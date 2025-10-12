توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): هل تمثل الانتكاسة الخاطفة فرصة شرائية لمستثمري العملة طويلي الأجل؟

يُطرَح الآن تساؤل عمّا إذا كان تراجع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى مستوى 3,500$ يمثل فرصة شرائية مغرية، خاصة بعد أن تحوّلت معدلات التمويل (إجمالي عقود المشتقات السارية) إلى سالبةٍ وأصبحت توقعات السعر رهينة المضاربة.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

مرَّ سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بموجة تصحيح قويةٍ دفعته للتراجع ممّا يقارب 4,300$ إلى 3,510$ قبل أن يتعافى مجدداً إلى 3,830$، وتُعزى انتكاستها السعرية إلى موجة بيع عمّت أسواق الكريبتو بأكملها نتيجة اضطرابات الأسواق العالمية وتصفية صفقات مضاربةٍ بقيمةٍ تقارب 19 مليار دولار، في أكبر موجة تصفية خلال يوم واحد هذا العام.

ورغمَ الصدمة، توحي بعض مؤشرات السوق بأن التراجع الأخير لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum) قد يُمثل فرصة شرائية محتملة لمستثمريها طويلي الأجل.

أسواق المشتقات تومض بإشارات متضاربة

ازدادت الفائدة المفتوحة المرتبطة بعملة إيثيريوم (Ethereum) مع انخفاض السعر، في دلالةٍ على مبادرة المستثمرين بفتح صفقات مضاربة جديدة بدلاً من الاكتفاء بالخروج، ما يوحي باستمرار ثقة المستثمرين بالعملة أو مرورها بأنشطة تجميع قوية استعداداً لارتدادة محتملة؛ فعندما تزداد أعداد عقود المشتقات السارية خلال اتجاه هابط، يُعَد ذلك تاريخياً مؤشراً على تقلباتٍ قوية وشيكةٍ أو انعكاس مُحتملٍ للمسار.

مخطط بياني لإجمالي عقود المشتقات السارية لعملة إيثيريوم (Ethereum)، المصدر: Cryptoquant

تزامن ذلك مع انقلاب معدل التمويل -وهو تكلفة الاحتفاظ بعقود المستقات المستقبلية المضاربة على الارتفاع أو الانخفاض- من الإيجابي عند +0.0029% في 9 تشرين الأول/أكتوبر إلى السلبي عند -0.019% في 11 من ذات الشهر، ليُوحي هذا المعدل السلبي بأن المضاربين على الانخفاض يتكبدون الآن رسوماً أعلى لفتح الصفقات مقارنةً بنظرائهم المضاربين على الارتفاع، أي أنّ غالبية المُستثمرين يراهنون على حدوث تراجعاتٍ إضافية.

معدلات تمويل عملة إيثيريوم (Ethereum)، المصدر: Cryptoquant

يُشار إلى أنه عندما تزداد مراكز المضاربة على الانخفاض كثيراً، يُمكن لارتفاع طفيفٍ في السعر إشعالُ موجة تصفيةٍ قوية لصفقات المضاربين على الانخفاض نتيجة إجبار الدببة (المضاربين على الانخفاض) على إغلاق صفقاتهم والخروج بأقل الخسائر، ما يكسب موجة الارتفاع زخماً إضافياً.

باختصار فإن:

ازدياد الفائدة المفتوحة يعني اتجاه المضاربين إلى فتح صفقات مضاربة جديدة.

معدل التمويل السلبي يشير إلى ازدياد سلبية المزاج العام.

اجتماع العاملين معاً يُمهد عادةً لحدوث تقلباتٍ سعرية حادة أو ارتدادة قوية.

الآفاق الفنية لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum): إليكم المستويات الرئيسية لمراقبتها

تبدو توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) هابطة. مع ذلك، يُحاول السعر الاستقرارَ حول مستوى 3,840$ بعد ارتداده للأعلى عن أدنى مستوياته المسجلة خلال اليوم عند 3,720$، ويُظهر المخطط البياني في إطار 4 ساعاتٍ اختراق السعر قناته هابطة، ما يوحي بإمكانية حدوث انتعاشةٍ مؤقتةٍ إذا تماسكت حواجز المقاومة.

مؤخراً، ارتدّت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) عن نطاق البيع الزائد بتسجيلها 24 ما يوحي بتراجع ضغوط البيع، تزامن ذلك مع بدء مؤشر MACD بتشكيل أشرطةٍ بيانيةٍ حمراء أقل حجماً، وهو إشارة نموذجيةٌ مبكرة على احتمال تلاشي زخم التراجعات.

مخطط بياني لتحركات سعر زوج ETH/USD، المصدر: Tradingview

كما تدعمُ مستويات تصحيح فيبوناتشي هذه الرؤية، حيث يتحرك سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بالقرب من مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% عند 3,719$ ليستهدف حالياً نطاقات الارتداد البالغة 38.2% و50%، أي بين 3,847$ و3,951$.

فإذا تمكن سعر العملة من اختراق حاجز 4,055$ والاستقرار أعلاه، قد ينعكس المسار قريباً ليستعيد السعرُ نطاق 4,330$-4,393$ الموافق لخط متوسط الحركة المقاس بمدى 100 يوم (DMA 100)، فيما قد يؤدي الإغلاق دون مستوى 3,720$ إلى تراجع إضافي صوب مستوى الدعم النفسي الرئيسي عند 3,511$.

إعدادات تداول عملة إيثيريوم (Ethereum) وتوقعات السوق

بالنسبة للمتداولين، تبدو الإعدادات الفنية قصيرة الأجل مبشرةً بحذر، فقد يتيح التراجع إلى نطاق 3,72$-3,800$ فرصة شرائية استغلالاً للانخفاض، مع وضع حدٍّ لإيقاف الخسائر حول 3,680$، ومُستهدفاتٍ ضمن نطاق 4,050$-4,390$.

Ethereum holds above $3,720 after a 11% slide. RSI rebounds from 24, hinting at cooling momentum. Watch $4,055 (61.8% Fib + key resistance) — a breakout there could open $4,330–$4,390. Below $3,720, risk extends to $3,511. pic.twitter.com/3yPHWvl7E5 — Arslan Ali (@forex_arslan) October 11, 2025

فالاتجاه العام الصاعد ما يزال قائماً، مدعوماً بزيادة عقود المشتقات السارية المرتبطة بعملة إيثيريوم (Ethereum) ووجود مؤشراتٍ على أنشطة تجميع مبكرة للعملة عند أدنى المستويات.

وإذا انخفضت تقلبات عوامل الاقتصاد الكلي واستعادت معدلات التمويل مستوياتها الطبيعية، فقد يستعيد سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) زخمه ويُعيد اختبار مستوى 4,500$ لاحقاً هذا الشهر. أما بالنسبة للمحتفظين بأرصدة عملة إيثيريوم (Ethereum) على المدى الطويل، فقد لا تمثل الانتكاسة الخاطفة الأخيرة موجة هلع بقدر كونها فرصة تتيح تحقيق مكاسبَ مُستدامة.

