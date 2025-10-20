توقعات سعر عملة إيثيريوم: خروج استثمارات بقيمة 536 مليون دولار من صناديق عملة بيتكوين المتداولة في البورصة يضع سيولة عملة ETH على المحك، فهل سيصمد مستوى الدعم عند 3,800$؟

تواجه عملة إيثيريوم (Ethereum) اختباراً مهماً للسيولة بعد خروج استثماراتٍ بقيمة 536 مليون دولار من صناديق عملة بيتكوين المتداولة في البورصة (Bitcoin ETFs)، فهل يُمكن لعملة ETH أن تدافع عن مستوى الدعم عند 3,800$ وتحافظ على الاختراق الصاعد لمستوى 3,930$؟

تُحاول عملة إيثيريوم (Ethereum) الاستقرارَ فوق مستوى 3,984$ رغم خروج استثماراتٍ بقيمة 536 مليون دولار من أكبر صناديق عملة بيتكوين المتداولة في البورصة (Bitcoin ETFs)؛ حيث شهد تاريخ 16 تشرين الأول/أكتوبر واحداً من أكبر الانسحابات الاستثمارية اليومية منذ منتصف عام 2025، وتُمثل موجة البيع هذه تبدلاً مهماً في المزاج المؤسساتي تسبَّب بسحب السيولة مؤقتاً من أسواق عملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة بيتكوين (Bitcoin).

في هذا السياق، نجد 12 صندوقاً متداولاً في البورصة لعملة بيتكوين (Bitcoin ETFs)، ولم يُسجّل أيٌّ منها وارداتٍ خلال ذلك اليوم بحسب بياناتٍ من منصة Wu Blockchain، كما عانت صناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم في البورصة (Ethereum Spot ETFs) خروجَ استثماراتٍ بقيمة 56.88 مليون دولار، ما عدا صندوق ETHA التابع لشركة بلاك روك (BlackRock) الذي سجّل وارداً إجمالياً متواضعاً.

يُشير هذا التفاوت بين العملتين إلى رغباتٍ مختلفةٍ للاستثمار في الأصول الرقمية؛ حيث يدرس المتداولون إيجابيات وسلبيات الشراء خلال التقلبات الحالية مقابل الرهان على المدى البعيد والتمسك بالعملات مهما جاءت الظروف.

On October 16 (ET), spot Bitcoin ETFs saw a total net outflow of $536 million, with none of the twelve ETFs recording net inflows. Spot Ethereum ETFs had a total net outflow of $56.88 million, with only BlackRock’s ETHA posting a net inflow.https://t.co/Hj2Gs48E6C pic.twitter.com/iTOhEBRS34 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 17, 2025

ويُحذر المراقبون من استمرار الانسحابات الاستثمارية -الكبيرة بشكلٍ خاص- وتهديدها للسيولة في أسواق الكريبتو، لكنَّ قدرة عملة إيثيريوم (Ethereum) على الصمود فوق مستويات الدعم المهمة تُساعد مستثمريها على الإيمان بها وعدم الإصابة بالهلع.

عملة إيثيريوم (Ethereum) تدافع عن مستويات الدعم المهمة

يستمرّ سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) -رغم ضغوطات الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)- بصموده فوق منطقة الدعم 3,930$-3,950$ التي شكلت دفاعاً قوياً منذ بدايات تشرين الأول/أكتوبر، وقد خرج السعر مؤخراً من نمط المثلث المتناظر الذي يشير عادةً إلى حركاتٍ سعرية قويةٍ بعد فترة من الاستقرار النسبي.

كذلك، تم تأكيد تجدد الزخم الصاعد بفضل الإغلاق الحاسم فوق متوسطي الحركة الأسيين لمدة 50 و200 يوم (50-EMA و200-EMA)، كما قامت شمعة الاختراق بتشكيل نمطٍ ابتلاعي صاعد يشير إلى تغلب قوة الشراء على الضعف السابق للسوق، فيما يُسجل مؤشر القوة النسبية (RSI) قيمة 68 التي تدل على تعافٍ صحي دون دخول منطقة الشراء الزائد، ما يترك مجالاً للمزيد من الارتفاع.

