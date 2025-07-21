توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) مع ارتفاعه إلى مستويات غير مسبوقة منذ 180 يوماً، هل سيتواصل هذا الاتجاه الصاعد؟

لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟ إفصاح إعلاني نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات. لأكثر من عقد من الزمن، يواصل موقع Cryptonews تقديم تغطية شاملة ومميزة لعالم العملات الرقمية، بهدف تزويد قرائه بمحتوى غني بالمعلومات. يتمتع فريقنا من الصحفيين والمحللين بخبرة عميقة في أسواق العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. نحن ملتزمون بأعلى المعايير التحريرية ، مع التركيز على الدقة والحياد في تقديم الحقائق والتقارير، سواء كانت تتعلق بالعملات المشفرة أو مشاريع البلوكشين أو آخر المستجدات والمنتجات والتطورات التكنولوجية. وجودنا المستمر في هذا المجال يعكس التزامنا العميق بمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأصول الرقمية وتقديم المعلومات القيمة لقرائنا. تعرف على المزيد عن Cryptonews

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) يرتفع إلى مستوياتٍ غير مسبوقةٍ منذ 180 يوماً عند 3,671$، مُرتفعاً بنسبة 152% مقارنة بالمستويات المنخفضة في آذار/مارس، ومُستهدفاً مستوى 4,100$، مع بلوغ الاستثمارات في صناديق تداولها في البورصة 720 مليون دولار.

سجل سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) مستوياتٍ غير مسبوقةٍ منذ 180 يوماً عند 3,671$، مرتفعاً بنسبة 152% مقارنة بمستوياته الأدنى في آذار/مارس عند 1,392$ تقريباً.

واكتسبَ هذا الارتفاع الأخير الزخمَ بفضل ارتفاع قيمة الاستثمارات في صناديق تداول عملة إيثيريوم (Ethereum) في البورصة (ETF) بشكلٍ غير مسبوق في شهر تموز/يوليو بنسبة 37%، مَدفوعاً بالطلب المؤسساتي الكبير عبرَ صناديق التداول الفوري في البورصة (spot ETFs)، والتي سجلت استثماراتٍ بقيمة 720 مليون دولار في يوم واحد. ويقع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) حالياً فوق كافة متوسطات الحركة المهمة، مقترباً من منطقة الدعم المهمة الممتدة بين 4,000$ و4,200$؛ كما تفوقت عملة إيثيريوم (Ethereum) على عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) من حيث الاستثمارات المؤسساتية في الـ ETFs -والتي تسبّبت بارتفاع سعرها بشكلٍ كبير- مع قيام شركات BlackRock وFidelity وGrayscale باستثمار مليارات الدولارات في منتجات عملة إيثيريوم (Ethereum)، ويَدعم التحول المؤسساتي الكبير إلى هذه العملة إمكانات ارتفاع سعرها، ما يُرجّح أن تتسارع وتيرة هذه الارتفاعات.

كما يُشير التحليل الفني لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى اقترابه من نقطة تحوّلٍ تاريخية، كما تُظهر أنماط دورة السعر احتمال ارتفاع السعر بشكلٍ كبير.

سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) يستهدف خرق مستوى 4,100$ مع مروره بقناة صاعدة

يُظهر المخطط البياني للسعر لمدة 4 ساعاتٍ أنه يرتفع بشكلٍ تدريجي ضمن قناة صاعدة بحدود واضحةٍ، مع تراكم الزخم منذ المستويات المنخفضة في آذار/مارس.

ويختبر سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) حالياً الحدَّ العلوي لهذه القناة قربَ النطاق الممتد بين 3,700$ و3,800$، مع وقوعه أعلى كافة متوسطات الحركة الأسية (EMAs)، ووقوع المتوسطات على المدى القصير أعلى نظيرتها على المدى الطويل، ما يَدعو إلى التفاؤل بشكلٍ كبير.

المصدر: TradingView

من جهةٍ أخرى، يشير وقوع السعر أعلى EMAs إلى قوة الزخم، ما يُرجح أن تتسبب مستويات الدعم -التي ترتفع بشكلٍ متزايد- بتخفيف حدة الانخفاضات المحتملة؛ ويشير وقوع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 78.54 إلى الزخم القوي مع اقترابه من منطقة البيع الزائد، لكنّ الاستثمارات المؤسساتية الكبيرة في صناديق تداول عملة إيثيريوم (Ethereum) في البورصة (ETF) قد تُسهم في ارتفاع السعر بشكلٍ مستدام.

وتعتمد التوقعات التي تُرجّح ارتفاع السعر فوق مستوى 4,100$ على نجاحِهِ بخرق القناة الصاعدة بالاتجاه الصاعد، مع توافق مستويات المقاومة مع المستويات العليا لدورة السوق الصاعدة السابقة. من جهةٍ أخرى، يشير تفوّق عملة إيثيريوم (Ethereum) على عملة بيتكوين (Bitcoin) من ناحية الاستثمارات في صناديق التداول في البورصة إلى تحوّل الاهتمام المؤسساتي نحو هذه العملة، مع قيام عدة شركاتٍ بزيادة خزائنها لتشمل عملة ETH أيضاً.

