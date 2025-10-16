توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): هل تمر بتصحيح بدافع الذعر أم بإعداد يُمهد لانطلاقة قوية، وما الذي يعنيه خروج استثمارات من صناديقها المتداولة في البورصة (ETH ETFs) بقيمة 429 مليون دولار؟

سحبَ مُستثمرون استثماراتٍ بقيمة 430 مليون دولار من الصناديق المتداولة في البورصة لعملة إيثيريوم (Ethereum ETFs)، لكنّ المحللين أبقوا على توقعاتهم الإيجابية، لتستكشف توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) وجهتها المقبلة.

شهدت الصناديق المتداولة لعملة إيثيريوم في البورصة (Ethereum ETFs) يوم الإثنين الماضي خروج استثماراتٍ بقيمةٍ تقارب 430 مليون دولار عقبَ موجة البيع القوية التي عمّت السوق يوم الجمعة الماضي، لكنّ المُحللين أبقوا على تفاؤلهم بشأن توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum).

فتبعاً لبيانات Farside Investors، سجّلت هذه الصناديق 8 أيام متتاليةٍ من ورود الاستثمارات قبل الانهيار بتلقيها نحو 2 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة، ما يضع موجة السحب الأخيرة في سياقها الصحيح، إذ يبدو أنّ غالبية المستثمرين حافظوا على ثقتهم بالعملة رغم تراجع السعر إلى 3,500$.

في هذا السياق، أفاد المحلل دين تشين (Dean Chen) من شركة Bitnunix بأن مخاوف السوق واسعة النطاق قد تشتعل فقط إذا استمرت هذه الصناديق بفقدان استثماراتٍ لعدة جلساتٍ متتالية. وحتى الآن، تُظهر البيانات استمرار الثقة قوية بعملة إيثيريوم (Ethereum) رغم تعرّضها لتقلباتٍ سعرية قصيرة الأجل.

توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum): اختراق نطاق الاستقرار النسبي يمكنه إشعال انطلاقة للأعلى بنسبة 125%

يُبدي سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) مؤشرات قوة مع استقرار تداولها بوضوح ضمن منطقة تداول ضيق ضمن نطاق 3,900$-4,700$، مُحافظاً على هذا النطاق لما يقارب ثلاثة أشهر.

فغالباً ما سبقت إعدادات فنيةٌ كهذه موجات اختراق قوية، وهو ما مرَّ به سعر العملة من قبل؛ ففي آخر مرة تحرك فيها السعر عرضياً بهذا الشكل، قفز بالنهاية للأعلى بنسبة 125%، منتقلاً من 2,150$ إلى 4,750$ خلال بضعة أسابيع فقط.

فأيّ اختراق مماثل حالياً يمكنه دفع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) لتجاوز حاجز 8,000$، ما يُمهّد الطريق لأحد أقوى موجات الارتفاع لهذا العام، غير أن مؤشرات الزخم لم تؤكد بعدُ حدوث هذه الانطلاقة المنتظرة؛ إذ ما يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) بحاجةٍ إلى تجاوز متوسط الحركة المقاس بمدى 14 يوماً ليُطلق إشارة شراء واضحة، في حين يظل مستوى 4,800$ حاجزاً رئيسياً يتوجّب اختراقه.

حتى اللحظة، لم تصدر الإشارة المؤكدة بعد، ويَحتاج مؤشر RSI إلى تجاوز متوسط الحركة المذكور، كما يُشترط اختراق مستوى 4,800$ لإطلاق العنان للانطلاقة المنتظرة، وما يزال المزاج الإيجابي قوياً بعد انهيار الأسبوع الماضي، فيما يزداد الزخم سريعاً.

في المقابل، تشهد اكتتابات العملات الرقمية -وأبرزها حالياً اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)– إقبالاً واسعاً. ومع استعادة المتداولين ثقتهم، قد يجد أوائل مستثمريها أنفسهم في موقع مثالي لجني مكاسب لافتة.

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) يقترب من جمع 23 مليون دولار لإطلاق أول حل توسع من الطبقة الثانية على بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin blockchain)

يُمهد مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) لحقبةٍ جديدة بتوفيره أول حل حقيقي من الطبقة الثانية يتيح لبلوكتشين بيتكوين إمكانية التوسع، لتُطلق أخيراً العنان للإمكانات الكامنة لأشهر شبكات البلوكتشين عالمياً، فشبكته الجديدة تتيح خفض الرسوم، وإضافة خصائص العقود الذكية، وزيادة سرعة إتمام المعاملات بتوفيرها قوة وأداء بلوكتشين سولانا (Solana blockchain) الفائق.فللمرّة الأولى، بات بإمكان بلوكتشين بيتكوين توفير ما استمرت بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum blockchain) وبلوكتشين سولانا بتوفيره لسنوات، وهو ما لفت أنظار أوائل المستثمرين.

وفقاً لذلك، تُمثل أداة الربط الخاصة بالمشروع “Hyper Bridge” بوابة الربط الرئيسي بشبكته الجانبية، والتي تسمح باستلام وحفظ أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) على شبكتها الأصلية بأمان، مع إصدار أرصدة موازيةٍ منها مباشرةً على شبكة المشروع وبتأكيد شبه لحظي لإتمام المعاملات.

وبمجرّد تحويل الأصول إلى حل الطبقة الثانية، سيتمكن المستثمرون من ممارسة أنشطة الرهن والإقراض وكسب العوائد عبر باقة تطبيقات لامركزية (dApps) مُطوّرة خصيصاً على شبكته الجديدة، بهدف مساعدة مستثمري عملة بيتكوين (Bitcoin) على تعظيم الاستفادة المادية من ممتلكاتهم.

ومع ازدياد اعتماد المحافظ ومنصات التداول الرائدة على حل مشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)، فمن المنتظر ازدياد الطلب على عملته الأساسية كي يفتح المجال أمام مكاسب لافتة. وللانضمام إلى اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)، يُمكنكم زيارة الموقع الرسمي للمشروع وربط محفظتكم المتوافقة -كمحفظة بيست واليت (Best Wallet)– بواجهته من أجل إتمام عملية الشراء باستخدام عملة تيثر (Tether-USDT) أو عملة سولانا (Solana-SOL)، أو حتى بواسطة الفيزا والماستركارد.