ويكشف المخطط البياني (إطاره الزمني ساعتان) سلسلة من المستويات الدنيا المتصاعدة؛ ما يُعزز الهيكلية الصاعدة لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum) ويؤكد على تجميعها من قبل المتداولين الذين يعتمدون على التحليل الفني.

التحليل الفني لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum): الطريق نحو مستوى 4,300$

في حال نجاح عملة إيثيريوم (Ethereum) بالصمود فوق مستوى 3,930$، ستستهدف المقاومات التالية بالقرب من 4,093$ و4,299$، وربّما تتمكن من إعادة اختبار مستوى 4,554$ لتغطي كامل نطاق الحركة العرضية الأخيرة.

مخطط بياني سعري لزوج عملة إيثيريوم/عملة الدولار (ETH/USD)، المصدر: Tradingview

وفي حال فشلها بالصمود فوق هذا المستوى؛ قد يعود سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) للانخفاض نحو 3,713$، وربّما 3,510$ في حال استمرار الزخم الهابط.

المستويات السعرية المهمة:

الدعم: 3,930$ و3,713$ و3,510$

المقاومة: 4,093$ و4,299$ و4,554$

إستراتيجية التداول والتطلعات المستقبلية

يُمكن للراغبين بتحقيق أرباحٍ سريعة المضاربة على ارتفاع السعر فوق مستوى 3,950$ مع وضع أوامر إيقاف الخسارة أسفل 3,710$، واستهداف مستويات 4,299$ و4,554$ في حال استمرار الزخم، وقد يتحدّد المسار المستقبلي للسوق بناءً على صمود عملة إيثيريوم (Ethereum) رغم الانسحابات من الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، إذ يُمكن أن تستعيد صدارَتها بين العملات البديلة في حال نجاحها بالصمود فوق مستوى 3,800$؛ وسيزداد تدوير رأس المال مع اتجاه مزاج السوق نحو التعافي.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER): التطور المنتظر لعملة بيتكوين (Bitcoin) على بلوكتشين سولانا (Blockchain Solana)

تُطلق عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) مرحلةً جديدةً لنظام بيتكوين التقني؛ فبينما تُمثل بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) المعيارَ الذهبي للأمان، يأتي حل بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدُ ليمنحَها اليومَ ما كان ينقصها دائماً، ونعني بذلك سُرعة فائقة تُضاهي سرعة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain).

من جانب آخر، تمَّ تصميم المشروع كي يكون أول حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) مدعومٍ بآلة سولانا الافتراضية (SVM)، وهو يجمع أمان بلوكتشين بيتكوين مع كفاءة معاملات بلوكتشين سولانا. والنتيجة هي: عقود ذكية فائقة السرعة ومنخفضة التكلفة، وتطبيقات لامركزية، وحتى إنشاء عملات الميم، مع الاحتفاظ بأمان بلوكتشين بيتكوين الأساسية.

من ناحيته، يُولي فريق المشروع اهتماماً كبيراً للموثوقية وقابلية التوسع، وقد تم تدقيق العقد الذكي لعملته بنجاح من قبل فريق Coinsult بالتزامن مع إقبال المستثمرين المتزايد وارتفاع الزخم، فقد تجاوزت حصيلة الاكتتاب حاجز 24.3 مليون دولار مع بقاء كميةٍ محدودة من العملات المخصّصة للاكتتاب، ويتم بيع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) حالياً بسعر 0.013145$ قبل ارتفاعه مجدداً بتوالي مراحل الاكتتاب.

ومع تصاعد النشاط على بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وازدياد الطلب على تطبيقاتٍ فعّالةٍ مبنية عليه، تبرز عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) كجسرٍ حقيقي يربط بين اثنين من أكبر الأنظمة التقنية في عالم العملات الرقمية.

وإذا كانت عملة بيتكوين (Bitcoin) قد بنت الأساس، فإن عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) ستجعل من هذا الأساس أسرَع، أكثرَ مرونة، وأكثرَ تفاعلية من أيّ وقتٍ مضى.