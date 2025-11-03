توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): احتمال الوصول إلى 4,500$ في كانون الأول/ديسمبر 2025 وفقاً للمؤشرات الصاعدة

سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) يستقر بالقرب من 3,866$ مع تشكل أنماطٍ صاعدة. ويرى المحللون إمكانية اختراق مستوى 4,500$ والارتفاع أعلاه بحلول شهر كانون الأول/ديسمبر 2025، في حال تم اختراق مقاومة 4,000$.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

يتم تداول عملة إيثيريوم (Ethereum) حالياً بسعر 3,866$ مع حجم تداول يومي تجاوز 17.4 مليار دولار، ما يعكس نشاطاً مستمراً بالرغم من فترة الاستقرار النسبي. وباعتبارها ثاني أكبر عملة رقمية في العالم، تستمر عملة إيثيريوم (Ethereum) بإظهار الصلابة وسَط تقلبات ظروف الاقتصاد الكلي، مع قيمة سوقية قدرها 466.6 مليار دولار.

وفي حين ينتظر المتداولون ارتفاع الزخم مع اقتراب نهاية العام، تشير المؤشرات الفنية إلى أن سعر العملة ربّما يتهيأ لاختراق كبير يستهدف مستوى 4,500$ بحلول شهر كانون الأول/ديسمبر 2025.

سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) يستقر بالقرب من مستوى 3,800$

يشهد سعر زوج عملة إيثيريوم/عملة الدولار (ETH/USD) استقراراً نسبياً ضمن نمط المثلث المتماثل، مع تسجيل قيعان آخذة بالارتفاع منذ تشرين الأول/أكتوبر. وتتميز هذه المرحلة الانضغاطية بانخفاض التقلبات، ما يشير عادةً إلى اقتراب حدوث اختراق سعري، فيما يقع مستوى الدعم الرئيسي عند 3,680$، بينما يُحدد مستوى المقاومة بالقرب من 4,030$ نطاق التداول قصير الأجل.

من جهةٍ أخرى، ما تزال قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) تقترب من 46 ضمن مستوى محايد يشير إلى حالةٍ من التوازن بين البائعين والمشترين. في الوقت ذاته، استقرت حركة متوسط الحركة الأسي المُقاس في مدى 50 فترة (50 EMA)، ما يَعكس حالة التردد على المدى القصير. مع ذلك، تشير تحركات السعر والأنماط الفنية -لا سيّما تسجيل قيعان أعلى بشكلٍ متتابع- إلى ميلٍ صاعد مُحتملٍ عند تحسّن الزخم.

فإذا أغلق سعرُ عملة إيثيريوم (Ethereum) بشكلٍ حاسم فوق مستوى 4,030$، فقد يتجه نحو 4,250$ و4,485$، وهي مستويات مقاومةٍ مُهمةٍ سبق أن توقف عندها السعر.

نمط استمراري صاعد على المخطط البياني الأسبوعي

على الإطار الزمني الأسبوعي، يُحافظ سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) على نمط الراية الصاعدة، وهو نمط استمراريٌّ يشير غالباً إلى امتداد الاتجاه الصاعد الحالي. بالتالي، يستند هذا النمط إلى أسس قويةٍ تشمل ارتفاع النشاط على الشبكة وتحديثات التوسّع والاستثمارات المؤسساتية المستمرة في الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) ومنتجات الرهن القائمة على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum blockchain).

مخطط بياني أسبوعي لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum)، المصدر: TradingView

المؤشرات الفنية الرئيسية تشمل:

الدعم: 3,513$ و2,734$

3,513$ و2,734$ المقاومة: 4,960$ و6,353$

4,960$ و6,353$ قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI): حول 63، ما يُظهر زخماً صاعداً مستمراً

في حال نجَحَ السعر في اختراق مستوى مقاومة 4,960$، فقد يرتفعُ نحو مستوى امتداد فيبوناتشي 1.0 عند 6,353$، مع احتمال تحقيق مزيد من ارتفاع على المدى الطويل نحو 8,136$ في ظل ظروف السوق المواتية.

توقعات السعر في كانون الأول/ديسمبر 2025 وإعداد التداول

تظل توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إيجابية، إذ يشير هيكل السعر المتماسك إلى أن المتداولين قد يواجهون لحظة حاسمة قريباً؛ وسيؤكد اختراق نطاق 4,000$-4,100$ على استمرار الاتجاه الصاعد، ويفتح المجال لصفقات مضاربةٍ على الارتفاع تستهدف مستوى 4,500$ بحلول كانون الأول/ديسمبر 2025. في الجهة الأخرى، قد يؤدي الفشل في الحفاظ على مستوى فوق 3,680$ إلى ضعفٍ قصير الأجل، إلا أن مستويات الدعم الرئيسية تظل ثابتة فوق 3,500$.

وبالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، فإن مزيج الطلب القوي على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) والتحديثات المستمرة وسلوك الاتجاه على مر التاريخ يدعم توقعاتٍ إيجابية في المستقبل. وقد يشير اختراق نموذج الراية إلى بداية الدورة الكبيرة التالية لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum)، وهي دورة قد تعيد تقييم العملة مع الاقتراب من عام 2026.

توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum): استهداف اختراق مستوى 4,250$ مع ضيق نمط المثلث

يتم تداول عملة إيثيريوم (Ethereum) بالقرب من مستوى 3,866$، حيث يشهدُ حالة من الاستقرار النسبي ضمن نمط مثلث متماثل بينما يترقب المتداولون حركة حاسمة. ويُظهر المخطط البياني خطوط اتجاه متقاربة بين مستوى الدعم عند 3,680$ ومستوى المقاومة عند 4,030$، ما يشير إلى انخفاض التقلبات قبل حدوث اختراق محتمل.

وعلى الرغم من تراجع طفيفٍ بنسبة 0.29% خلال آخر 24 ساعة، لا تزال القيمة السوقية لعملة إيثيريوم (Ethereum) تتجاوز 466 مليار دولار مُحافظةً على مكانتها كثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية. ويشير متوسط الحركة الأسي المُقاس في مدى 4 ساعاتٍ حالة من التردد، إذ يتحرك السعر حول نظيره المُقاس في مدى 50 فترة، بينما تشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) عند مستوى 46 إلى الحيادية.

وعادةً ما تسبق هذه الظروف حركات قويةٌ، حيث يتنافس المشترون والبائعون على نقطة السيطرة بالقرب من قمة النمط.

مخطط بياني لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum)، المصدر: Tradingview

من منظور فني، يشكل سعر العملة سلسلة من القيعان الآخذة بالارتفاع، ما يعكس تجميعاً حذراً وسط حالة عدم اليقين المحيطة بظروف الاقتصاد الكلي. وإذا تمكن السعر من اختراق مستوى 4,030$ بنجاح، فقد يشهد المتداولون حركة سريعة نحو مناطق المقاومة عند 4,250$ و4,485$، والتي تتماشى مع الحد العلوي للمثلث والقمم السابقة.

وعليه، سيؤكد الإغلاق فوق هذه المستويات على حدوث اختراق صاعد، مع إمكانية تمديد الزخم نحو مستوى 4,750$.

مع ذلك، قد يغير كسر مستوى 3,680$ هذا الاتجاه الحالي، وقد يستهدف السعر مستويات 3,500$ و3,350$ في حالة الانخفاض. لذلك، ننصح بمراقبة سلوك الشموع، مثل ظهور شمعة ابتلاعية صاعدة لتحديد الاتجاه الصاعد، أو شمعة هابطة للتأكيد على استمرار الاتجاه الهابط.

