرعة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، يُوفر حل طبقتها الثانية الفريد استخداماتٍ عملية متنوعة تشمل الربط السلس بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) وتطوير تطبيقات لامركزية (dApps) تتيح قابلية التوسع.

من ناحيته، يُولي فريق المشروع اهتماماً كبيراً للموثوقية وقابلية التوسع، بدليل إخضاع العقد الذكي لعملته بنجاح إلى تدقيق فريق Coinsult لطمأنة المستثمرين بشأن أسسه التقنية. ونظراً إلى تزايد اهتمام المستثمرين بالعملة، فقد تجاوزت حصيلة الاكتتاب حاجز 18.8 مليون دولار مع بقاء كميةٍ محدودة من العملات المخصصة للاكتتاب، وتُباع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) حالياً بسعر 0.012995$، ومن المقرّر ارتفاعه بتوالي مراحل الاكتتاب.

أخيراً، يُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) عبر زيارة الموقع الرسمي للمشروع والدفع باستخدام أرصدتكم من العملات الرقمية أو الفيزا والماستركارد.

للمشاركة في اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) اضغط هنا