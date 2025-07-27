توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): هل يمثل مستوى 3,500$ نقطة انطلاقة سعرية جديدة؟

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يُعتبر مستوى 3,500$ نقطة انطلاقٍ لبدء رحلة الارتفاع في ضوء حركة شراء شديدة تشهدها صناديق التداول الفوري (ETFs) التي استحوذت على ما يوازي معروض 18 شهراً خلال 3 أسابيع فقط، إضافةً إلى عمليات الشراء الناجمة عن إغلاق الصفقات المراهنة على انخفاض السعر؛ كلُّ ذلك حفّز اختراقاً سعرياً كبيراً.

شكّل مستوى 3,500$ نقطةَ انطلاق بالغة الأهمية لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum) في ضوء تحوّل الاستثمارات الذكية نحو التنويع بعيداً عن عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، ما ساهم بخلق طلب مؤسساتي غير مسبوق.

فقد اشترت صناديق التداول الفوري في البورصة (ETFs) 1,368,980 عملة إيثيريوم (Ethereum) هذا الشهر، فيما تم إصدار 72,513 عملة فقط في الفترة ذاتها، ما يعني فعلياً امتصاص هذه الصناديق معروضَ 18 شهراً خلال ثلاثة أسابيع فقط.

كما تتزامن صدمة المعروض هذه مع تزايد عدد العقود الآجلة المضاربة على انخفاض السعر في بورصة شيكاغو التجارية (CME) التي وصلت إلى -13,236 عقداً، وقد تسببت الارتفاعات السعرية المتواصلة نتيجة الشراء بإغلاق الصفقات المراهنة على انخفاض السعر.

حالياً، يتم تداول عملة إيثيريوم (Ethereum) عند 3,708$، وقد تجاوز السعر مستويات المقاومة الرئيسية حول نطاق 2,600$-2,700$ ويقترب من منطقة 4,000$ التي تمثّل حدّاً بالغ الأهمية بين منطقة الاستقرار النسبي ومنطقة الاختراق الكبير.

المصدر: TradingView

ويكشف التحليل الفني تشكيل سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) نمط وتد متسع ضخم منذ عام 2023، ويختبر السعر حالياً الحدَّ العلوي لهذا النمط.

فمع تزامن عمليات الشراء المكثفة لتغطية المراكز المضاربة على الانخفاض وورود استثماراتٍ غير مسبوقةٍ إلى صناديق التداول الفوري (ETFs)، تشير هذه العوامل مجتمعة إلى إمكانية دخول عملة إيثيريوم (Ethereum) مرحلة التسارع نحو قممٍ سعرية غير مسبوقةٍ تتجاوز 4,878$.

اختراق الوتد المتسع يستهدف 4,800$

يكشف المخطط البياني الأسبوعي لعملة إيثيريوم (Ethereum) عن تشكيل وتد متسع ضخم مع تقلباتٍ شديدة عادةً ما تسبق اختراقاً كبيراً، فيما يختبر السعر حالياً الحدَّ العلوي للنمط عند حوالي 3,742$ ويقترب من حاجز المقاومة 4,000$ شديد الأهمية، والذي يُمثل مستوى الاختراق الرئيسي لهذا النمط.

$ETH is just one God candle away from the biggest breakout.



Once that happens, ETH will pump straight above the previous ATH.



It seems like another mic-drop moment is coming for @EricTrump. pic.twitter.com/Unti8pPVXi — Cas Abbé (@cas_abbe) July 26, 2025

في ذات السياق، يُوفر خط الاتجاه الصاعد دعماً حاسماً، مع ضرورة تجاوز المقاومة الأفقية لتحقيق الاختراق الكبير المنشود؛ كما يُشير الهيكل الرياضي إلى وجود طاقةٍ مضغوطةٍ داخل النمط قد تؤدي إلى تحركاتٍ قويةٍ بمجرد اختراق الحاجز العلوي بشكلٍ حاسم.

وتشير توقعات الوصول إلى أهدافٍ عند 4,800$ وفق تحركٍ محسوب استناداً إلى عرض الوتد، وسيُمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 30% تقريباً عن المستويات الحالية.

