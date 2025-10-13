توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): روبرت كيوساكي (Robert Kiyosaki) يركز على عملة إيثيريوم (Ethereum) والفضة وسط تحذيرات من تراجع عالمي

حذر روبرت كيوساكي من حدوث تراجع عالمي في الأسواق، داعماً الاستثمار في الفضة وعملة إيثيريوم (Ethereum)، وتشير توقعات سعر عملة إيثيريوم إلى احتمال اختراق مستوى 4,050$ مع تصاعد المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الكلي.

يتم تداول عملة إيثيريوم (Ethereum) بسعر 3,813$ مُحاولةً استعادة زخمها بعد التصحيح الحاد الذي أدى إلى انخفاض السعر من 4,400$ في وقتٍ سابق من هذا الشهر، ويأتي عدم اليقين المُخيّم على السوق في وقتٍ أطلق فيه المؤلف المالي الشهير روبرت كيوساكي أحد أكثر تحذيراته إلحاحاً متوقعاً ما وصفه بأكبر تراجع في تاريخ العالم، مشيراً إلى تجدّد الثقة بعملة إيثيريوم (Ethereum) والفضة كأدوات حمايةٍ من تآكل قيمة العملات التقليدية.

REMINDER: I predicted the biggest crash in world history was coming in my book Rich Dad’s Prophecy. That crash will happen this year.



Baby Boom Retirements are going to be wiped out. Many boomers will be homeless or living in their kids basement. Sad.



REMiNDER: I have… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 11, 2025

كيوساكي يراهن على أصول العالم الواقعي مع ضعف الدولار الأمريكي

حذر مؤلف كتاب “الأب الغني، الأب الفقير” في سلسلة منشوراتٍ على منصة X من أنّ إعادة ضبط مالية عالمية قد تمحو مدخرات ملايين المتقاعدين، وحث متابعيه على تجنب “الأصول المطبوعة” والانتقال نحو القيمة الملموسة، حيث كتب قائلاً: “التضخم يُحوّل نقود المدخرين إلى خردة.”

وعلى الرغم من دعم كيوساكي الطويل للذهب والفضة وعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، إلا أن تعليقاته الأخيرة تبرز قناعة متزايدة بالدور المزدوج لعملة إيثيريوم (Ethereum) كمخزنٍ للقيمة وأصلٍ عملي ضمن الاقتصاد الرقمي.

وقال: “اليوم، أعتقد أن الفضة وعملة إيثيريوم (Ethereum) هما الأفضل لأنهما خزائن للقيمة، والأهم من ذلك هوَ استخدامُهُما بالفعل في القطاع ولاتزال أسعارهما منخفضة”.

وفي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، وصف الفضة وعملة إيثيريوم (Ethereum) بأنهما يشهدان “زخماً قوياً للغاية”، مشيراً إلى أن أسعارهما قد ترتفع بشكلٍ كبير بمجرد أن يبدأ المستثمرون بالتحوّل من الأصول القائمة على العملات الورقية، ويعتقد أن المرحلة القادمة من الحفاظ على الثروة ستُفضل الأصول النادرة والمُنتجة، سواء كانت معادن فعلية أو نقوداً قابلة للبرمجة.

نظرة فنية على سعر عملة إيثيريوم (Ethereum): النطاق السعري قبل الارتداد المحتمل

من الناحية الفنية، تبدو توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) هابطة على المدى القصير، حيث يستقر السعر نسبياً ضمن نطاق تداول عرضي بين 3,720$ و3,860$، مُحافظاً على ارتفاعه فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% عند 3,719$، والذي يَعمل كدعم قصير الأجل.

وتشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) البالغة 39 إلى ظروف بيع زائد، ما قد يعني أن البائعين يفقدون السيطرة تدريجياً. وعلى الرغم من السعر لا يزال أسفل متوسط الحركة المُقاس في مدى 100 فترة عند حوالي 4,270$، إلا أن الهيكل العام يُظهر علاماتٍ على انضغاط خط الاتجاه الهابط، وهو ما يسبق غالباً حدوث انعكاس.

