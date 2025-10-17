بلوكتشين إيثيريوم تتصدّر بـ 16,000 مطور جديد في عام 2025، تليها بلوكتشين سولانا بـ 11,500 مطور

أضافت بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) نحو 11,500 مطور إلى منظومتها، لكن مؤسستها تزعمُ أن العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير بسبب إغفال بيانات منصة GitHub.

تُواصل بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) المُحافظة على تصدّرها ساحات مُطوِّري البلوكتشين مع انضمام أكثر من 16,000 مطورٍ جديد إلى نظامها التقني بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2025 وفقاً لمؤسسة إيثيريوم (Ethereum Foundation)، وذلك نقلاً عن بيانات Electric Capital. ويُعزز هذا الإقبال هيمنة بلوكتشين إيثيريوم كأكثر أنظمة البلوكتشين استضافةً للمُطورين عالمياً، بدعم من تنامي نظامها التقني لحلول الطبقة الثانية (L2s).

سولانا وصيفة إيثيريوم بـ 11,500 مطور

احتلّت بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) المرتبة الثانية بنحو 11,500 مطورٍ جديد ساهموا في كتابة الأكواد البرمجية هذا العام، لكنّ مؤسسة سولانا (Solana Foundation) ترى أن قاعدة بيانات Electric Capital قد تكون قديمةً وتُقلّل من الأرقام الفعلية.

في المقابل، استقطبت بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) حوالي 7,500 مُطور جديد خلال الفترة نفسها.

وبحسب موقع Electric Capital المُتخصص بتتبع المُطوِّرين، تستضيف بلوكتشين إيثيريوم حالياً أكبر قاعدة مطورين نشطين تصل إلى 31,869 مطوراً في صدارة ساحات مُطوّري نظم البلوكتشين، تليها بلوكتشين سولانا بـ 17,708 من المطورين، متبوعةً ببلوكتشين بيتكوين بـ 11,036 منهم. ويشمل عدد مطوري إيثيريوم أولئك المُساهمين في تطوير حلول الطبقة الثانية مثل أربيتروم (Arbitrum) وأوبتيميزم (Optimism) ويونيتشين (Unichain) وفقاً لتعريف L2Beat، دون احتساب المطورين العاملين عبرَ عدة نظم بلوكتشين مَرتين.

وعلى الرغم من ريادة بلوكتشين إيثيريوم، إلا أن بلوكتشين سولانا حققت نمواً أقوى بكثير في آخر عامين؛ فقد ازداد عدد مطوري الأولى المتفرغين بنسبة 5.8% على أساسٍ سنوي، بينما سجّلت الأخيرة زيادةً في أعدادهم بنسبة 29.1% في ذات المدة، وارتفاعاً بنسبة 61.7% في عامين، مُسجلةً أحد أسرع معدلات التوسّع في هذا المجال.

1/ New data confirms: @Ethereum is the #1 ecosystem for new developers in 2025. pic.twitter.com/ZThdbGDf0X — Ethereum Foundation (@ethereumfndn) October 15, 2025

مع ذلك، ربّما يكون عدد مُطوِّري بلوكتشين سولانا أعلى من المُعلن، حيث أشار جاكوب كريتش (Jacob Creech) -رئيس علاقات المُطورين لدى مؤسسة سولانا- إلى أنّ مجموعة البيانات الحالية تُغفل حوالي 7,800 مطور، داعياً مجتمع سولانا إلى حث منصة GitHub على إعادة إحصاء أعداد المُطوّرين لتحسين تتبُّع أعدادهم.

من جهةٍ أخرى، شكّك بعض المحللين بمنهجية موقع Electric Capital، ورأوا ضرورة تجميع الأنظمة التقنية التي تستخدم آلة إيثيريوم الافتراضية (EVM) -كشبكة بوليجون (Polygon) وبلوكتشين BNB (BNB Chain)- معاً نظراً لأنّ مُطوريها يتشاركون ذات الأدوات والمعايير البرمجية.

ودخل جارود واتس (Jarrod Watts) -مدير مشروع حل الطبقة الثانية Abstract في أستراليا- على خط النقاش مُشعلاً حدته، فأشار إلى أن احتساب المشاركين في مشاريع توليد الأكواد بمساعدة الذكاء الاصطناعي وورش العصف الفكري للمشاريع الجديدة قد يَجعلُ من الأرقام الإجمالية مُبالغاً فيها بقوله: “من المُرجّح أن تتضمّن هذه البيانات كمياتٍ هائلة من الأكواد البرمجية غير المُستخدمة ومخلفات نقاشات المشاريع الجديدة التي لم تُمَس لاحقاً”.

مطورو أمريكا اللاتينية يتجهون إلى بلوكتشين إيثيريوم وشبكة بوليجون

وفقاً لتقرير صادر عن مركز Sherlock Communications، يتجه المطورون في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية بشكلٍ متزايد نحو الاعتماد على شبكات البلوكتشين الشهيرة كبلوكتشين إيثيريوم وشبكة بوليجون بدلاً من تطوير بوتوكولاتٍ إضافيةٍ جديدة.

وتتصدّر بلوكتشين إيثيريوم النشاط الإقليمي، فتُهيمن على أكثر من 75% من معاملات البلوكتشين، بينما ارتفعت نسبة المعاملات على شبكة بوليجون إلى الضعف تقريباً، لتصل إلى 20%.

وأرجَعَ المطورون ذلك إلى الشفافية وسهولة الاستخدام والوضوح التنظيمي كأسبابٍ رئيسيةٍ لتفضيل الأنظمة التقنية الناضجة على نظيرتها الأحدث.

فتبعاً للباحث في مركز Sherlock لويز إدواردو أبرو حداد (Luiz Eduardo Abreu Hadad)، يُظهر مجتمع مُطوري أمريكا اللاتينية “نضجاً تقنياً قوياً” وتركيزاً متزايداً على حل مشكلاتٍ واقعيةٍ بدلاً من ابتكار بنى تحتيةٍ من الصفر.

وبالفعل، تدعمُ بيانات البلوكتشين المُستمدة من 697,000 معاملة في دولٍ تشمل البرازيل والمكسيك وبوليفيا وبيرو هذا التوجه. مع ذلك، فهنالك مشاريعُ مَحلية مثل Núclea Chain وRBB في البرازيل تُمثّل توجهاتٍ محلية لإنشاء بنى بلوكتشين تحتيةٍ خاصةٍ بالمنطقة.