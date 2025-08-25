شبكة XAI للألعاب على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) تقاضي شركة xAI التابعة لإيلون ماسك بداعي انتهاك العلامة التجارية

فريق شبكة الألعاب Xai العاملة على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) يقاضي شركة إيلون ماسك xAI بتهمة انتهاك العلامة التجارية، مشيرةً إلى حدوث التباس في السوق بشأن العلامة التجارية، وإلى تسجيلها الفيدرالي المُسبَق للعلامة التجارية منذ حزيران/يونيو 2023.

قامت شركة Ex Populus مالكة شبكة ألعاب البلوكتشين Xai القائمة على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) -ومقرها ولاية ديلاوير- برفع دعوى فيدرالية ضد شركة الذكاء الاصطناعي xAI المملوكة لإيلون ماسك بتهمة انتهاك العلامة التجارية للأولى، وترتكز الدعوى القضائية على حدوث التباس في السوق بشأن العلامة التجارية Xai التابعة لشركة Ex Populus والمُسجَّلة على مستوى البلاد منذ حزيران/يونيو في عام 2023 من جهة، وشركة xAI التابعة لماسك في المقابل، والتي تم إطلاقها لاحقاً في تموز/يوليو من العام نفسه.

شبكة الألعاب تدّعي أحقّيتها بالعلامة التجارية قبل ظهور مشروع ماسك للذكاء الاصطناعي في السوق

تُدير شركة Ex Populus إحدى أكبر شبكات ألعاب البلوكتشين عالمياً من حيث أحجام المعاملات، كما تُوفر حلول ألعاب مُطورة بتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) وأنظمة برمجية ذاتية التشغيل عبر منصاتٍ متعددة، خاصةً وأن إعلان ماسك في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2024 عن إطلاق شركة xAI “استوديو ألعاب بالذكاء الاصطناعي (AI) تمهيداً لازدهار الألعاب مُجدداً” قد مثل اعتراكاً مباشراً لقطاع الألعاب الذي تتمتع فيهEx Populus بمكانةٍ راسخة، ليُسجل المنشور أكثر من 36 مليون مشاهدة، ما أسهم بإرباك المستخدمين بشأن العلامتين التجاريتين العاملتين في سوق متداخلة.

وتتضمن الدعوى تفاصيل حول مظاهر الالتباس الكبير في السوق، بما فيها قيام مساعد الذكاء الاصطناعي Grok التابع لشركة xAI بإبلاغ المستخدمين بالخطأ أن “عبارة XAI_GAMES تشير إلى مبادرات الألعاب الخاصة بشركة xAI”.

Ex Populus took legal action today to protect the Xai brand. With increased confusion around Elon Musk’s AI company (@xai), it’s a big responsibility to safeguard the brand that the community trusts. You can read more details at https://t.co/ce8Aw9hNCZ — XAI 🎮⛓️ (@XAI_GAMES) August 22, 2025

كما تمت الإشارة إلى الشركتين بشكلٍ متداخل في البرمجيات الإخبارية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، ما تسبب بفقدان شركة Ex Populus القدرة على حماية سمعة علامتها التجارية. أيضاً، لحق بسمعة الشركة ضرر إضافيٌّ نتيجة ارتباط علامتها التجارية بشخصية إيلون ماسك المثيرة للجدل، حيث أشارت الشركة إلى حالاتٍ تم فيها إيقاف تشغيل روبوت المحادثة الثنائية Grok -التابع لشركة xAI- بعد ترويجه للعنف وإصداره تعليقاتٍ تتسم بالعنصرية، ما خلق ارتباطاتٍ سلبية بعلامتها التجارية ونظامها التقني للألعاب.

يُذكر قيامُ مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية (Patent and Trademark Office) الأمريكي بالفعل بتعليق عدة طلبات تسجيل علامات تجارية لماسك تحت مسمى “xAI” و”XAI GROK” بسبب احتمالية حدوث التباس مع الحقوق السابق ذكرها لشركة Ex Populus، فيما سعت الجهة المُدّعى عليها إلى امتلاك أحقية العلامة التجارية بشراء علامة “X.AI” السابقة، لكنّ شركة Ex Populus أوضحت أن المالك السابق لهذه العلامة -وهي شركة Bizzabo Ltd- سبق وأن تخلت عنها في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

شركة xAI التابعة لماسك تعتزم رفع دعوى قضائية ضد شركة آبل (Apple) رغم اتهامها بانتهاك العلامة التجارية

حاول فريق ماسك القانوني الضغط على شركة Ex Populus للتخلي عن حقوق العلامة التجارية من خلال تهديدها بإجراءات إلغاء تسجيلها؛ ففي 7 آب/أغسطس عام 2025، حذّر مستشارو شركة xAI القانونيون من أنهم سيتقدمون بطلب لإلغاء التسجيل الفيدرالي لشركة Ex Populus ما لم تُوافق شركة الألعاب على تسجيل العلامة التجارية xAI عالمياً.

