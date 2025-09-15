توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): 4 محافظ غامضة تجمع ملايين من أرصدة عملة ETH، فهل يواصل المليارديرات شراءها سراً؟

استحوذت 4 مَحافظ غامضة على ما تفوق قيمتُه 342 مليون دولار من أرصدة عملة إيثيريوم (Ethereum)، ما عزز التوقعات بإمكانية بلوغ سعرها 7,500$ بدعم من استمرار ورود استثماراتٍ مؤسساتيةٍ إليها.

في أنشطةٍ ربما تكون منسّقة، شهدت منصات التداول سحبَ أرصدة من عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بقيمةٍ تفوق 342 مليون دولار، في شهادةٍ على تزايد زخم توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) المبشرة، فعادةً ما تُفسَّر أنشطة سَحب قويةٌ كهذه على أنها مؤشراتٌ على نوايا الاحتفاظ طويل الأجل بأرصدة العملة، فغالباً ما تسحَب هذه الجهات الاستثمارية أرصدة العملات البديلة من المنصات لحفظها ذاتياً أو إعادة تنويع استثماراتها.

فتبعاً لبيانات منصة Lookonchain، سحبَ أصحاب هذه المَحافظ الأربعة حديثة الإنشاء ما مجموعُه 78,229 عملة إيثيريوم (Ethereum) من منصة كراكن (Kraken) في غضون 10 ساعاتٍ فقط رغم غياب ما يَشي بأنها تابعةٌ لحيتان (مُستثمرين كبار) أو مؤسساتٍ استثماريةٍ معروفة.

تأتي أنشطة التجميع الأخيرة هذه قبل 4 أيام فقط من إعلان الفيدرالي الأمريكي عن خفضه المتوقع لمعدلات الفائدة، وهو محفز يُمكنه رفع الطلب على الأصول عالية المخاطر كعملة إيثيريوم (Ethereum).

توقعات أسعار عملة إيثيريوم (Ethereum): هل يأتي التجميع استباقاً لموجة ارتفاع قوية؟

بمراجعة المخطط البياني لتحركات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بمدى الأربع ساعات، يتضح أن أنشطة تجميع الحيتان القوية لأرصدة العملة أتت قبل ساعاتٍ من الاختراق المنتظر لقناة سعرية هابطةٍ أبقت سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) دفعت السعر للمرور بموجة تصحيح امتدت لآخر 3 أسابيع، ليُثبتَ خط الاتجاه الممتد منذ مطلع آب/أغسطس الماضي أنه بمثابة قاعدة انطلاق قويةٍ لموجة الارتفاع التالية.

المخطط البياني لتحركات سعر زوج ETH/USD اليومية يُظهر نجاحه باختراق الحد العلوي لقناته الهابطة، المصدر: TradingView

من ناحيةٍ أخرى، فإن مؤشرات الزخم هذه تستدعي الحذر، فبينما لامسَت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) نطاق الشراء الزائد باقترابها من 70 ما يُرجّح اقتراب موجة الارتفاع من بلوغ مداها نتيجة استنفاد الزخم الشرائي في المدى المنظور. رغم ذلك، بقيَ خط اتجاه مؤشر MACD محتفظاً بموقعه بعيداً عن نظيره للإشارة بوضوح، في دلالةٍ على تماسك المسار الصاعد رغم بلوغ أشرطته البيانية الخضراء ذروَتها على المخطط البياني.

بهذه الخطوة، يكون سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) قد اخترق بنجاحٍ حاجز مقاومته الرئيسي الذي كبح جماح انطلاقة مطلع أيلول/سبتمبر عند 4.500$، وهو إنجازٌ يرى المحللون أنه يُمهّد لانطلاقةٍ جديدة بنحو 10% صوب 5,000$.

$4,500 is the key resistance for Ethereum $ETH. Break it, and $5,000 is next! pic.twitter.com/oPtyL72Rop — Ali (@ali_charts) September 11, 2025

وإذا تماسك مستوى دعم 4,500$ واخترق سعرُ عملة إيثيريوم (Ethereum) حاجز 5,000$، فقد يستمر بالارتفاع كثيراً لغياب حواجزَ تاريخيةٍ يُمكنها إعاقته، ما يُمهد لمرحلة استكشاف أعلى المستويات الجديدة الممكنة، فيما قد تؤدي انطلاقةٌ أقوى -لا سيّما إذا صاحبها خفض الفيدرالي لمعدلات الفائدة بما يصل إلى 75 نقطة أساس نهاية العام- إلى مواصلة سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) رحلة ارتفاعه نحو 7,000$، أي بزيادةٍ بنسبة 55% مقارنةً بمستوياته الحالية.

