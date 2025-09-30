توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): ارتداد مفاجئ يستعيد مستوى 4,000$، ومؤشرات البلوكتشين توحي بمكاسب إضافية

نجح ارتداد مفاجئ في استعادة مستوى الدعم البالغ 4,000$، فيما تتجه توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى مزيد من الارتفاع مدعومةً بعودة ثقة المشترين.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

انتعش سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) خلال عطلة نهاية الأسبوع ليعود فوق مستوى 4,000$ في إشارةٍ إلى متانة الأسس التي تدعم توقعاتها السعرية الصاعدة، فقد تمكّن سعر العملة البديلة من إيجاد دعم غير متوقع عند 3,800$ حيث تحوّلت منطقة مقاومةٍ سابقةٍ إلى مستوى دعم رغم أن مناطق الطلب التاريخية كانت تشير إلى قاع أدنى بكثير.

Three support levels to watch for Ethereum $ETH: $3,515, $3,020, and $2,772. pic.twitter.com/M6UiTUGvjz — Ali (@ali_charts) September 27, 2025

وأظهرت مؤشرات البلوكتشين أن مستوى الدعم السعري التالي يقع عند 3,515$، فيما أشار توزيع الأسعار المُحققة لمخرجات المعاملات (URPD) إلى وجود حجم كبير من الصفقات عند ذلك المستوى. ويعكس هذا الابتعاد عن سلوك السوق السابق تحوّلاً محتملاً في التوجهات، حيث دخل المشترون عند مستوياتٍ نفسيةٍ أعلى، بدلاً من الالتزام بأنماط الشراء السابقة. كذلك تتزايد الثقة بالسوق عموماً، وهو ما أكدته تقارير Sentroa التي أشارت إلى استمرار خروج الأرصدة من منصات التداول بالتوازي مع الانخفاض السعري الأخير.

Despite negative price performance, exchange outflows remained strong for both ETH and BTC, indicating accumulation across the market pic.twitter.com/eAqZTk6Vof — Sentora (previously IntoTheBlock) (@SentoraHQ) September 26, 2025

كما يشير انتقال مالكي العملة إلى المحافظ ذاتية الوصاية إلى تزايد النزعة نحو الاحتفاظ والتجميع، ما يعكس آفاقاً صاعدةً طويلة الأمد.

توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum): ما سبب حالة التفاؤل في السوق؟

يستند هذا التفاؤل إلى تقاطع داعم من المؤشرات الفنية، حيث يتلاقى الحد السفلي لنموذج الراية الصاعدة الذي يتشكل منذ شهرين مع قناة صاعدة أوسَع عند مستوى 3,800$.

أنتجَ هذا التكوين قاعدة انطلاق جديدةً، حيث تحوّل المستوى من مقاومةٍ سابقةٍ إلى دعم تزامناً مع تحوّل مؤشرات الزخم نحو الإيجابية، فقد ارتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) بحدة من مستوى البيع الزائد عند 30، وهوَ ما يُعتبر في الغالب إشارةً إلى بلوغ القاع، كما يقترب مؤشر MACD من خط الإشارة، ما قد يشير إلى تقاطع ذهبي مُحتملٍ وبداية مسار صاعد طويل الأجل.

ويُمثل مستوى 4,500$ حاجزاً أساسياً لاختراق نموذج الراية الصاعدة، حيث يستهدف النمط في حال تحقيقه قمة تاريخية جديدةً عند 5,560$ مع إمكانية إعادة اختبار القناة الصاعدة الكبرى. وفي حال تأكد الاختراق، قد يمتد سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى 8,000$، أي بمكاسب تقتربُ من 100% مقارنةً بالمستويات الحالية.

مع تعدّد العوامل الداعمة ـمن قرارات خفض معدلات الفائدة الأميركية إلى إطلاق صناديق متداولةٍ في البورصة مُخصّصةٍ لرهن عملة إيثيريوم (Ethereum Staking ETFs) وما يَعقبها من استثماراتٍ أخرى- يُصبح تحقق هذا السيناريو مُرجَّحاً قبل نهاية العام. في المقابل، فإن التراجع دون 3,800$ قد يعيد السعر إلى مناطق التجميع السابقة، مع احتمال تراجع بنسبة 15% نحو 3,500$.

عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) يمكنها التفوق على عملة إيثيريوم (Ethereum) بفضل حل التوسع الجديد من الطبقة الثانية

فيما يتجه الاهتمام نحو سوق العملات البديلة، تعمل بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin blockchain) بهدوء على التحضير لعودة كبيرة من خلال معالجة أبرز قيودها المتمثلة بمحدودية النظام التقني. ويأتي مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) ليقدم حلاً يجمع بين أمان واستقرار بلوكتشين بيتكوين وسرعة وكفاءة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، ليقدم شبكة جديدةً من الطبقة الثانية قادرةً على توفير استخداماتٍ عملية قابلةٍ للتوسع وفعّالةٍ ما كان أمراً بعيد المنال في السابق.

موقع اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)

ولطالما حدّت المعوقات البرمجية وبطء إتمام المعاملات ورسومها المرتفعة من توسع بلوكتشين بيتكوين لسنواتٍ، إلى أن جاءت عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) لمعالجة هذه التحديات في الوقت المناسب تماماً مع انطلاق دورة السوق الصاعدة. وبما أن بعض المحللين يرون حالياً إمكانية بلوغ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) علامة 250,000$ خلال هذه الدورة، ونظراً للدور المحوري لعملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) في توسُّع النظام التقني للبلوكتشين، فهي في وضعيةٍ مثاليةٍ تتيح لها الاستفادة القصوى من هذا الزخم.

أخيراً، يشهد اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) إقبالاً متزايداً بدليل نجاحه حتى الآن بجمع قرابة 19 مليون دولار، ويُمكن للمستثمرين تحقيق مكاسب قويةٍ عبر المشاركة فيه خلال مراحله المبكرة، فحتى اجتذابها لسيولةٍ متواضعةٍ ممّا تتمتع به عملة بيتكوين (Bitcoin) قد يتيح لها توفير مكاسبَ لافتة.

وبإمكان المهتمين الآن شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) عبر زيارة الموقع الرسمي للمشروع قبل إطلاقها للتداول وتزايد الطلب عليها، وفي استباق لزيادتها السعرية الوشيكة بحلول مرحلة الاكتتاب التالية بعد أقل من يومين.

ولمواكبة مستجدات عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)، تابعوا حسابات المشروع على منصتي X (تويتر سابقاً) وتيليجرام.