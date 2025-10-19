توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): مراجعة مؤشرات البلوكتشين مع استمرار العملة بتوفير مكاسب ملحوظة في آخر 24 ساعة وآخر 7 أيام

يواصل سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) ارتفاعه بعد زيادة القيمة الإجمالية المحجوزة (TVL) ضمن النظام التقني لبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) إلى 84 مليار دولار. وعليه، تشير توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى إمكانية بلوغه 4,300$ قريباً.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

مدّد سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) مسارَه الصاعد هذا الأسبوع ليستقرَ حالياً عند 3,881.50$ مُوفراً مكاسبَ بنسبة 4.04% في آخر 24 ساعة ومواصلاً انطلاقته المستمرة طوال آخر 7 أيام، فقد سجّل سعر وصيفة ترتيب عملات القطاع أعلى مستوياته اليوم عند 3,924$ مدعوماً بتحسّن مؤشرات الأسس التقنية للبلوكتشين وتجدّد تفاؤل المستثمرين وازدياد التجميع المؤسساتي لأرصدة العملة.

فتبعاً لمنصة DefiLlama، تبلغ القيمة الإجمالية المحجوزة (TVL) ضمن نظام إيثيريوم التقني نحو 84 مليار دولار، لتحتفظ بهيمنتها على نظم التمويل اللامركزي (DeFi) بتمتعها بنحو ثلثي سيولة هذا القطاع المتوفرة عالمياً. وبالرغم من تراجعه الطفيف بنسبة 0.7% يوم أمس، بقى النشاط على بلوكتشين إيثيريوم قوياً، ممّا يُبرز قدرتها على الصمود.

أعداد العناوين النشطة يومياً على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)، المصدر: ycharts

وارتفع عدد العناوين النشطة يومياً على بلوكتشين إيثيريوم إلى 612,377 في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2025 مُسجلاً أحد أعلى مستوياته الشهرية، كما استمرت أعداد المعاملات بتجاوز 1.6 مليون معاملة يومياً، فيما تجاوزت رسوم شبكة المعاملات 1.6 مليون دولار خلال 24 ساعة، ما يُوحي بتمتع العملة بطلب مستمر.

في الوقت ذاته، يُواصل معروض عملة إيثيريوم (Ethereum) على المنصات تراجُعه المستمر، ويُوحي هذا بأنشطة تجميع قويةٍ بغرض الاحتفاظ طويل الأجل وانحسار ضغوط بيع مالكيها قصيرة الأجل.

نعرض هنا أبرز مخرجات مراجعة مؤشرات عملة إيثيريوم (Ethereum) على البلوكتشين:

القيمة الإجمالية المحجوزة (TVL) ضمن النظام التقني بقيت مستقرةً حول 84 مليار دولار رغم تراجعها الطفيف.

هناك أكثر من 612,000 عنوان نشطٍ يومياً، مع أكثر من 1.6 مليون معاملة.

معروض عملة إيثيريوم (Ethereum) على المنصات في تراجع مستمر، ما يُوحي بتعرّضها لضغوط تجميع كبيرة.

المستثمرون الآسيويون يُخططون لإنشاء مؤسسة خزينة عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة مليار دولار

يستعد تحالف مؤسساتٍ استثماريةٍ آسيويةٍ لإنشاء مؤسسة خزينةٍ لعملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمةٍ توازي المليار دولار بهدف ترسيخ وتحسين مكانة العملة كأصل إقليمي للاحتياطيات، وذلك ضمن مبادرة بقيادة لي لين (Li Lin) -مؤسس منصة Huobi ورئيس مجلس إدارة شركة Avenir Capital- وبمشاركة كلٍّ من شياو فينغ (Xiao Feng) من مجموعة HashKey، وشين بو (Shen Bo) من Fenbushi Capital، وكاي وينشينغ (Cai Wensheng) مؤسس Meitu.

Ethereum getting another $1 billion ETH treasury company.



