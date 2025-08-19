تحليل سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وفق توقعات ستيفن ماكلورغ: هل تتراجع عملة إيثيريوم مقابل ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)؟

Etارتفع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) يومَ أمس بأكثر من 2% ليتجاوز 4,500$ ويَصل في أعلى مستوى له خلال اليوم إلى 4,558$. يأتي هذا الارتفاع في سعر ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية بفضل استثمارات المؤسسات وتحسُّن المزاج العام، إلا أن ستيفن ماكلورغ (Steven McClurg) -الرئيس التنفيذي لشركة كاناري كابيتال (Canary Capital)- كان له رأيٌ آخر.

ماكلورغ يُقلل من أهمية زخم عملة إيثيريوم (Ethereum)

على الرغم من قوة أداء عملة إيثيريوم (Ethereum) حالياً، شكَّك ماكلورغ بجدواها على المدى الطويل، واصفاً إياها بـ “التقنية القديمة” التي طغت عليها شبكاتُ بلوكتشين أسرعُ وأرخص مثل سولانا (Solana) وسوي (Sui). جدير بالذكر أن شركة كاناري كابيتال لم تتقدم بطلب ترخيص صندوق تداول فوري لعملة إيثيريوم في البورصة، وإنما فضلت صناديقَ لعملاتٍ بديلة أخرى مثل عملة ريبل (Ripple-XRP) وهيديرا (Hedera-HBAR) وكرونوس (Cronos-CRO)، وحتى إحدى عملات الميم على سولانا.

جاء هذا التشكيك مناقضاً بشدةٍ للتوقعات الإيجابية السائدة في السوق. فعلى سبيل المثال، شبَّه جريج ماغاديني (Greg Magadini) -مدير المشتقات في شركة Amberdata- النظامَ التقني لمطوّري بلوكتشين إيثيريوم بمنصة تطبيقات iPhone، مُتوقعاً ارتفاعاً كبيراً في قيمة عملة إيثيريوم (Ethereum) مقارنةً بعملة بيتكوين (Bitcoin). وفقاً لتوقعاته، فقد يرتفعُ سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى ما بين 8,000$ و10,000$، ما يُظهر الفرق الشاسع بين توقعات كِلا المُحلّلين.

إقبال المؤسسات يرفع الاستثمارات الواردة إلى صناديق التداول الفوري

تعزز زخمُ سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بفضل الحجم القياسي للاستثمارات الواردة من المؤسسات، فقد اجتذبت صناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم (Spot ETH ETFs) أكثر من 3 مليار دولار خلال آب/أغسطس 2025، متجاوزةً بذلك نظيراتها الخاصة بعملة بيتكوين (Bitcoin) خلال الفترة نفسها.

في هذا السياق، أفادت تقارير بأن مؤسساتٍ كبرى -مثل Bitmine Immersion Technologies وSharplink Gaming- اشترت أكثرَ من مليوني عملة إيثيريوم (Ethereum) منذ حزيران/يونيو، ما دفع سعر العملة إلى تجاوز مستوى 4,000$.

وامتدَّ التفاؤل تجاه عملة إيثيريوم (Ethereum) ليشمل البنوك التقليدية أيضاً، حيث عدّل بنك ستاندرد تشارترد (Standard Chartered) توقعاته لسعر العملة إيثيريوم نهاية العام الجاري من 4,000$ إلى 7,500$ في ضوء تسارع وتيرة تبنّي العملة. بموازاة ذلك، أشار توماس لي (Thomas Lee) من شركة Fundstrat إلى أن عملة سعر إيثيريوم قد يصل في النهاية إلى 15,000$ مع رسوخ دورها في الاقتصاد الرقمي.

العوامل الرئيسية في تعزيز زخم سعر عملة إيثيريوم (Ethereum):

حجم الاستثمارات الواردة إلى صناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم (Ethereum) يبلغ 3 مليار دولار في آب/أغسطس 2025.

تعديل بنك ستاندرد تشارترد توقعاته للسعر المستهدف لعملة إيثيريوم (Ethereum) إلى 7,500$.

المؤسسات تشتري ما يزيد على مليوني عملة إيثيريوم (Ethereum) منذ حزيران/يونيو.

نشاط الحيتان والتوقعات الفنية

قام أحد الحيتان مؤخراً بإلغاء رهن 10,819 عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة تساوي 20.6 مليون دولار لينقلها إلى منصة كراكن (Kraken) بعد عام ونصفٍ من رهنها، وحقق بذلك فائدةً قدرها 2.48 مليون دولار، وأضاف 18.2 مليون دولار إلى حقيبته الاستثمارية.

وقد تمثل هذه الحركة ضغط بيع على المدى القصير، إلا أنها تشير أيضاً إلى ثقةٍ طويلة الأجل بعملة إيثيريوم (Ethereum).

أما من الناحية الفنية، تبدو توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إيجابية، حيث تستقر حركة السعر ضمن قناةٍ صاعدة حول 4,557$، ويصمُد مستوى الدعم عند 4,435$ (متوسط الحركة لـ 50 يوماً)، فيما تَظهر حركة شراء مع كل انخفاض. ويشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 57، ويتزايد الزخم دون ارتفاع حاد، أما مؤشر MACD فيتطلع إلى تحقيق تقاطع صاعد.

مخطط بياني لسعر عملة إيثيريوم

مخطط بياني لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum) – المصدر: Tradingview

كما يتركز مستوى المقاومة عند 4,610$، والأهداف عند 4,795$ و4,965$ في حال نجاح المضاربين على الارتفاع باختراق أعلى مستوى المقاومة. في المقابل، قد يؤدي الانخفاض دون 4,435$ إلى إعادة اختبار السعر مستوى 4,375$ أو 4,170$.

خطة التداول: الشراءُ بسعر أعلى من 4,610$ مع أوامر إيقاف الخسارة عند 4,435$ للوصول إلى هدف 4,965$، وقد يفضل المتداولون الحذرون الانتظارَ للتأكيد من نموذج شمعة صاعدة، مثل نموذج المطرقة أو الشمعة الابتلاعية بالقرب من مستوى الدعم قبل الدخول.

