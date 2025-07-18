استثمارات تتجاوز 5.5 مليار دولار في الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) لعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)، هل يمكن أن يصل سعر العملة إلى 4,000$ قريبا؟

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شهدت صناديق عملة إيثيريوم المتداولة في البورصة (Ethereum ETFs) دخول استثماراتٍ تجاوزت 5.5 مليار دولار منذ إطلاقها، مع ورود أكثر من 3.3 مليار دولار منذ منتصف نيسان/أبريل فقط.

وكشف محلل الـ ETFs في وكالة في بلومبيرج -جيمس سيفارت (James Seyffart)- في منشور له على منصة X بتاريخ 17 تموز/يوليو أن هذه الاستثمارات الضخمة تعود في المقام الأول إلى ارتفاع العائد الأساسي لعملة إيثيريوم (Ethereum) كي يتجاوز 10% لأول مرة منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، إلى جانب زيادة في العقود الآجلة المفتوحة لعملة ETH في بورصة شيكاغو التجارية (CME).

Part of this is almost certainly from the Basis yield on Ethereum jumping back up and into double digits but its definitely not the whole story pic.twitter.com/rXAAOIGLZH — James Seyffart (@JSeyff) July 17, 2025

وقد استجابَ سعرُ عملة إيثيريوم (Ethereum) بشكلٍ إيجابي لضغط الشراء المؤسساتي هذا، فسجّل أعلى مستوى له خلال ستة أشهر عند 3,481.58$، قبل أن يستقر عند حوالي 3,427$ وقت الكتابة.

صندوق ETHA التابع لشركة بلاك روك يتصدر الاستثمارات الواردة بواقع 489 مليون دولار في يوم واحد

تشير بيانات منصة SosoValue إلى أن الحصة الأكبر من الاستثمارات جاءت من نصيب صندوق iShares Ethereum Trust (ETHA) التابع لشركة بلاك روك (BlackRock)، والذي حقق بذلك أقوى أداء يومي له على الإطلاق بدخول استثماراتٍ بلغت 489 مليون دولار في 17 تموز/يوليو، ليجذب بذلك 1.25 مليار دولار خلال آخر خمسة أيام تداول، ما يمثل نحو 20% من الاستثمارات الواردة إليه منذ إطلاقه. بهذا، تبلغ قيمة حيازات بلاك روك الحالية من عملة إيثيريوم (Ethereum) نحو 6.94 مليار دولار.

BLACKROCK RECORD BUY: HALF A BILLION USD OF ETH



BlackRock just set a new daily record, buying $499.2M ETH in one day yesterday.



BlackRock currently holds $6.94 Billion USD of Ethereum. pic.twitter.com/o1c2mNal6D — Arkham (@arkham) July 17, 2025

وامتد الزخم إلى ما هو أبعد من منتج بلاك روك؛ إذ سجلت جميع ETFs عملة إيثيريوم (Ethereum) ورود استثمارات يومية غير مسبوقة بلغت 726.74 مليون دولار متجاوزةً الرقم القياسي السابق البالغ 430 مليون دولار.

المصدر: SosoValue

وساهم صندوق FETH التابع لشركة فيديليتي (Fidelity) بـ 113.31 مليون دولار، في حين أضاف الصندوق المصغر لشركة جرايسكيل (Grayscale) 54.18 مليون دولار؛ وهو أقوى أداء لهما منذ أشهر.

قوى العرض والطلب: صناديق عملة إيثيريوم (Ethereum ETFs) تتحكم بـ 4.02% من القيمة السوقية الإجمالية للعملة

تدير الصناديق المتداولة في البورصة لعملة إيثيريوم (Ethereum ETFs) حالياً نحو 5 مليون عملة إيثيريوم (Ethereum)، ما يُمثل 4.02% من القيمة السوقية الإجمالية للعملة البالغة 413 مليار دولار، وتحتفظ خزائن المؤسسات التي ترتكز على عملة إيثيريوم بما قيمته 5.3 مليار دولار منها، وتقوم بشراء العملات بمعدلٍ يفوق 36 ضعف الإنتاج اليومي لعملة ETH.

