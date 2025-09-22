توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): محللو منصة كوينبيس (Coinbase) يرون في تراجع السعر فرصة للشراء

تراجع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى نحو 4,470$، غير أن المحللين يرون في ذلك إشارةً شرائية، حيث تتراوح توقعات السعر حالياً بين التراجع إلى 4,280$ والانطلاق صوب 5,000$.

أعرب فيتاليك بوتيرين (Vitalik Buterin) عن رغبته بتوفير قاعدة نمو أكثر استقراراً واستدامةً لازدهار نظام إيثيريوم التقني، مُعتبراً أن بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) محدودة المخاطر يُمكنها توفير مصدر دخلٍ مستدام لبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) على غرار ما يُمثّله محرك البحث جوجل لشركته الأم، ويرى أن هذا التوجّه سيتيح لها مواصلة دعم التطبيقات التجريبية والثقافية دون تعريض ملاءتها المالية للمخاطر.

وأشار بوتيرين إلى أن بروتوكولات التمويل اللامركزي ليست مضطرّةً لاتباع نهج فريد أو ثوري كي تصبح مؤثرة، وإنما يكفيها تأمين موارد مستقرة للإيرادات دون إثارة إشكالاتٍ أخلاقية، أو التعارض مع القيم الجوهرية للبلوكتشين، داعياً المطورين إلى التطرق لأشكالٍ جديدة من الأصول الرقمية، كباقات العملات المُجمّعة والعملات المستقرة (Stablecoins) المرتبطة بمؤشرات أسعار المستهلك، مع دورها المحتمل في تعزيز مكانة بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) كركيزة محوريةٍ للابتكار المالي العالمي.

If you want to educate yourself on Ethereum and the future of $ETH, go read Vitalik’s new blog post.



Low-risk DeFi should definitely be a part of Ethereum. We’re nowhere near where we want to be, and this is just another showcase of where we’re heading. https://t.co/1lhYoohtCk pic.twitter.com/OS2rfXqpkR — Djani (@DjaniWhaleSkul) September 20, 2025

يأتي هذا النقاش في وقتٍ تمكّن فيه نظام إيثيريوم التقني للتمويل اللامركزي من تجاوز مستوى 100 مليار دولار من القيمة الإجمالية للأصول المحجوزة (TVL) للمرة الأولى منذ أوائل 2022، وهو إنجاز يعكس تعافياً من السوق الهابطة ويؤكد استمرار تفوق بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum blockchain) في هذا الصدد؛ فبحسب بيانات DefiLlama، تمتلك البلوكتشين وحلول توسّعها من الطبقة الثانية 64.5% من إجمالي قيمة الأصول المحجوزة، مقارنةً بأقل من 9% داخل نظيره لبلوكتشين سولانا (Solana blockchain).

نشاط البلوكتشين يوحي باكتساب الزخم

تواصل الأسس الجوهرية لبلوكتشين إيثيريوم التطوّرَ بشكلٍ ملحوظٍ مع انتعاش تطبيقات التمويل اللامركزي العاملة عليها؛ فقد ارتفعت حصيلة رسوم المعاملات على البلوكتشين الأسبوع الماضي بنسبة 40%، فيما ازدادت أعداد العناوين النشطة بمعدل 10%. ونظراً لأن جميع معاملات بلوكتشين إيثيريوم تتطلب دفع الرسوم باستخدام عملة إيثيريوم (Ethereum)، فإن تسارع وتيرة استخدامها يُترجَم مباشرةً إلى ازدياد الطلب على العملة.

كما أن ازدياد حصيلة الرسوم يصبّ أيضاً في صالح المدققين ويُسهم في تعزيز أمان البلوكتشين وتحفيز آلية الحرق التلقائي لأرصدة عملة إيثيريوم (Ethereum) بما يُسهم في تقليص معروضها المتداول، ليدعمَ مزيج النشاط المتزايد وآلية الخفض الهيكلي للمعروض جاذبية العملة كخيار استثماري طويل الأمد.

