توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) مع استمرار تلقي صناديقها المتداولة في البورصة (ETFs) استثمارات جديدة لليوم الـ 17 توالياً، فهل تلوح صدمة شح المعروض في الأفق؟

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استمرت الصناديق المتداولة في البورصة لعملة إيثيريوم (Ethereum ETFs) بتلقي استثماراتٍ إضافيةٍ لمدة 17 يوماً متتالياً بورود صافي استثماراتٍ قيمته 453 مليون دولار يوم الجمعة الماضي، بالتزامن مع استهداف نمط الألماسة الفني للعملة الانطلاق صوب نطاق 4,000$-6,000$.

في سابقةٍ تاريخية، واصلت صناديق التداول الفوري في البورصة لعملة إيثيريوم (Ethereum Spot ETFs) سلسلة تلقي استثماراتٍ إضافيةٍ لليوم الـ 17 على التوالي بورود صافي استثماراتٍ قيمتها 453 مليون دولار يوم الجمعة الماضي وحده، لتبلغ قيمة الأصول الإجمالية الخاضعة لإدارتها 20.66 مليار دولار. وجاء صندوق ETHA التابع لشركة بلاك روك (BlackRock) في الصدارة بتلقي استثماراتٍ يومية إضافية بقيمة 440 مليون دولار، ليُصبح ثاني أكبر ETFs أمريكية تتلقى استثماراتٍ هذا الأسبوع.

وأسفر الطلب المؤسساتي المستمر على هذه الصناديق عن تلقي استثماراتٍ إجماليةٍ بقيمة 9.33 مليار دولار، فيما بلغ صافي الاستثمارات الواردة أسبوعياً 1.8 مليار دولار، مقارنةً بـ 71 مليون دولار فقط تمتعت بها نظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin ETFs). وفقاً لهذا، يتوقّع مات هوغان (Matt Hougan) -مدير قسم الاستثمار لدى شركة بيتوايز (Bitwise)- إمكانية وصول حجم الطلب على الـ ETH ETFs إلى 20 مليار دولار خلال عام، أي قرابة 5.33 مليون عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وفقاً للأسعار الحالية.

ونظراً لأن المعروض الجديد المتوقع إصداره خلال الفترة ذاتها لا يتجاوز 800,000 عملة إيثيريوم (Ethereum)، فإن الطلب قد يتجاوز العرض بنحو 7 أضعافٍ، وتُظهر المؤشرات الفنية اقتراب اكتمال نموذج الألماسة الفني ببلوغ سعر 2,832$.

كذلك، تفيد البيانات السابقة بأن شهر آب/أغسطس شهد توفير العملة مكاسبَ بنحو 64.2% وسطياً خلال السنوات التالية لحدث التنصيف، ما يتيح لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum) الانطلاق صوب مستهدفاتٍ ضمن نطاق 4,000$-6,000$.

نموذج الألماسة الفني يبشّر بانطلاقة محتملة باتجاه 4,000$

يُظهر المخطط البياني لتحركات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) في إطار ثلاثة أيام تشكّل نموذج ألماسة متسع يقترب من الاكتمال عند 2,832$، وهي عادةً المنطقة التي تشهد انطلاقاتٍ قوية بعد اختراقها.

ويمثّل نموذج الألماسة أحد أبرز أنماط الانعكاس السعري القوي فنياً، ويتميّز باتساع نطاق التذبذب يَعقبه تراجع تدريجيٌّ للتحركات السعرية، إذ إن تشكّل نمط الماسة النموذجي لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum) يأتي بملامسته قمماً متتالية حول 4,000$ وقيعاناً حول 1,400$.

وفيما يُوفّر خط الاتجاه الصاعد دعماً محورياً تم اختباره مراراً، فإن اختراقه يوحي بتجدد الزخم الصاعد، كما تُظهر النماذج الفنية المشابهة عادةً -وبخاصةٍ عند تشكلها على أطر زمنية ممتدة- تحركاتٍ سعرية قوية بمجرد اكتمالها وملامسة الحد العلوي، فيما تعتمد ترجيحات بعض المحللين بتجاوز السعر حاجز 4,000$ على تحركاتٍ محسوبة بعد اختراقه، مع استهداف مستويات المقاومة المُسجلة خلال الدورات السابقة التي تمثل نقاط تمركز مؤسساتي رئيسية ترقباً لتأكيد الاتجاه.

توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum): الانطلاقة الموسمية تدعم استهداف 6,000$ في آب/أغسطس

توفّر خريطة العوائد الشهرية سياقاً موسمياً هاماً يدعم النظرة الإيجابية لشهر آب/أغسطس.