في سياق متصل، سجلت صناديق الاستثمار في عملة إيثيريوم (Ethereum Funds) دخول استثماراتٍ لـ12 أسبوعاً متتالياً، بما في ذلك 996 مليون دولار في الأسبوع الأخير وحده. أيضاً، اشترت شركة SharpLink Gaming -أكبر الشركات امتلاكاً لعملة إيثيريوم (Ethereum)- ما قيمته 68.4 مليون دولار من العملة مؤخراً، ليرتفع إجمالي حيازاتها إلى 1.10 مليار دولار. في الوقت نفسه، قامت شركة Bit Digital بتصفية كامل ممتلكاتها من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، وأعادت تخصيص تلك الأموال لشراء عملة إيثيريوم (Ethereum).

أما شركة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial-WLFI) -المرتبطة بالرئيس ترامب- فقد اشترت مؤخراً ما قيمته 4.99 مليون دولار من عملة إيثيريوم (Ethereum)، ورغم ضعف مكانة هذه العملة كمخزن للقيمة نظراً لافتقارها إلى ميزة الندرة الموجودة في عملة بيتكوين (Bitcoin)، إلا أن قدرتها على تقديم عوائد رهن تجعلها جذابة بشكل خاص لبعض المؤسسات.

⚖️ New SEC crypto guidance just dropped: certain staking activities aren't securities transactions — but not everyone’s on board. https://t.co/Igzg1Nm7zX — Cryptonews.com (@cryptonews) May 30, 2025

ويبدو موقف لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أكثر تساهلاً بشأن خدمات الرهن حالياً، ما شجع المزيد من الشركات على تضمين رهن عملة إيثيريوم (Ethereum) في إستراتيجيات خزائنها دون خوفٍ من التعقيدات التنظيمية.

محللون يشيرون إلى 4,000$ كهدف سعري محتمل لعملة إيثيريوم (Ethereum)

أوضح مستثمر الكريبتو والشريك في منصة OKX -تيد بيلوز (Ted Pillows)- أن سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) يسلك مساراً مشابهاً لدورة السوق بين عامي 2016 و2017، فبعد تجاوزه مؤخراً حاجز 3,200$، يتوقع بيلوز ارتداده نحو 4,000$ قريباً، ليتبع ذلك موجة صاعدة أقوى.

History doesn't repeat itself, but it often rhymes. $ETH is following the same path as the 2016-17 cycle.



Just the breakout above $4,000 and you'll see an even bigger rally. pic.twitter.com/ckwNXo7g19 — Ted (@TedPillows) July 17, 2025

وأشار صانع السوق الشهير Wintermute إلى أن كميات عملة إيثيريوم (Ethereum) المتاحة خارج منصات التداول (OTC) أصبحت محدودةً جداً، ما يدل على أن الطلب يفوق العرض بكثير، الأمرُ الذي يؤدي غالباً إلى تحركاتٍ سريعة في الأسعار، وهو ما يعتبره كثيرون دافعاً إضافياً لاستهداف مستوى 4,000$.

التحليل الفني: قناة صاعدة تدعم التوقعات الإيجابية

يعكس المخطط البياني لسعر زوج عملة إيثيريوم/عملة الدولار (Ethereum/USD) زخماً صاعداً مدعوماً بتشكل قناة سعرية صاعدة، وبعد أن قفز السعر ضمن هذه القناة، فإنه يستقر حالياً بشكل نسبي دون مستوى المقاومة البالغ 3,519$.

المصدر: TradingView

ويواصل السعر التداول فوق سحابة إيشيموكو التي توفر دعماً فنياً حول مستوى 3,200$، ما يشير إلى زخم صاعد قوي ودعم واضح. بالتالي، يشير التحليل الفني إلى اثنين من السيناريوهات المحتملة: أولهما تراجع طفيف نحو منطقة الاختراق السابقة (بالقرب من 3,400$) يتبعه ارتداد صاعد، أو استمرار الارتفاع لاختبار نطاق المقاومة بين 3,519-3,664$.

🚀 Ethereum 9.65% away from massive 4-year breakout targeting $3,500 before weekend as BlackRock accumulates $5B and Sharplink explodes to $974M ETH portfolio dominance.#Ethereum #ETHhttps://t.co/2EiTKiqcHW — Cryptonews.com (@cryptonews) July 16, 2025

وطالما بقي السعر ضمن القناة الصاعدة وفوق نمط سحابة إيشيموكو، فإن النظرة الإيجابية تبقى قائمة، مع أهدافٍ محتملةٍ في المدى المنظور بين 3,650-3,664$، لكنْ في حال انخفاض السعر دون مستوى 3,300$، فإن ذلك قد يُلغي القناة الصاعدة ويعيد تفعيل مستوى الدعم السابق عند 3,100$.