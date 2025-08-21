توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بعد اختبار مستوى المقاومة 4,350$: هل تصل قيمة العملة إلى 10,000$ خلال هذه الدورة؟

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

هل سيصل سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى 10,000$ في هذه الدورة؟ ربّما ينظر البعض إلى الأمر على أنه إفراط في التفاؤل، ولكنه بصراحةٍ قد يكون احتمالاً جنونياً وممكناً تماماً في آن واحد.

لقد عانت بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum blockchain) من صعوباتٍ لفترة ما، خاصةً مع الازدهار الذي حققته منافستُها سولانا (Solana-SOL) خلال العام الماضي، والذي دفع عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى الظل نوعاً ما. عند ذاك، بدأ الإحباط يتملّك المستخدمين من قلة التحديثات، ويبدو أن فيتاليك بوتيرين (Vitalik Buterin) -أحد مؤسسي الشبكة- انتبه للأمر وعاد إلى العمل.

والآن، بدأت الأمور بالتغير مجدداً، ويبدو أن عملة إيثيريوم (Ethereum) تستعيد عافيتها. فعلى مدار الثلاثين يوماً الماضية، ارتفعت قيمة العملة بأكثر من 15% ووصلت مؤخراً إلى أعلى مستوى مؤقتٍ لها عند 4,700$ في إنجازٍ غير مسبوق منذ عام 2021، عندما كان سوق الكريبتو أصغر مما هو عليه الآن بكثير.

توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum): السعر يقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق، فهل يتمكن من الوصول إلى 10,000$؟

حوّلت عملة إيثيريوم (Ethereum) أخيراً مستوى المقاومة 4,000$ إلى مستوى دعم بعد أن شكّل سقفاً صلباً لأكثر من ثلاث سنوات. والآن، يرتفع السعر بقوة كلما اقترب من مستوى 4,000$.

حالياً، يختبر سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) مستوى المقاومة 4,350$ مجدداً (الخط الأزرق على المخطط)، وهو نفس المستوى الذي فشل بتجاوزه سابقاً، ما قد يعني اختراقاً وشيكاً، ولكن في حال لم يتمكن من تجاوز هذا المستوى فقد نشهد تراجعاً إلى مستوى الدعم 4,000$ (الخط الأحمر).

من جهتها، تبدو قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) محايدةً عند 55، ما يُبقي الباب مفتوحاً أمام اختراقٍ ما. كما يُظهر مؤشر MACD أيضاً بعض علامات الصعود، مثل خط MACD (بالأزرق) فوق خط الإشارة (البرتقالي)، وبعض الأعمدة الخضراء على المخطط البياني.

ومن خلال هذه القراءة لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum)، تظهر التوقعات تجاه العملة متفائلةً للغاية، وهيَ إلى مزيد من التحسّن على المدى الطويل. بالتالي، ينبغي مراقبة مستوى الدعم الهام هذا وملاحظة زخم السوق العام، فقد نشهد إعادة اختبار مستوى 4,000$ مجدداً.

نظرة على وضع النظام التقني لبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum)

شهد النظام التقني لبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) والتمويل اللامركزي (DeFi) نشاطاً هائلاً خلال الأسبوعين الماضيين، لا سيّما مع ظهور عدد كبيرٍ من العملات والاستخدامات الجديدة على شبكة Base، إضافةً إلى العودة القوية التي تشهدها عملات الميم. فقد شهدت عملات الميم الأصلية -مثل عملة بيبي (Pepe-PEPE)- ارتفاعاتٍ هائلةً في الأسعار مع انتعاش عملة إيثيريوم (Ethereum)، وقد دفعَ هذا التطورُ موجةً جديدةً من المستثمرين الأذكياء للبحث عن تحقيق المكاسب من عملات الميم الجديدة. من بين تلك العملات، برزت بشكلٍ خاص عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI)، والتي سرعان ما استحوذت على كل الاهتمام.

