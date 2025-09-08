توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): ورود استثمارات غير مسبوقة إلى العملات المستقرة يضع هدف بلوغ سعرها 5,000$ في متناول اليد

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

تواصل عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) اجتذاب سيولةٍ لافتةٍ، حيث تلقت البلوكتشين خلال الأسبوع الماضي وحده استثماراتٍ مُرتبطة بالعملات المستقرة بقيمة 6.7 مليار دولار، وهوَ ما يفوق ما تلقته نظم بلوكتشين عديدة خلال أعوام، لتتجاوز قيمة المعروض الإجمالي للعملات المستقرة على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) قيمة 145 مليار دولار، أي ما يفوق القيمة السوقية لقطاع العملات المستقرة بأكمله، ما يُعزز مكانتها باعتبارها البلوكتشين الرئيسية لتسوية معاملات العملات المرتبطة بقيمة الدولار الأمريكي (USD) في قطاع الكريبتو.

ويُعَد ذلك بالغ الأهمية نظراً لأن استثمارات العملات المستقرة عادةً ما تُعتبر سيولة احتياطية جاهزةً يُمكن تدويرها إلى عملة إيثيريوم (Ethereum) أو أصول أخرى مع تبدل المزاج العام للسوق.

$ETH pulled in $6.7B of stablecoins in the past 7 days. That’s more new inflows in a week than most chains have managed in years.



Ethereum’s total stablecoin base now sits around $145B+ over half of the entire market. pic.twitter.com/HsUGXH7Lcj — NekoZ (@NekozTek) September 4, 2025

من جانب آخر، يتزايد الطلب المؤسساتي على وصيفة القطاع في ذات الوقت بشكلٍ ملحوظ؛ فقد شهدت صناديق عملة إيثيريوم المتداولة في البورصة (ETH ETFs) -وبخاصةٍ صندوق شركة بلاك روك (BlackRock) الفوري- نمواً مستمراً في قيمة الأصول الخاضعة لإدارتها، ويبدو أن الهياكل التنظيمية أصبحت بوابة للمستثمرين المحترفين.

أجواء مواتية من عوامل الاقتصاد الكلي والبلوكتشين

فيما يخص عوامل الاقتصاد الكلي، يشهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤاً ملحوظاً مع تزايد التوقعات بخفض معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لاحقاً هذا العام، وتميل الأوضاع المالية الأكثرُ مرونة إلى دعم العملات الرقمية، في حين يُضفي الزخم التنظيمي المتعلق بالعملات المستقرة في واشنطن مزيداً من الشرعية على دور بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum blockchain) باعتبارها حجر الزاوية في التمثيل الرقمي للدولار الأمريكي.

من ناحيةٍ أخرى، تُواصل شبكات حلول الطبقة الثانية العمل على زيادة القدرة الاستيعابية وخفض تكلفة إتمام المعاملات، ما يُحسّن تبني عملة إيثيريوم (Ethereum) على المدى الطويل باستمرار.

أبرز النقاط:

بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) تلقت استثماراتٍ على هيئة عملات مستقرة بقيمة 6.7 مليار دولار خلال أسبوع واحد.

تستضيف بلوكتشين إيثيريوم حالياً أكثر من 50% من المعروض الكلي للعملات المستقرة.

استمرار ورود استثماراتٍ إلى الـ ETH ETFs ووضوح السياسات التنظيمية يدعمَان تبنيها المؤسساتي.

الإعدادات الفنية لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum) تجعل بلوغ علامة 5,000$ في متناول اليد

حتى وقت كتابة هذا الخبر، تبقى توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) متوازنة، حيث يتم تداولها حالياً حول 4,305$، ليواصل السعر تحركه ضمن نمط مثلث هابط حال دون امتداد موجات الارتفاع منذ أواخر آب/أغسطس. وبينما يستهدف البائعون حاجز 4,490$ لفتح صفقات مضاربةٍ على الانخفاض حوله، يستميت المشترون في الدفاع عن مستوى دعم القاع الثلاثي حول 4,250 $.

من جانبه، يَعملُ خط متوسط الحركة البسيط المُقاس بمدى 50 فترة تداول مدة كلٍّ منها 4 ساعات (SMA-50) والمستقر عند 4,363$ كأقرب حواجز المقاومة، بينما يدعم نظيره المُقاس بمدى 200 فترة (SMA-200) الاتجاه الصاعد الممتد، فيما بقيت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) البالغة 47 متوازنة دون بلوغ نطاق البيع الزائد، ما يتيح مجالاً للاختراق بأيّ من الاتجاهين.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بمدى 4 ساعات، المصدر: Tradingview

فإذا تمكن سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) من تجاوز حاجز 4,490$ بشكلٍ حاسم، سيُصبح بإمكانه استهداف 4,665$، وربّما أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق عند 4.865$.

كما يؤكد تشكل شمعة ابتلاعية صاعدة أو نمط “الجنود الثلاثة البيض” على اكتساب زخم صاعد، لكنّ فشلَ السعر بالتماسك أعلى 4,250$ وملامسة 4,070$ في تراجعاتٍ إضافيةٍ صوبَ 3,940$ وربّما 3,785$.

أما بالنسبة للمتداولين، فإنّ الإستراتيجية المقترحة بسيطةٌ للغاية، وتتمثل في الشراء بمجرد اختراق حاجز 4,490$ مع وضع أوامرَ لإيقاف الخسائر دون 4,250$ بهدف بلوغ مستويات 4,665$ و4,865$ في المدى المنظور، ومع استمرار ورود استثماراتٍ قويةٍ إلى العملات المستقرة وزيادة الطلب على ETH ETFs وتحسّن عوامل الاقتصاد الكلي، تبدو إمكانية اختراق السعر حاجز 5,000$ في هذه الدورة أقوى من أيّ وقتٍ مضى.

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يتيح عملة تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين وسرعة بلوكتشين سولانا

يُعَد مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) أول حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين يعتمد على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، ويهدف إلى تعزيز النظام التقني لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) بعقود ذكية وتطبيقات لامركزية (dApps) منخفضة التكلفة وسريعة التنفيذ، إضافة إلى دعم إنشاء عملات الميم.

ويُذكر نجاح المشروع بالجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وكفاءة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، ليفتح المجالَ أمام استخداماتٍ جديدة قويةٍ تتضمّن توفيرَ أداة ربطٍ سلس بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin)، وتطوير التطبيقات اللامركزية (dApps).

كما خضع العقد الذكي للعملة -والمُصمَّمُ للجمع بين قابلية التوسع والبساطة والموثوقية- إلى تدقيق أمني من قبل فريق Coinsult بنجاح، ويَشهدُ المشروع اهتماماً متزايداً من المستثمرين مع تجاوز حصيلة الاكتتاب حتى الآن 14.5 مليون دولار، واقتراب الكمية المخصصة للبيع خلاله من النفاد.

ختاماً، يُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) حالياً بسعر 0.012875$ المُنتظر ارتفاعه بتوالي مراحل الاكتتاب، وذلك عبر زيارة الموقع الرسمي لمشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) وشرائها مقابل عملات رقمية، أو بواسطة الفيزا والماستركارد.