مخطط سعر عملة إيثيريوم (Ethereum)، المصدر: Tradingview

تجدر الإشارة إلى أن مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 4,055$ يشكل منطقة مقاومة هامة؛ وقد يؤكد اختراق هذا المستوى على انعكاس الاتجاه السعري إلى الأعلى نحو مستويات 4,200$ و4,330$، وهي المناطق التي شهدت فيها عملة إيثيريوم (Ethereum) آخر عمليات شراء بكمياتٍ كبيرة قبل التراجع في أيلول/سبتمبر. أما في حال انخفض السعر إلى ما دون 3,720$، فقد يختبر الدببة (المضاربون على انخفاض السعر) مستوى 3,512$، وهو قاعدة الارتفاع السابق.

على أي حال، يَمنح الوضع الحالي المتداولين فرصة للشراء أثناء تراجع السعر بالقرب من 3,720$ و3,760$ بنسبة مخاطرَ إلى عوائد جيدة، مع أهدافٍ سعرية عند 3,950$ و4,200$ ووضع أوامر وقف الخسارة أسفل 3,680$.

مخاطر الاقتصاد الكلي تلتقي بالفرص الرقمية

يعكس تحذير كيوساكي بشأن ضعف الدولار تصاعدَ المخاوف المتعلقة بالدين والتضخم وإرهاق السياسات المالية، ويشير تحوّله نحو عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى أنه حتى المستثمرين التقليديين بدؤوا ينظرون إلى الأصول القائمة على البلوكتشين كوسيلة حمايةٍ ضد تآكل قيمة العملات التقليدية.

وإذا استمرَّ تراجع قيمة العملات عالمياً، فقد تُحسّن استخدامات عملة إيثيريوم (Ethereum) العملية في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi) والتمثيل الرقمي للأصول والعقود الذكية مكانتَها كنظير رقمي للفضة، حيث تتمتع بمعروض محدود وتبنٍّ متزايد من قبل المؤسسات.

أما الآن، يشير الاستقرار النسبي لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بالقرب من 3,800$ إلى حذر السوق، وقد يعيد التحرك الواضحُ فوق مستوى 4,050$ الزخمَ للارتفاع نحو 4,400$، في حين أن الفشل في الحفاظ على مستوى 3,720$ ينطوي على مخاطرَ هابطةٍ إضافية.

كذلك، تُسلط إستراتيجية كيوساكي الضوء على تحوّلٍ في العقلية الاستثمارية، إذ يعيد المستثمرون تعريف ما يُشكل القيمة في اقتصاد تقوده الأنظمة الرقمية. وإن صحّ توقعه، فقد تكون عملة إيثيريوم (Ethereum) أحد أبرز المستفيدين من هذا التحوّل.

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يقدم عملة تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين وسرعة بلوكتشين سولانا

يُعَد مشروع عملة بيتكوين هايبر(Bitcoin Hyper) أول حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin blockchain) يعتمد على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، ويهدف إلى تعزيز النظام التقني لبلوكتشين بيتكوين بعقود ذكية وتطبيقات لامركزية (dApps) منخفضة التكلفة وسريعة التنفيذ، إضافة إلى دعم إنشاء عملات الميم.

وقد نجَح المشروع بالجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وكفاءة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، ليفتح ذلك المجال أمام استخداماتٍ جديدة قويةٍ تتضمّن توفيرَ أداة ربطٍ سلس بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin)، وتطوير التطبيقات اللامركزية (dApps).

ويُركز فريق المشروع بشكلٍ كبير على قابلية التوسع والبساطة والموثوقية، وقد خضع العقد الذكي للعملة بنجاح إلى تدقيق أمني من قبل فريق Coinsult لطمأنة المستثمرين بخصوص أسسه التقنية، ويَشهدُ المشروع اهتماماً متزايداً من المستثمرين مع تجاوز حصيلة الاكتتاب حتى الآن 23 مليون دولار، واقتراب الكمية المخصصة للبيع خلاله من النفاد.

ختاماً، يُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) حالياً بسعر 0.013095$ المُنتظر ارتفاعه بتوالي مراحل الاكتتاب، وذلك عبر زيارة الموقع الرسمي لمشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) وشرائها مقابل عملات رقمية أو بواسطة الفيزا والماستركارد.

