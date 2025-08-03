توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): أعداد العناوين النشطة يومياً تسجل أعلى مستوياتها في عامين، فهل يكون لذلك تأثيرٌ على السعر؟

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عادت عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) إلى الواجهة لكنْ ليس بسبب سعرها هذه المرة، وإنما بداعي تزايد النشاط على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)، فقد ازدادت أعداد العناوين النشطة يومياً إلى 841,100 عنواناً وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ عام 2022، ويشير هذا المقياس إلى عدد العناوين الفريدة التي تُجري عمليات تحويلٍ يومياً، كما يُعَد مقياساً هاماً لمدى تفاعل المستخدمين مع البلوكتشين.

من جهةٍ أخرى، يمثل هذا الارتفاع قفزةً لافتة مقارنة بفترة الاستقرار الأخيرة ضمن نطاق 600,000 عنوان، ورغم دلالة هذه الأرقام على تزايد اهتمام المستخدمين، إلا أنها تشمل عمليات الشراء والبيع دون تمييز، فلطالما كان ازدياد النشاط متبوعاً بتقلباتٍ سعرية حادة، وهو بالضبط ما حدث مؤخراً، إذ تراجع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بشكلٍ حاد عقب ازدياد النشاط.

Ethereum $ETH daily active addresses surged to 841,100, the highest in a year, just before the recent drop below $3,500. pic.twitter.com/uHIVLcfBbH — Ali (@ali_charts) August 2, 2025

ولكنْ ما الذي تعنيه هذه المعطيات؟ غالباً ما يشير ازدياد أعداد المعاملات إلى أن المتداولين يعيدون تموضعهم ترقباً لأحداثٍ رئيسية وشيكةٍ أو اتباعاً لأنماطٍ فنية محورية.

اتجاهات عملة تيثر (Tether-USDT) تعكس الحذر المخيم على الأسواق

وفقاً لمنصة جلاسنود (Glassnode)، فقد ازداد متوسط أحجام تحويل عملة تيثر (Tether) خلال 30 يوماً ليقارب 52.9 مليار دولار في تعافٍ واضح من دورة سوق عام 2022 الهابطة، لكنّ حصة بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) من أحجام معاملات عملة USDT أبدت تراجعاً ملحوظاً.

📈 USDT Transfer Volume Update: The 30-day moving average of $USDT transfers across major blockchains has steadily climbed since early 2022, now hitting $52.9B.



This slow but consistent rise signals a recovery in #stablecoin velocity and broader market activity.



Source:… pic.twitter.com/h5IFeuyCsL — CryptosRus (@CryptosR_Us) August 1, 2025

فحالياً:

بلوكتشين ترون (Tron Blockchain) تتصدّر أحجام معاملات عملة تيثر (Tether) بقيمة 23 مليار دولار

تتبعها بلوكتشين بينانس الذكية (BNB Chain) بنحو 14.9 مليار دولار

بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) تتذيل ترتيب الثلاثة

غير أن تراجع هيمنة بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) على تسوية معاملات العملات المستقرة ربّما يوحي بتفضيل المستخدمين استخدام شبكات بلوكتشين ذات رسوم أقل لإتمام المعاملات، وبخاصةٍ في ظل تقلب رسوم معاملات بلوكتشين إيثيريوم (رسوم الغاز).

الآفاق الفنية لتحركات سعر زوج ETH/USD: الميل إلى المضاربة على الانخفاض يبقى مرجّحاً

بمراجعة المخطط البياني لتحركات السعر، يتضح تحوّل توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى وضعيةٍ غير مبشرة بعد كسر تحركاته مستوى دعم 3,548$ الهام والفشل بالتماسك أعلى خط الاتجاه الصاعد الممتد منذ منتصف تموز/يوليو؛ كما ظهرت شمعة ابتلاعية هابطةٌ تبعتها ثلاث شموع حمراء كبيرة متتاليةٌ شكلت نمط الغربان السود الثلاثة، في دلالةٍ على مرور العملة بموجة بيع قويةٍ من قبل الحيتان (كبار المستثمرين).

مخطط بياني لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum)، المصدر: TradingView

الدلالات الرئيسية:

مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 28.97: العملة تمر بموجة بيع زائد دون مؤشراتٍ على تباعد صاعد للمؤشر

استقرار مؤشر متوسط الحركة بمدى 50 فترة تداول (MA-50) ضمن مدى الأربع ساعاتٍ عند 3,745$ يشكل حاجز مقاومة

الوضعية الأخيرة شكلت نمط راية هابطةٍ تتسم بقمم وقيعان متدرجة الانخفاض

مستويات الدعم الجديرة بالمراقبة:

أهم مستويات الدعم التالية: 3,428$

كسره قد يمهد لاختبار مستوى الدعم التالي عند 3,331$ وربما 3,235$

إستراتيجية تداول مقترحة:

في حال أعاد سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) مجدداً اختبار حاجز 3,548$ وفشل بتجاوزه مُشكّلاً شمعة تداول “الشهاب الساقط” على سبيل المثال، عندها يمكن فتح صفقة مضاربة على الانخفاض تستهدف مستوى 3,428$ أو أقل مع وضع حد لإيقاف الخسائر أعلى مستوى 3,600$. كذلك، يُمكن اتباع إستراتيجيةٍ أكثر جرأةً بفتح صفقة مضاربة على الانخفاض عند 3,428$ واستهداف إغلاقها عند 3,331$ و3,235$. أمّا العودة إلى المسار الصاعد، فتستوجب تجاوز حاجز 3,651$ وخط الاتجاه الصاعد المكسور مجدداً.

حصيلة اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) تتجاوز 6.6 مليون دولار مع اقتراب زيادة السعر

نجَحَ اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) بجمع تمويل تجاوزت قيمته 6.6 مليون دولار لإطلاق أول حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) قائم على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، وقد بلغت حصيلته حتى الآن 6,677,506$ من مستهدفه البالغ 21,644,097$، وتباع العملة حالياً بسعر 0.0125$، والذي تقرّر ارتفاعه خلال 9 ساعاتٍ فقط.

من ناحيتها، تسعى شبكة بيتكوين هايبر(Bitcoin Hyper) الجديدة إلى الجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وسرعة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، ما يتيح لها توفير العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية (dApps) وإتاحة إطلاق عملات الميم وتداولها بسرعةٍ عاليةٍ وتكلفةٍ زهيدة، مع إتاحة الربط السلس بعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)؛ وقد خضع العقد الذكي لعملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) -المُصمم لضمان قابلية التوسع والموثوقية والبساطةـ إلى تدقيق فريق Coinsult بنجاح.

ويبدو أن جمع مشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) -في تقاطع ذهبي- بين جاذبية عملات الميم والاستخدامات العملية يجعل من عملته (HYPER) إحدى أفضل عملات حلول الطبقة الثانية المُرشحة للانطلاق بقوة في عام 2025 نظراً لإتاحتها عوائد رهن مجزية واكتتابها المثير والإطلاق الكامل المتوقع لحلها الجديد في الربع الأول من العام القادم.