Bullish. pic.twitter.com/ghoU4Jg8aL — RYAN SΞAN ADAMS – rsa.eth 🦄 (@RyanSAdams) October 17, 2025

وتشير تقارير بلومبيرج (Bloomberg) إلى أن التعهدات المالية تجاوزت بالفعل مليار دولار، وتشمل تعهداً بقيمة 500 مليون دولار من مجموعة HongShan Capital Group المعروفة سابقاً باسم Sequoia China، و200 مليون دولار من Avenir Capital. ومن المنتظر الإعلانُ عن هذه المبادرة خلال الأسابيع المقبلة، وستجمعُ بين الاستحواذ المباشر على أرصدة عملة إيثيريوم (Ethereum) وإستراتيجيات تلقي عوائد الرهن من خلال نظم التمويل اللامركزي (DeFi) القائمة على بلوكتشين إيثيريوم.

يُذكر أن المحافظ المؤسساتية استمرَّت بإضافة أرصدة عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى حيازاتها بشكلٍ مستقر، إذ تحتفظ مؤسسات خزينة العملة حالياً بنحو 3.6 مليون عملة ETH، بقيادة شركتي BitMine Immersion بامتلاكها 1.7 مليون عملة ETH وSharpLink Gaming باحتفاظها بـ797,000 عملة بقيمةٍ إجماليةٍ توازي 3 مليار دولار.

وفي حين يُحذر بعض المحللين من تضخم تقييم خزائن الأصول الرقمية، يرى آخرون أن هذه الخطوة تعكس نضج السوق، خاصة مع استمرار بلوكتشين إيثيريوم بالتفوق على غالبية منافسيها من حلول الطبقة الأولى من ناحيتي التبني والتمتع بالسيولة.

الآفاق الفنية لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum): نمط المثلث يوحي باختراق محتمل

من منظور فني، تظل توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) متوازنة حتى الآن، حيث يتماسك السعر ضمن نمط المثلث المتماثل، والذي مهّد غالباً لاختراقاتٍ قوية، مع وجود أقرب حواجز المقاومة عند 3,937$ نظراً لوقوعه على امتداد خط الحركة الأسي بمدى 100 فترة مدتها ساعتان (EMA-100)، مع توفير نطاق 3,713$-3,510$ أقربَ مناطق الدعم لتوافقه مع نظيره بمدى 50 فترة (EMA-50).

من جهةٍ أخرى، قد يؤدي اختراق السعر حاجز 3,937$ إلى استهداف 4,093$ وربما 4,299$، وهو ما يتوافق مع مستويات ارتداد فيبوناتشي الرئيسية. في المقابل، يُمكن لكسر مستوى 3,510$ والاستقرار أدناه دفع السعر للتراجع إلى 3,350$.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum)، المصدر: Tradingview

ومع اقتراب قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) من مستوى 48 وتشكل انحرافٍ مُبشر طفيفٍ، يبدو أن عملة إيثيريوم (Ethereum) مُهيأة لاكتساب زخم صاعد إضافي، وإذا تم اختراق حاجز المقاومة، فقد يُواصل السعرُ انطلاقته صوب نطاق 4,300$-4,550$، والمُوافق للحد العلوي للقناة الهابطة.

ومن المرجّح أن يُمثل تماسك السعر الحالي فترة استقرار نسبي تسبق انطلاقته التالية، وهو سيناريو تدعمه مؤشرات البلوكتشين والاستثمارات المؤسساتية والتفاؤل المحيط بالإطلاق المنتظر لمؤسسة خزينة عملة إيثيريوم (Ethereum) الآسيوية المُقدّرة قيمتها بمليار دولار.

من حيث النتيجة، تشير وضعية سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى أن موجة الاستقرار قد تسبق اختراقاً حاسماً لحاجز 4,500$ وما يليه، مع ازدياد الزخم على الصعيد المؤسساتي وعلى البلوكتشين كذلك.

