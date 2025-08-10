توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بعد اختراقه حاجز 4,000$، فهل يمكنه تسجيل مستوى غير مسبوق؟

لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟ إفصاح إعلاني نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات. لأكثر من عقد من الزمن، يواصل موقع Cryptonews تقديم تغطية شاملة ومميزة لعالم العملات الرقمية، بهدف تزويد قرائه بمحتوى غني بالمعلومات. يتمتع فريقنا من الصحفيين والمحللين بخبرة عميقة في أسواق العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. نحن ملتزمون بأعلى المعايير التحريرية ، مع التركيز على الدقة والحياد في تقديم الحقائق والتقارير، سواء كانت تتعلق بالعملات المشفرة أو مشاريع البلوكشين أو آخر المستجدات والمنتجات والتطورات التكنولوجية. وجودنا المستمر في هذا المجال يعكس التزامنا العميق بمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأصول الرقمية وتقديم المعلومات القيمة لقرائنا. تعرف على المزيد عن Cryptonews

للمرة الأولى منذ 8 أشهر وخلال عطلة نهاية الأسبوع، اخترق سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) حاجز 4,000$ مسجلاً أعلى مستوياته اليومية عند 4,240$ إثرَ تزايد الطلب المؤسساتي وتكثيف الحيتان (كبار المستثمرين) نشاطهم الشرائي وظهور إشاراتٍ تنظيميةٍ إيجابية، لتتجدَّد الآمال حالياً في إمكانية بلوغ حاجز 4,500$ المحوري المنتظر.

الطلب المؤسساتي يدفع السعر لتجاوز حاجز 4,000$

بمراجعة المؤشرات الأساسية، يتضح أن الاهتمام المؤسساتي مثل المُحفز الرئيسي لانطلاقة سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) الأخيرة؛ فمنذ حزيران/يونيو الماضي، استحوذت شركات مدرجةٌ في البورصة -كشركتي BitMine Immersion وSharpLink Gaming– مجتمعةً على قرابة 2 مليون عملة ETH باستخدام عوائد إصدار سنداتٍ وأسهم تُقدر بمليارات الدولارات. ولعلَّ ذلك ما دفع جيفري كندريك (Geoffrey Kendrick) -المُحلل لدى مؤسسة ستاندرد تشارترد (Standard Chartered)- إلى توقع إمكانية تسبّب أنشطة ضم العملة إلى أصول خزانة المؤسسات على استيعاب 10% من معروضها الكلي في النهاية، وهوَ ما يُرجَّح أن يكون له تأثير أقوى مقارنة بالأصول الخاضعة لإدارة صناديق التداول الفوري للعملة في البورصة (Ethereum Spot ETFs)، والتي ما تزال تشهد ورود استثماراتٍ قويةٍ إليها للأسبوع الثاني عشر على التوالي وصل إجمالها إلى 5 مليار دولار في تموز/يوليو.

Sharplink Gaming acquires 77,210 $ETH worth around $295 million. pic.twitter.com/MqrucLtnug — 100X Crypto Gems (@100xCryptoGems_) August 9, 2025

من جانب آخر تحسَّنت الأجواء التنظيمية، حيث أوضحت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن خاصية الرهن المرن لا تُعَد انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية، ما قد يتيح لشركاتٍ من أمثال بلاك روك (BlackRock) وفيديليتي (Fidelity) وبيتوايز (Bitwise) طرحُ ETFs للعملة تتضمّن هذه الخاصية.

المضاربون على ارتفاع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) يتطلعون إلى اختبار حاجز 4,500$ بعد نجاحه باختراق 4100$

تُظهر مراجعة المخطط البياني بقاء توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) مبشرةً بدعم من المؤشرات الفنية؛ فبعدَ أن وجد السعر دعماً قوياً عند 3,470$، نجح باختراق حاجز 4,000$ وتجاوز مستوى امتداد فيبوناتشي 1.618 عند 4,193$، ما يُعَد عادةً إشارةً على تسارع وتيرة الانطلاقة.