تحليل دورة سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) يرجح احتمال ارتفاعه بشكل كبير

يقترب سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) من مستويات المقاومة المهمة قرب النطاق الممتد بين 4,000$ و4,200$، ويتعين على السعر خرقُ هذه المستويات لتتأكد بداية دورة السوق الصاعدة الجديدة، ومن المرجّح أن يتسبب الخرق المحتمل لمنطقة المقاومة القوية هذه بتحفيز ما يصفه المحللون “بالجزء الأقوى من دورة السوق الصاعدة هذه”.

كما يشير تحليل بيانات السوق إلى أن السعر نجَح بالارتفاع مجدداً إلى عدة مستوياتٍ متوسطةٍ، مع اقترابه من العائق الأخير والأكبر؛ وتُعزز مقارنة دورة سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بنظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin) التوقعات المتفائلة على المدى الطويل، مع ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 1,949% مقارنة بمرحلة استقراره النسبي مقترباً من مناطق الارتفاع، والتي شهدت في دورات السعر السابقة تحوّل الزخم نحو العملات البديلة مثل عملة إيثيريوم (Ethereum)، وتتخلف هذه عادةً عن عملة بيتكوين (Bitcoin) من ناحية الارتفاع فوق مستويات الاستقرار النسبي -بواقع 961% حالياً- خلال دورات السوق الصاعدة.

$ETH is doing exactly what it did before every major rally.



BTC is now trading 56% above its macro base.

ETH is at 83%, still below its full expansion zone.



This chart isn’t showing price targets.

It’s showing where we are in the cycle.$BTC reached its upper expansion band,… pic.twitter.com/jqyCZmAazt — Cas Abbé (@cas_abbe) July 20, 2025

كذلك، تشير الأنماط التاريخية إلى أنّ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يتأرجَحُ عادةً ضمن نطاق ضيق لدى ارتفاعه إلى هذه المستويات، في حين يمر سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بموجات ارتفاع كبيرة. وعليه، من المرجّح أن يقترب سعر هذه العملة من نقطة التحول أكثر فأكثر، مع تراجع وتيرة ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، في حين يكتسب سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) الزخم بشكلٍ متزايد مع تأهبه لمرحلة النمو مُستهدفاً المستويات العليا للدورات السابقة، والتي قد يتخطاها بفارقٍ كبير.

الفرصة الأخيرة من أجل الانضمام لاكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) مع نجاحه بجمع 3 مليون دولار

رغم ارتفاع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) نحو مستوى 4,000$، لا يجدر بنا إغفال إمكانات عملة بيتكوين (Bitcoin). ويتيح مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) لمالكي عملة بيتكوين (Bitcoin) المُشاركة في فرص التمويل اللامركزي (DeFi)، علماً أن اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) نجَح بجمع أكثرَ من 3.9 مليون دولار، مع تبقي ساعاتٍ قليلةٍ على الزيادة السعرية التالية.

المصدر: BTC Hyper

من ناحيتهم، يُواصل المستثمرون الأوائل الانضمام إلى مشروع حل الطبقة الثانية (Layer-2) هذا، والذي يتيح ربط بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin blockchain) بالنظام التقني لإيثيريوم متواصل النمو، ويتيح عمل هذا الحل على آلة سولانا الافتراضية (SVM) لمالكي عملة بيتكوين (Bitcoin) الوصول إلى بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum blockchain)، إلى جانب إتاحة فرص توليد العوائد، دون إغلاق مراكزهم الاستثمارية في هذه العملة.

ويُمكن لمالكي عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الاستفادةُ من مكافآت الرهن بعوائد رهن سنوية كبيرة ورسوم معاملاتٍ مُنخفضة، بالإضافة إلى حقوق حوكمةٍ ضمن المنظمة اللامركزية المستقلة (DAO) المقرر إطلاقها في الفترة الممتدة بين الربعين الثالث والرابع من عام 2025، والتي ستشهد تفعيل الشبكة الرئيسية أيضاً.

أخيراً، يُشير تحليل دورة سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) أنّ السعر قد يمر بأقوى مراحل نموه قريباً، مع استقرار سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بشكلٍ نسبي، وتراجع فرص الاستثمار المبكر في عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) بسعر الاكتتاب المنخفض، ورغم تبقي عملاتٍ قليلة متاحةٍ للبيع ضمن الاكتتاب واقتراب موعد الإطلاق الرسمي للمشروع، ما تزال الفرصة متاحة أمام المستثمرين الذين يودون التعرّض لإمكانات توسع بلوكتشين بيتكوين، مع الارتفاع الكبير المُحتمل لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum) في موسم العملات البديلة.