شبكات البلوكتشين مرتبة وفق حصيلة الرسوم في 7 أيام (بالدولار الأميركي)، المصدر: Nansen

في هذا الوقت، تجاوزت أحجام التداول عبر المنصات اللامركزية 3.5 تريليون دولار، ما يُبرهن على تفوّق بلوكتشين إيثيريوم على صعيد التطبيقات اللامركزية. وبرغم قوة هذه البيانات، عانت عملة إيثيريوم (Ethereum) خلال جلسات التداول الأخيرة، إذ تراجَع سعرها بنسبة 4.15% في أسبوع ليستقر حول 4,468$، وسط تراجع أحجام تداولها اليومي بأكثر من 30% مُسجلاً 18 مليار دولار، ما يعكس سوقاً أكثر هدوءاً لكنّها في طور التماسك.

توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) وآفاقه الفنية

تبدو توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) متوازنة، خاصةً مع تأرجح السعر ضمن نطاق يضيق تدريجياً، لتبقى تحركاته محصورةً ضمن نمط مثلث متماثل بدأ تشكله منتصف أيلول/سبتمبر، ويأتي متوسط الحركة الأسي بمدى 50 يوماً (EMA-50) المستقر عند 4,519$ كحاجز يحول دون مواصلة الارتفاع، بينما يحافظ نظيرُه بمدى 200 يوم (EMA-200) عند 4,394$ على دوره كدعم قوي، لتبقى مستويات التقلبات محدودةً، غير أن مثل هذه النماذج غالباً ما يليها اختراق حاسم في أيّ من الاتجاهين.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum)، المصدر: TradingView

وتكشف مؤشرات الزخم عن سوقٍ تتسم بالحذر؛ فقراءة مؤشر القوّة النسبية (RSI) البالغة 40 تظهر ضعف الزخم، بينما تكرار تشكل شموع تداول ممتدة الذيل للأعلى بالقرب من 4,587$ يعكس تعرض العملة لضغوط بيعية، لكنّ القاعدة متدرجة الارتفاع للنمط توحي بحرص المشترين على الدفاع عن نطاق دعم 4,418$-4,394$.

أما إذا كسَرَ السعر مستوى 4,394$، فسيُصبح الطريق ممهداً لإعادة اختبار لاحقه عند 4,350$ وربما 4,280$. في المقابل، قد تتيح استعادة مستوى 4,520$ معاودة الانطلاق صوب 4,587$ و4,670$، مع انطلاقةٍ ربما تدفعه إلى 4,760$ وحتى 5,000$ وفق المستهدف الحسابي لاختراق النمط.

بالنسبة للمتداولين، فإن متابعة تكوّن شموع تداول صاعدة قرب مستويات الدعم تبقى الأولوية. وللمستثمرين، فقد يشكل التماسك الحالي قاعدةً قوية لانطلاقةٍ مستدامةٍ لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum) قد تمتد حتى عام 2026.

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يتيح الاستثمار بعملة تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين وسرعة معاملات بلوكتشين سولانا

تُعَد شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة أولى حلول الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) العاملة على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، والمُطوَّرة لدعم النظام التقني لبلوكتشين بيتكوين عبر إتاحة ميزات العقود الذكية وتطوير التطبيقات اللامركزية (dApps) وإمكانية إطلاق عملات الميم وتداولها بسرعةٍ فائقة وتكلفةٍ زهيدة.

وبجمعه بين أمان بلوكتشين بيتكوين وسرعة بلوكتشين سولانا، يُوفر حلها الفريد استخداماتٍ عملية متنوعة تشمل الربط السلس بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) وتطوير تطبيقات لامركزية (dApps) تتيح قابلية التوسع.

من ناحيته، يُولي فريق المشروع اهتماماً كبيراً للموثوقية وقابلية التوسع، بدليل إخضاع العقد الذكي لعملته بنجاح إلى تدقيق فريق Coinsult لطمأنة المستثمرين بشأن أسسه التقنية، ونظراً إلى تزايد اهتمام المستثمرين بالعملة، فقد تجاوزت حصيلة الاكتتاب حاجز 17.5 مليون دولار مع بقاء كميةٍ محدودة من العملات المخصصة للاكتتاب، وتباع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) حالياً بسعر 0.012955$، والمُقرّر ارتفاعه بتوالي مراحل الاكتتاب.

أخيراً، يُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) عبر زيارة الموقع الرسمي للمشروع والدفع باستخدام العملات الرقمية أو بواسطة الفيزا والماستركارد.

للمشاركة في اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) اضغط هنا