أما حالياً، فيبدو سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) في نهاية مرحلة الاستقرار قبل الانطلاق نحو أهدافٍ أعلى بكثير قد تتجاوز أعلى مستوياته التاريخية السابقة لدى تجاوزه 4,878$.

توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum): تغطية الصفقات المضاربة على الانخفاض تشعل موجة صاعدة

تكشف بيانات عقود عملة إيثيريوم (Ethereum) الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية (CME) عن صفقات مضاربة على انخفاض السعر غير مسبوقةٍ وصلت إلى -13,236 عقداً، ما يُمثل أعلى اهتمام بهذا النوع من الصفقات في تاريخ بيانات المضاربة على عملة ETH.

عادةً، تلحق هذه الحالة من استسلام المضاربين (لخسارة صفقاتهم) حركة صعود كبيرة، إذ تتسارع عمليات الشراء الكبيرة القسرية للتغطية، ما يرفع الأسعار بسرعةٍ كبيرة، فحتى أصغر حركة صعود للسعر قد تُحفّز حركة شراء متتاليةً للتغطية، ما يُضاعف المكاسب السعرية لتتجاوز مستويات المقاومة المتوقعة.

ويُظهر الزخم الأخير “تسع شموع يومية غير مسبوقةٍ” تليها تصحيحات طفيفةٌ فقط، وهو نمط مُميّز للحركات الصاعدة القوية.

ويبيّن هذا التدرّج من مستويات الدعم إلى اختراق مستويات المقاومة تجميعَ المؤسسات المُمنهج لعملة إيثيريوم (Ethereum)، مع تأكيد السعر عند كل مستوى.

بناءً عليه، يبدو أن الوصول إلى مستوى 4,000$ بحلول “نهاية الشهر” قابل للتحقيق في ظل الزخم الحالي وعمليات الشراء بهدف تغطية الصفقات المضاربة على الانخفاض، ما يُوفر ضغطاً صاعداً إضافياً يتجاوز الطلب الشرائي المعتاد مع تراجع شدة المضاربة في الصفقات.

آخر فرصة للانضمام إلى اكتتاب عملة سنورتر (Snorter-SNORT) الذي جمع 2.1 مليون دولار حتى الآن

مثلما رأينا سابقاً، تُهيّئ احتمالات تجاوز سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) مستوى 4,000$ وتَسارعِه نحو هدف 4,800$ ظروفاً مثالية لإستراتيجيات التداول المتقدمة.وقد جمَع اكتتاب عملة سنورتر (Snorter) أكثر من مليوني دولار، مع تبقي مخصصاتٍ محدودة من العملة قبل إغلاق باب الاكتتاب نهائياً تمهيداً لإطلاق الشبكة الرئيسية للمشروع في الربع الثالث من عام 2025.

المصدر: Snorter Bot

ولأجل اللحاق بالفرص المتاحة، يقوم المستثمرون الأوائل بتأمين آخر صفقات الشراء من اكتتاب عملة روبوت التداول القائم على تيليجرام، والمُهيّأ لتحقيق أكبر استفادة من ظروف السوق الصاعدة. بالإضافة لهذا، تتيح عملة سنورتر (Snorter) مصادرَ دخل متعددةً عبر النظام التقني المُتوسّع للمشروع، فتصل نسبة مكافآت الرهن إلى 170% سنوياً للمُشاركين الأوائل، بينما تُوفر رسوم التداول المُخفضة البالغة 0.85% مزايا مُستمرةً خلال فترات التداول ذات الأحجام العالية. علاوةً على ذلك، يحصل مالكو العملة على حقوق حوكمةٍ ووصولٍ مُبكر إلى الإطلاقات الجديدة، ما يُضيف فوائد إضافية تتجاوز وظيفة التداول الأساسية.

من جهةٍ أخرى، تشير توقعات السوق إلى أن سعر عملة سنورتر (Snorter) قد يصل إلى 0.65$ بحلول أواخر عام 2025 مدفوعاً بزيادة تبنّي استخدامات العملة خلال فترات ارتفاع أحجام التداول.

أخيراً، تُمثل الحصة المحدودة المتبقية من الاكتتاب وقربُ إطلاق الشبكة المنتظَر في الربع الثالث فرصة أخيرةً للمستثمرين الباحثين عن العملة الكبيرة التالية المدعومة باستخداماتٍ عمليةٍ متنامية.