توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): بعد استثمار بقيمة 500 مليون دولار من شركة بلاك روك (BlackRock)، توقعات بوصول سعر العملة إلى 10,000 دولار قريباً

شركة بلاك روك تضخ 512 مليون دولار في عملة إيثيريوم (Ethereum)، وتشير التوقعات الآن إلى إمكانية وصول سعر العملة إلى 10,000$ مع تصاعد موسم العملات البديلة.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

عمل المستثمرون على تجميع عملة إيثيريوم (Ethereum) بهدوء رغم التعثّر الذي شهدته صناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم في البورصة (Ethereum Spot ETFs) مؤخراً، ما يُرجّح توقعاتٍ بارتفاع سعر عملة إيثيريوم على المدى القريب.

وأظهرت بيانات من شركة Farside Investors أن صندوق شركة بلاك روك الخاص بعملة إيثيريوم (Ethereum) اجتذب وحده صافي استثماراتٍ بلغت 512 مليون دولار الأسبوع الماضي. ويُعَد ذلك إشارةً قوية إلى إصرار المستثمرين على استغلال التراجعات الأخيرة، بعد انخفاض سعر العملة بنسبة 7.6% خلال سبعة أيام.

كذلك، خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما توقع المحللون الذين يتوقعون أيضاً خفضاً مماثلاً خلال الشهر المقبل. ومن المعروف أن خفض الفائدة يدفع المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر مثل العملات الرقمية، وتؤكد بيانات منصة CoinMarketCap هذا الرأي حيث ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات البديلة إلى أكثر من 1.7 تريليون دولار مؤخراً.

ومع بداية موسم العملات البديلة رسمياً، يبدو أن الطريق مهيأة أمام سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) نحو ارتفاع قوي حتى 10,000$.

توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum): ارتداد قوي من مستوى 4,000$ قد يمهّد الطريق نحو 10,000$

يقترب سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) من مستوى الدعم الحاسم عند 4,000$، وهو مستوى مقاومةٍ سابق قد يُشكل الآن نقطة انطلاقٍ قوية لانتعاشٍ كبير، في حين ارتفعت أحجام التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية بالتوازي مع انخفاض قيمة عملة إيثيريوم بنسبة 15%، ما أدى إلى تصفية صفقاتٍ بقيمةٍ تتجاوز 1.5 مليار دولار، في أكبر موجة تصفيةٍ لصفقات المضاربة على ارتفاع السعر خلال ستة أشهر.

وربّما تكون هذه التصفية القوية قد أزاحت المستثمرين ضعيفي المراكز، ما مهّد الطريق أمام المشترين المتأخرين للعودة بأسعارٍ منخفضة، حيث يقع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) حالياً بالقرب من أدنى مستوياته المُسجّلة خلال شهرين.

وإذا حافظ السعر على دعم 4,000$ وشرَع برحلة صعودٍ قوي، فإن الطريق نحو 10,000$ قد يصبح أكثر منطقيةً، وسيُمثّل ارتفاعاً محتملاً بنسبة 140%.

بموازاة ذلك، تكتسب عملات ما تزال في طور الاكتتاب -مثل عملة بيبي نود (PepeNode-PEPENODE)– ​​جاذبيةً خاصةً في عيون المستثمرين الباحثين عن فرصٍ استثمارية في أفضل اكتتابات الكريبتو. وبفضل نموذج التعدين من أجل الكسب (Mine-to-Earn) الخاص بها، ومجتمعها المتنامي بقوة، قد تمثل عملة بيبي نود (PepeNode) المفاجأة التالية بين العملات التي تكسب عشرة أضعاف لهذا الموسم.

اكتتاب عملة بيبي نود (PepeNode) يجمع ​​1.4 مليون دولار لتقديم تجربة تعدين بطابع الألعاب

يقدم مشروع بيبي نود (PepeNode) ​​طريقةً جديدةً لتعدين العملات الرقمية من خلال تحويل بناء منصات التعدين الافتراضية إلى لعبةٍ تنافسية مثيرة، حيث يُمكن للمستخدمين إنشاء غرف خوادم رقمية، وتشغيل منصات التعدين، وكسب مكافآتٍ على نحوٍ متواصل، دون الحاجة إلى أية أجهزةٍ باهظة الثمن أو قدراتٍ تقنية متقدمة.

بكل تأكيد، كلما زاد عدد منصات التعدين، زادت المكاسب. وعند الارتقاء ضمن قائمة المتصدّرين يحصل المستخدم على مكافآتٍ إضافيةٍ من مجمّع جوائز مُشترَكةٍ، بما في ذلك توزيعات مجانيةٌ من عملات ميم رائجة مثل عملة بيبي (Pepe-PEPE) وعملة فارتكوين (FARTCOIN-Fartcoin).

ويُمثل النموذج تطوراً جديداً في مجال التعدين يقوم على جهدٍ منخفض، ومشاركةٍ عالية، ومكافأة المستخدمين الأوائل في هذه الدورة.

سيتم استخدام تمويل الاكتتاب لتطوير لعبة PepeNode. وتُعتبر عملة بيبي نود (PepeNode) الأساس لكل العمليات داخل اللعبة، بدءاً من الخوادم ومنصات التعدين وحتى التحديثات، ما قد يرفع الطلب عليها مع توسع قاعدة المستخدمين.

للاشتراك في هذا مبكراً، تفضلوا بزيارة الموقع الرسمي لمشروع بيبي نود (PepeNode)، وربط محفظتكم -مثل محفظة بيست واليت (Best Wallet)– بواجهته. ويُمكنكم شراء عملة بيبي نود (PepeNode) باستبدالها بالعملات الرقمية أو باستخدام الفيزا والماستركارد.