توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): اختراق نموذج “المثلث المتناظر” يبشّر بانطلاقة سعرية تدفعه نحو 16,000$

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يقترب سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) من مستوى 4,000$ وسط اختراق فني صاعد لنموذج “المثلث المتناظر”، ما يعزز التوقعات بانطلاقة سعرية قد تدفع السعر نحو مستوى 16,000$.

ارتفع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بنسبة 5% خلال الأسبوع الماضي، لتتصدَّر قائمة أفضل خمس عملات رقمية من حيث الأداء خلال هذه الفترة مع اقتراب سعرها من مستوى 4,000$، حيث تُعزز التوقعات الإيجابية لسعرها هذا الزخم الصاعد.

ورغم تراجعها سابقاً خلف منافستها عملة سولانا (Solana-SOL) منذ عام وإلى الآن وتسجيلها خسائر سنوية حادّةً قاربت 50%، تمكنت عملة إيثيريوم (Ethereum) من قلب المعادلة، بل وتجاوزت أداء عملة سولانا منذ بداية العام؛ فقد حققت إيثيريوم حتى الآن مكاسب سنوية بلغت 15.1% مدعومةً إلى حدٍّ كبير بالتأثير الإيجابي لتحديث “Pectra” الذي حسَّن من أداء البنية التشغيلية لبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain).

ETHEREUM BREAKING OUT ON THE MONTHLY!!!!!!!!!!!!



TARGET $7,700

YES

OOOH YES GUYS pic.twitter.com/z0sZvKxOYW — Ivan on Tech 🍳📈💰 (@IvanOnTech) July 20, 2025

من جانبه، شارك متداول الكريبتو الشهير Ivan on Tech -الذي يتابعه قرابة 500,000 مستخدمٍ على منصة X- توقعاته الإيجابية لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum) مشيراً إلى إمكانية ارتفاعه حتى 7,700$ عقب اختراق نموذج “المثلث المتناظر”؛ حيث يَظهر هذا النوع من النماذج الفنية عند تراجع تقلبات السعر وانحساره ضمن نطاقٍ ضيّق. نظرياً، تُصنف المثلثات الفنية المتناظرة على أنها حيادية، إذ لا يُمكن تصنيفها كصاعدة أو هابطةٍ ما لم يحدث اختراق سعريٌّ يؤكد الاتجاه.

وإذا تمكن السعر من اختراق الحدّ العلوي للنطاق -كما حدث هذه المرة مع عملة إيثيريوم (Ethereum)- فعادةً ما يُمهّد ذلك لانطلاقةٍ سعرية قوية.

توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum): مستويات رئيسية يجب مراقبتها عن كثب مع اقترابه من مستوى 4,000$

يُظهر المخطط البياني الأسبوعي لعملة إيثيريوم (Ethereum) أنها دخلت منطقة مقاومة رئيسية مع اقتراب سعرها من مستوى 4,000$، دون أن يلامس بعدُ هذا الحاجز النفسي.

ويبدو أن السوق تتعامل مع هذه المنطقة بحذر شديد، بعد أن شهدت المرات الثلاث السابقة التي بلغ فيها هذا السعر تراجعاتٍ قوية. مع ذلك، من المحتمل أن يعيد السعر اختبار مستوى 4,000$ خلال الأيام القليلة المقبلة (إن لم يكن اليوم). وفي حال تراجع السعر، فقد يكون مستوى الدعم الذي يجب مراقبته في هذا الإطار الزمني الأكبر هو منطقة 2,700$ ما سيُمثل تصحيحاً كبيراً، إلا أنه قد يكون الانخفاض اللازم لانطلاقةٍ أقوى نحو أهدافٍ أعلى مثل 5,000$ وحتى 7,700$ -كما يتوقع محلل الكريبتو Ivan On Tech- رغم أن هذا السيناريو قد يبدو مبالغاً فيه بظل المعطيات الحالية.

ومن غير المحتمل الآن أن يتجه السعر نحو مستوى 16,000$، ما لم يحدث اختراق قويٌّ يدفعه نحو مرحلةٍ جديدة من النمو. مع ذلك، تبدو الآفاق المستقبلية لعملة إيثيريوم (Ethereum) إيجابية للغاية، إذ تدعم كلٌّ من المؤشرات الفنية وبيئة الاقتصاد الكلي استمرارَ الاتجاه الصاعد.

وفي ظل استمرار سوق العملات الرقمية بالاستفادة من موجة الزخم الإيجابي، قد تتمتع بعض اكتتابات العملات الرقمية الواعدة مثل عملة سابد (SUBBD-SUBBD) بإمكانات نمو أعلى وسط بحث المستثمرين عن العملة القادمة التي قد تحقق مكاسب بـ 10 أضعاف.

اكتتاب عملة مشروع سابد (SUBBD) يجمع نحو مليون دولار لإطلاق منصته اللامركزية المختصة بإنشاء المحتوى

يسعى مشروع عملة سابد (SUBBD) إلى خلق بيئة أفضل لصناع المحتوى تتيح لهم مشاركة محتواهم بحريةٍ دون الخوف من القيود أو الحظر التعسفي.

كما يتيح المشروع كسبَ الدخل من المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI) إلى جانب فرض رسوم أقل على صناع المحتوى، ما يتيح لهم الاحتفاظ بالنصيب الأكبر من أرباحهم. كذلك، تمنح عملة سابد (SUBBD) مالكيها حق المشاركة في صياغة سياسات الإشراف على المنصة، وتقدم للمستخدمين خصوماتٍ على الاشتراكات، مع الوصول المبكر إلى الميزات الجديدة، ومزايا أخرى.

وبانضمام أكثر من 2,500,000 صانع محتوى إلى المنصة، فقد يرتفع الطلب على عملتها الأساسية بمجرد إطلاقها رسمياً، علماً أنه يمكنكم شراء عملة سابد (SUBBD) بسعر اكتتابها المخفض من خلال زيارة موقعها الرسمي وربط محافظكم –مثل محفظة بيست واليت (Best Wallet)- بواجهته. كما يمكنكم شراؤها باستخدام عملة تيثر (Tether-USDT) أو عملة إيثيريوم (Ethereum) أو بالفيزا والماستركارد.