وتُظهر البيانات التاريخية أنّ شهر آب/أغسطس عادةً ما يمنح عملة إيثيريوم (Ethereum) مكاسبَ استثنائية بمتوسطٍ يبلغ 64.2% خلال الأعوام التالية لأحداث التنصيف، ويتكرّر هذا النمط وفق أداء قويّ ملحوظ؛ فقد حقّقت العملة مكاسب بنسبة 35.62% في عام 2021، و25.32% في عام 2020، و92.86% في عام 2017. أمّا أداؤها لشهر تموز/يوليو الجاري، فقد وفر مكاسبَ بنحو 50.79% لعام 2025، في دلالةٍ على زخمٍ متزايد تمهيداً لانطلاقة آب/أغسطس المعتادة.

وفي حال تكرر النمط التاريخي انطلاقاً من المستويات الحالية قرب 2,800$، فقد يدفع العائد الوسطي البالغ 64.2% سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) صوب 6,000$ خلال أقوى شهور العام من حيث الأداء الموسمي، كما أن العقود الآجلة المفتوحة للعملة في بورصة شيكاغو (CME) -والتي بلغت قيمتها الإجمالية مستوى قياسياً عند 7.85 مليار دولار- توفّر دعماً مؤسساتياً إضافياً لهذه التوقّعات.

Whales are loading $ETH like never before. 🚀



Ethereum CME Futures Open Interest just smashed to an all-time high of $7.85 BILLION.



That’s the largest institutional positioning ever recorded for $ETH.



Why does it matter?



CME is where Wall Street & big funds play, not retail.… pic.twitter.com/mrteoJ5xMq — Ted (@TedPillows) July 27, 2025

يكشف ذلك عن تحرك المتداولين المحترفين بثقةٍ وبأسلوبٍ هجوميٍّ استباقي ترقّباً لتكرار انطلاقة فترات الأداء القوي تاريخياً، وذلك في ظل ما تسبّبه الاستثمارات الواردة إلى ETH ETFs من ضغوطٍ على المعروض.

بعد جمعه 14.2 مليون دولار، الفرصة الأخيرة للمشاركة في اكتتاب عملة بيست واليت (Best Wallet-BEST) قبل الموعد النهائي في كانون الأول/ديسمبر

قد ينتج عن استمرار ورود استثماراتٍ إضافيةٍ إلى Ethereum Spot ETFs صدمةٌ محتملة نظراً لشح المعروض بالتوازي مع ترجيحات بلوغ سعر العملة نطاق 4,000$-6,000$، ما سيتيح لعملات بديلة ضمن نظام إيثيريوم التقني تحقيق مكاسب لافتة.

حتى الآن، نجح اكتتاب عملة بيست واليت (Best Wallet-BEST) بجمع أكثر من 14.2 مليون دولار مع اقتراب موعد انتهائه المقرر في 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، وتُمثّل هذه المرحلة الختامية آخرَ فرصةٍ متاحةٍ للمستثمرين من أجل شراء العملة قبل إغلاق باب المشاركة نهائياً.

المصدر: Best Wallet

جدير بالذكر أن عملة بيست واليت (Best Wallet-BEST) توفر لمالكيها مزايا حصرية تشمل الوصول المبكر إلى منصّة الإطلاق، ورسوم تداول مخفضة، وعوائد رهن مجزية، وهي عناصر أساسيةٌ للاستفادة من مرحلة التسارع المحتملة لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum)؛ كما توفّر محفظة Best Wallet توافقاً تاماً مع نظم بلوكتشين متنوعةٍ بمستوى أمان مؤسساتي عبر تكامل تقنية MPC المتطورة من Fireblocks، فضلاً عن مزايا التداول اللامركزي المُدمجة لضمان الاستثمار الأمثل بعملة إيثيريوم (ETH).

ومن خلال دمج بطاقة الدفع Best Card المُنتظرة، سيتمكن المستخدمون من إنفاق أرباحهم مع الاستمتاع باسترداد نقدي يصل إلى 8% خلال موجات الارتفاع الموسمية. ونظراً لتصاعد التوقعات بارتفاع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بنسبةٍ تتراوح بين 43% و114% خلال آب/أغسطس، واستمرار ورود الاستثمارات إلى ETFs إيثيريوم أيضاً ودورها في تقليص المعروض، فإن الموعد النهائي لانتهاء الاكتتاب في كانون الأول/ديسمبر يُمثل فرصةً نهائيةً للمهتمين باقتناص الانطلاقة المنتظرة لسعر عملة ETH.

ختاماً، من المتوقع استفادة عملة بيست واليت (Best Wallet) كثيراً من هذا الزخم، لذا ينبغي على المستثمرين المهتمين زيارة موقع الاكتتاب والمُسارعة إلى الشراء الآن.