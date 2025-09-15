توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): هل يستعد الثيران لدفع سعر العملة للأعلى؟

استعادت عملة إيثيريوم (Ethereum) الأضواء مع استقرار سعرها حول 4,640$ بعد ارتفاعه بقوة من قاعدة انطلاقه عند 4,070$ مطلع أيلول/سبتمبر، فقد سجّلت وصيفة ترتيب العملات الرقمية مكاسبَ تفوق 13% خلال أسبوعين، ليقترب سعرها من حاجز 5,000$ النفسي الهام، حيث يقف حالياً عند 4,639$، مع قيمة سوقية قدرها 559.9 مليار دولار وأحجام تداول يومية بلغت 27.9 مليار دولار.

نقص المعروض يشعل أجواء التفاؤل بعملة إيثيريوم (Ethereum)

أحد أبرز العوامل الداعمة لارتفاع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) هو نقص المعروض، حيث تراجع معروض العملة المتاح على منصات التداول ليبلغ أدنى مستوياته منذ عام 2016 عند 18.8 مليون عملة ETH، كما ازدادت أنشطة الرهن لتفوق 36 مليون عملة ETH هي حالياً قيد الرهن، أي قرابة 30% من المعروض الكلي.

ETH is leaving EXCHANGES at the fastest pace ever!🚨



Reserves just plunged to 17.2M ETH!



🔸 ~25M in 2023

🔸 Down 30%+ in <2 years



➡️ The sell-side inventory is evaporating. pic.twitter.com/TbJkRACHB9 — Leon Waidmann 🔥 (@LeonWaidmann) September 10, 2025

كنتيجةٍ، يُسهم ذلك في خفض المعروض المتداول ويُضيّق السيولة ويُسهم في تزايد الضغط الشرائي. من جانبهم، أشار محللون إلى أن محافظ “الحيتان” (كبار المستثمرين) والمؤسسات تواصل تجميع أرصدة عملة إيثيريوم (Ethereum) بهدوء، ما يُعزز الثقة بآفاقها السعرية طويلة المدى.

أبرز النقاط المتعلقة بالمعروض:

معروض العملة على المنصات: 18.8 مليون عملة إيثيريوم (Ethereum)، وهو الأدنى منذ عام 2016.

(Ethereum)، وهو الأدنى منذ عام 2016. أكثر من 36 مليون عملة ETH قيدَ الرهن حالياً، أي قرابة 30% من المعروض الكلي.

ETH قيدَ الرهن حالياً، أي قرابة 30% من المعروض الكلي. أنشطة تجميع الحيتان لأرصدة العملة يُعزز الثقة المؤسساتية بها.

الآفاق الفنية لتحركات سعر زوج ETH/USD: الثيران يتسهدفون 5,000$

فنيّاً، تميل توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى الإيجابية، ويتحرك السعر ضمن قناةٍ صاعدة مع تسجيل قيعان متدرجة الارتفاع واختبار الحد العلوي للقناة، مع تأكيد اختراق حاجز 4,450$ بتشكّل شموع خضراء ممتدة ونموذج ابتلاعي صاعد.

مخطط بياني لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum)، المصدر: Tradingview

وفيما تضيف مؤشرات الزخم تفاصيل إضافية؛ فقد تراجعت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) من 69 إلى 60، ما يترك متسعاً لمواصلة التجميع دون إبداء ضعف، وربّما تتشكل أنماط شموع من نوعية دوجي أو ممتدة الذيل عند هذا المستوى نتيجة التردد ترقباً لوجهة السعر التالية.

Ethereum holds $4,640 after a 13% surge in 2 weeks. Price is pressing against the channel top, with support at $4,425 & resistance at $4,760. A break above could target $4,945. RSI cooling signals consolidation before the next leg. #ETH #Ethereum pic.twitter.com/VKDvJpvFoH — Arslan Ali (@forex_arslan) September 14, 2025

مستويات الدعم: 4,550$ يليه 4,425$ الموافق لخط مؤشر الحركة البسيط بمدى 50 يوماً (SMA-50)

4,550$ يليه 4,425$ الموافق لخط مؤشر الحركة البسيط بمدى 50 يوماً (SMA-50) مستويات المقاومة: 4,760$ و4,945$ و5,135$

4,760$ و4,945$ و5,135$ مستوى الدعم طويل الأجل: خط متوسط الحركة البسيط بمدى 200 يوم (SMA-200) عند 3,994$

يُذكر أن إغلاقاً يومياً أعلى مستوى 4,760$ يُمكنه دفع السعر صوبَ حاجز الانطلاقة السابقة عند 4,945$ وربما 5,135$ نظراً لتحلي المزاج العام للسوق بالإيجابية، بدعم من الجوانب الفنية والأساسية.

المزاج العام للسوق والآفاق السعرية

أظهر مؤشر توازن أحجام التداول (OBV) لعملة إيثيريوم (Ethereum) مؤخراً إشارة تجميع قبل الانطلاقة الأخيرة، كما ازدادت أحجام التداول بنسبة 12.26% في 24 ساعة لتبلغ 43.4 مليار دولار، في تأكيد على اكتساب الزخم.

أما بالنسبة للمتداولين، فقد يمثل فتح صفقة مضاربة على الارتفاع فور اختراق حاجز 4,600$ مع وضع حد لإيقاف الخسائر دون مستوى 4,425$ إستراتيجيةً مناسبة، مع إغلاقها تدريجياً عند 4,760$ ثم 4,945$ وأخيراً عند 5,135$. أما المستثمرون الجدد، فيتمتعون بوضوح الوضعية الحالية، وهيَ أنّ سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) يتحرك ضمن قناة صاعدة، وتظل إمكانية بلوغ حاجز 5,000$ وما يليه قوية طالما تماسك السعرُ أعلى متوسطات الحركة.

ومع تضافر عوامل التجميع المؤسساتي، وتراجع احتياطيات المنصات، وتوافق المؤشرات الفنية، فقد يكون سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) على موعد مع انطلاقةٍ قوية.

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يتيح عملة تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين وسرعة بلوكتشين سولانا

يقدم مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) أول حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) بالاعتماد على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، ويهدف إلى تعزيز النظام التقني للبلوكتشين بعقود ذكية وتطبيقات لامركزية (dApps) منخفضة التكلفة وسريعة التنفيذ، إضافة إلى دعم إنشاء عملات الميم.

يُذكر نجاحُ المشروع بالجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وكفاءة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) ليفتحَ المجال أمام استخداماتٍ قويةٍ تتضمّن توفير أداة ربطٍ سلس بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin)، وتطوير تطبيقات لامركزية (dApps) تتيح قابلية للتوسع.

كما يُركّز الفريق بشدة على الموثوقية وقابلية التوسع، بدليل إخضاع العقد الذكي لعملته بنجاح إلى تدقيق فريق Coinsult لطمأنة المستثمرين بشأن أسسه وآفاقه، ما عزّز الاهتمام بالمشاركة ودفعَ حصيلة الاكتتاب -حتى الآن- لتجاوز 16 مليون دولار، مع بقاء قدرٍ ضئيلٍ من الكمية المخصّصة للبيع خلاله.

ختاماً، يُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) حالياً بسعر 0.012925$، والمُنتظر ارتفاعُه بتوالي مراحل الاكتتاب، وذلك بزيارة الموقع الرسمي لمشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) وشرائها مقابل عملات رقمية أو بواسطة الفيزا والماستركارد.

للمشاركة في الاكتتاب اضغط هنا