كما طالبت شركة Ex Populus في دعواها الأخيرة بإصدار أمر قضائي يمنع شركة xAI من استخدام العلامات التجارية المتنازع عليها بشكلٍ دائم، إلى جانب إلغاء تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالمدّعى عليه، ورفض 5 طلبات تسجيلٍ قيد الدراسة. في المقابل، طالبت الأولى بتعويضاتٍ مالية تشمل استرداد الأرباح، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، فضلاً عن تعويضاتٍ مالية قدرها 3 أضعافٍ بموجب القانون الفيدرالي وتعويضاتٍ عقابيةٍ أخرى بموجب قانون الولاية.

Apple is behaving in a manner that makes it impossible for any AI company besides OpenAI to reach #1 in the App Store, which is an unequivocal antitrust violation.



xAI will take immediate legal action. — Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2025

في سياق مختلفٍ، أعلنت xAI مؤخراً عزمها مقاضاة شركة آبل (Apple) بتهمة انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار، مدعية أن شركة التقنية الضخمة تمنح الأفضلية -دون نزاهةٍ- لنموذج ChatGPT التابع لشركة OpenAI في ترتيب التطبيقات ضمن متجر التطبيقات App Store، مع تأخير ترتيب روبوت الدردشة Grok التابع لشركة xAI في الظهور. ورغم أن هذه الدعوى تأتي خلال ذروة ارتفاعات السوق، فإنها تندرج ضمن نمطٍ ممتد من النزاعات القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية شمل صداماتٍ عديدةً بين شركاتٍ عاملةٍ في قطاع الكريبتو وتقنية البلوكتشين حول حقوق العلامات التجارية.

قيمة عملة إكس إيه آي (Xai-XAI) تهوي بنسبة 96% وسط تزايد نزاعات الملكية الفكرية

شهدت الأشهر الأخيرة عدة قضايا بارزة تتعلق بمنصات الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) ومطوري عملات الميم ممّن يدافعون عن حقوق علاماتهم التجارية ضد جهاتٍ يدّعون أنها تقوم بانتهاكها.

ففي تموز/يوليو، تم إلغاء فوز شركة Yuga Labs -مبتكرة باقة عناصر Bored Ape Yacht Club الفريدة- بدعوى مرتبطةٍ بالعلامة التجارية بقيمة 9 مليون دولار، وذلك من قبل المحكمة الاستئنافية للدائرة التاسعة بشكلٍ رئيسي، والتي أصدرت قراراً يفيد بأن المشاكل الجوهرية المتعلقة بارتباك المستخدمين في دعوى الشركة ضد الفنان رايدر ريبس (Ryder Ripps) تتطلب الفصل فيها من قبل هيئة محلفين، لا بإصدار حكم ابتدائي.

فيما واجهت منصة Pump.fun -العاملة على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)- مطلع العام الحالي اتهاماتٍ مماثلة حول الملكية الفكرية لدى قيام شركتي المحاماة Burwick Law وWolf Popper بإصدار خطابات توقفٍ وامتناع بسبب التطوير غير المصرح به لعملات رقمية.

فقد تقدمت الشركتان بدعاوى قضائية مشتركة تزعمان فيها تسهيل منصة Pump.fun تطويرَ وإطلاق أكثر من 200 عملة رقمية تنتهك علاماتهما التجارية، فيما أتت الدعوى الأخيرة لشركة Ex Populus وسط معاناة عملتها الأساسية إكس إيه آي (Xai) نظراً لتراجع قيمتها بنسبة 96.7% مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة عند 1.60$ في 11 آذار/مارس 2024.

وتأتي معاناة العملة الرئيسية لشبكة ألعاب البلوكتشين بالتزامن مع تراجع أداء أسواق الكريبتو بشكلٍ عام، فضلاً عن تراجع الاهتمام بمنصات ألعاب البلوكتشين؛ وفي حال فوز الشركة بدعواها القضائية، فقد تنجح عملتها بلفت الانتباه إليها مجدداً، وبخاصةٍ إذا لقي هذا النزاع القضائي حول العلامة التجارية تغطية إعلامية قوية، فيما يتحدث مجتمع العملة عن احتمالية قيام ماسك بالاستحواذ التام على شركة الألعاب لحل هذا النزاع، وهو ما قد يُوفر حافزاً قوياً لشرائها.