أما حالياً، فيتجه السعر إلى اختبار مستوى المقاومة عند 4,300$ الواقع على امتداد خط اتجاهه الهابط الممتد من أعلى مستوياته المسجلة في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2021، ونجاحُه باختراقه قد يُمكّنه من اختبار لاحقه عند 4,500$، وربما تحدي أعلى مستوياته على الإطلاق (ATH) عند 4,868$.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة إيثيريوم Ethereum، المصدر: TradingView

أضف إلى ذلك بقاء مؤشرات الزخم قوية، وأبرزها قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) المستقرة أعلى 70، كما أن تشكل نمط “الجنود البيض الثلاثة” (3 شموع تداول خضراء قوية متتالية) على المخطط البياني بدءاً من 5 آب/أغسطس يُوحي بتزايد ثقة المشترين، فيما بقيت دلالات مؤشر MACD إيجابية للغاية مؤكدةً الزخم الصاعد.

الأهداف الرئيسية قصيرة الأجل:

أقرب مستويات المقاومة: 4,391$ يليه 4,532$

آفاق الانطلاقة السعرية: 4,712$ في المدى المنظور إلى المتوسط

مستويات الدعم الواجب مراقبتها: 4,193$ و4,150$ و3,470$ تباعاً

تجميع الحيتان يرفع آفاق التوقعات

تُكثف الحيتان والمؤسسات أنشطتها الشرائية خلال موجة الارتفاع الحالية؛ فبينما تم شراء 10,400 عملة إيثيريوم (Ethereum) مباشرةً خارج المنصات (OTC) بقيمة 40.5 مليون دولار ما يدل على ازدياد ثقة المستثمرين، خصصت شركة Fundamental Global Inc معروضاً من أسهمها بقيمة 5 مليار دولار لبيعها تدريجياً وتمويل مشترياتها الإضافية من عملة إيثيريوم (Ethereum)، كما تُظهر بيانات البلوكتشين سعيَ الحيتان للاستفادة من بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) -مثل بروتوكول آڤي (Aave)- لشراء المزيد منها حول مستوى 4,000$.

يُذكر أن شركة تحليل بيانات البلوكتشين Rekt Capital تقدر استنفادَ سعر عملة إيثيريوم “50%-60%” فقط من المدى الأقصى لانطلاقته الحالية، ما يوحي بتوفر متسع لمكاسبَ إضافية. وفي حال استمرَّ الثيران (المضاربون على الارتفاع) بتولي زمام المبادرة وتطورت أنماط الاختراق وفق التوقعات، فقد تتمكن العملة من بلوغ مستوى 4,700$ خلال الأسابيع المقبلة، مع إمكانية استهداف حاجز 5,000$، ما يَجعلُ تسجيل قمةٍ غير مسبوقةٍ أمراً وارداً بقوة.

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يتيح عملة واعدة تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وسرعة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)

تُعد شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة أول حل توسع لبلوكتشين بيتكوين من الطبقة الثانية (L2s) يَعمل على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، فهي مصممة لتعزيز النظام التقني للأولى عبر إتاحة خصائص العقود الذكية، وإمكانية تطوير التطبيقات اللامركزية (dApps)، وإطلاق عملات الميم الجديدة وتداولها بسرعةٍ فائقة وتكلفةٍ زهيدة.

فنتيجة جمعها بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وسرعة أداء بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، توفر عملته الواعدة استخداماتٍ عملية متنوعة وقوية نتيجة توفر أداة ربط سلس بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، فقد تم تصميم حلها الفريد لتوفير أعلى معايير قابلية التوسع والبساطة والموثوقية، وخضع عقدها الذكي بنجاح إلى تدقيق فريق Coinsult.

ختاماً، تسبّب كلُّ ذلك بتزايد اهتمام المستثمرين بهذه العملة كثيراً، بدليل تجاوز حصيلة اكتتابها حتى الآن 8 مليون دولار وتبقّي كمية قليلةٍ من تلك المخصصة للبيع خلال الاكتتاب والمعروضة حالياً بسعر 0.012625$ فقط، ومن المقرر ارتفاع السعر خلال اليومين المقبلين. أخيراً، يُمكنكم زيارة موقع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الرسمي لشراء عملته الواعدة (HYPER) مقابل عملات رقمية أو بالفيزا والماستركارد.