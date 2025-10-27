توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): ارتداد أسبوعي قوي يُمهّد لاختراق مستوى المقاومة الرئيسي

توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum): يستقر السعر بالقرب من 3,984$، مع إشارة نموذج المثلث المتماثل إلى اختراق محتملٍ عند 4,300$ واستعداد المتداولين للتقلبات القادمة.

أظهرَ سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) ميلاً صاعداً طفيفاً خلال جلسة التداول الأوروبية، حيث استقر حول مستوى 3,984$ مع حجم تداول يومي بلغ 16.5 مليار دولار، وقيمة سوقية قدرها 480.9 مليار، لتُحقق ثاني أكبر عملة رقمية في العالم مكاسبَ بنسبة 1.04% يوم أمس.

ورغم التقلبات الأخيرة في السوق، فإن قدرة عملة إيثيريوم (Ethereum) على الاحتفاظ بقيعان أعلى تُشير إلى تنامي ثقة المتداولين مع اقترابها من اختراق محتمل في الاتجاه الصاعد، وتشير حركة السعر الأخيرة إلى أن المشترين بدؤوا باستعادة السيطرة تدريجياً، إذ يتحرك سعر عملة ETH ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 3,920$ و4,115$، وهي منطقة عادةً ما تسبق تحركاتٍ قوية في الاتجاه العام للسعر.

النظرة الفنية لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum): الأنظار تتطلع إلى مستوى 4,300$

يُوضح المخطط البياني لمدى زمني قدره 4 ساعاتٍ تأهب زوج عملة إيثيريوم/عملة الدولار (Ethereum/USD) لاختراق محتمل لنموذج المثلث المتماثل، والذي غالباً ما يُمهد لتقلباتٍ سعرية حادة، خاصة في الاتجاه نفسه الذي يحدث فيه الاختراق.

وفي الحالة الراهنة، يبدو أن السعر يتجه نحو اختراق صاعد، مع تموضع مؤشر متوسط الحركة الأسي (EMA) لـ 20 يوماً -عند 3,935$- أعلى نظيره لـ 50 يوماً عند 3,926$، ما يُعَد إشارةً صاعدةً قصيرة المدى تشير إلى احتمال تسارع الزخم في الفترة المقبلة.

المخطط البياني لأداء عملة إيثيريوم (Ethereum)، المصدر: Tradingview

كما يُرجَّح تموضع مؤشر القوة النسبية (RSI) بالقرب من 58 وجودَ مَيلٍ صاعد طفيفٍ دون الدخول في منطقة الشراء الزائد، ما يفسح المجال لاستمرارية الاتجاه الصاعد. أيضاً، يُؤكد تشكيل حركة السعر الأخيرة لشموع القمم الدوارة ودوجي (Doji) وشمعة التداول الابتلاعية الصاعدة ذلك الصراع المُحتدم بين الثيران (المضاربين على ارتفاع السعر) والدببة (المضاربين على انخفاض السعر) مع ميل الزخم ببطء لصالح الثيران.

ومن المُحتمل أن تأتي توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) متفائلة إذا نجَح بالانطلاق أعلى مستوى 4,115$، مع تموضع مستويات المقاومة التالية عند 4,298$ ويليه 4,550$، بدعم من مستويات فيبوناتشي التاريخية. مع ذلك، إذا فشل السعرُ باختراق المستويات الحالية، فسيدفعه هذا إلى الانخفاض نحو مستوى 3,712$ أو مستوى 3,510$، حيث ظهرَ زخمُ الطلب سابقاً.

إستراتيجية التداول المقترحة ونظرة السوق

بالنسبة للمتداولين، يُوفر اختراق السعر أعلى مستوى 4,115$ فرصة للمُضاربة على ارتفاع السعر، مع استهداف نطاق 4,298-4,550$ ووضع أمر وقف الخسارة دون مستوى 3,920$. في المقابل، يُمكن أن يفسح انخفاض السعر دون مستوى 3,920$ المجال لفتح مراكز مضاربةٍ على انخفاض السعر تستهدف مستوى 3,510$ على المدى القصير.

ويعكس الهيكل السعري ضمن نطاق ضيق تنامي التقلبات، وهي حالةٌ غالباً ما تتبعها تحركات عنيفة، سواء جاءت ارتفاعاً حاداً أو تصحيحاً بالاتجاه الهابط، ومن المرجّح أن يكون هذا التحرك الحاسم هو ما سيُحدّد الاتجاه العام لعملة إيثيريوم (Ethereum) مع بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER)؛ هل يشكل التطور القادم لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) على بلوكتشين سولانا؟

تعمل عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) على إطلاق عصرٍ جديد لنظام بيتكوين التقني؛ فبينما تُمثل بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) المعيارَ الذهبي للأمان، يسعى حلّ بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)الجديد إلى إكساب بلوكتشين بيتكوين ما كانت تفتقر إليه دائماً، وهو السرعة التي تُضاهي سرعة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain).

فباعتبار شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة أولى حلول الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين العاملة على آلة سولانا الافتراضية (SVM) بهدف الجمع بين أمان واستقرار بلوكتشين بيتكوين وسرعات بلوكتشين سولانا (Solana blockchain)، ستسمَحُ شبكتها الجديدة هذه بتوفير سرعاتٍ فائقةٍ وعقود ذكيةٍ برسوم منخفضةٍ وتطبيقات لامركزية (dApps) وإطلاق عملات ميم، كلُّ ذلك وفق معايير أمان بلوكتشين بيتكوين.

وقد خضع العقد الذكي للعملة -المُصمَّمُ للجمع بين قابلية التوسّع والبساطة والموثوقية- إلى تدقيق فريق Coinsult بنجاح، ويَشهدُ المشروع اهتماماً متزايداً مع تجاوز حصيلة اكتتاب عملته حتى الآن 24.9 مليون دولار، حيث تُباع العملة حالياً بسعر 0.013175$ قبل الزيادة المقررة.

ومع ازدياد النشاط على بلوكتشين بيتكوين وازدياد الطلب على تطبيقاتها اللامركزية الفعالة، يبرز مشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) كأداة ربطٍ لاثنين من أكبر النظم التقنية في القطاع. فإذا كانت بلوكتشين بيتكوين أرسَت حجرَ الأساس، فإن عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) هنا ستُحسّن مزاياها وتجعلها أسرَع وأقوى وأكثرَ إمتاعاً مُجدّداً.