الاستثمارات الواردة إلى صناديق عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) المتداولة في البورصة (Ethereum ETFs) تُحطم أرقامها القياسية بتلقي 727 مليون دولار في يوم واحد

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متفوقاً على أداء عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة سولانا (Solana-SOL)، سجل سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) مكاسب بنسبة 6.8% ليتجاوز 3,200$ مصحوباً بازدياد أحجام تداول الصناديق المتداولة في البورصة للعملة(Ethereum ETFs) لتبلغ 2.59 مليار دولار نتيجة تزايد الطلب المؤسساتي.

وفقاً لبيانات موقع SoSoValue، سجّلت صناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم في البورصة (Ethereum Spot ETFs) بالأمس الموافق 16 تموز/يوليو ورود صافي استثماراتٍ قياسية بلغت 726.74 مليون دولار، وهي أكبر الاستثمارات اليومية الواردة في تاريخ هذه الصناديق الوليدة سريعة النمو.

بذلك، يرتفع صافي الاستثمارات التي تلقتها الـ Ethereum Spot ETFs منذ إطلاقها إلى 6.48 مليار دولار، ما يُمثل نقطة تحولٍ تاريخية لهذه الصناديق التي قوبلت في البداية بتردد المستثمرين بعد الموافقة على إطلاقها العام الماضي.

وتصدّر صندوق ETHA التابع لشركة بلاك روك (BlackRock) قائمة هذه الـ ETFs بتلقي صافي استثماراتٍ كبيرة بقيمة 499.25 مليون دولار في يوم واحد، وبقيمة 7.11 مليار دولار منذ إطلاقه، لتبلغ قيمة الأصول الخاضعة لإدارته حالياً 7.73 مليار دولار، ما يُمثل 1.90% من المعروض الكلي لعملة إيثيريوم (Ethereum).

تلاه صندوق FETH التابع لشركة فيديليتي (Fidelity) بورود استثماراتٍ بقيمة 113.31 مليون دولار، تبعه صندوقETHE التابع لشركة جرايسكيل (Grayscale) بتلقي 33.04 مليون دولار رغم استمرار تأثير عمليات الاسترداد المبكرة.

المصدر: موقع SoSoValue

سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) يتجاوز 3,200$ متفوقاً على المكاسب اليومية لعملتي بيتكوين (Bitcoin) وسولانا (Solana)

جاء هذا الارتفاع مصحوباً بتخطي سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) حاجز 3,200 الرئيسي نتيجة انطلاقه بنحو 6.8% يوم أمس ليستقرَّ حالياً حول 3,417$، مُظهراً أداءً يومياً أقوى مقارنة بعملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة سولانا (Solana)، ما يعكس تزايد الاهتمام المؤسساتي برائدة العملات البديلة التي ازدادت أحجام تداولها اليومية بشكلٍ كبير، وبلغت القيمة الإجمالية لأحجام تداول صناديق تداولها الفوري في البورصة (Ethereum Spot ETFs) نحو 2.59 مليار دولار.

فيما سجلت العقود الآجلة المفتوحة لعملة إيثيريوم (Ethereum) مستوى قياسياً جديداً عند 45 مليار دولار مرتفعة بنحو 60% مقارنةً بأواخر شهر حزيران/يونيو، ويشير ازدياد أنشطة عقود المشتقات الخاصة بالعملة إلى زيادة في مراكز المؤسسات وتوقعاتٍ متزايدةً بارتفاع السعر.

مكاسب عملة إيثيريوم (Ethereum) تُعزى إلى عوائد الرهن، وآليتها الانكماشية، واستدامة استخداماتها العملية

صرّح جيمي الكالح (Jamie Elkaleh) -رئيس فريق تسويق محفظة بيتجيت (Bitget)- بأن الزخم الحالي لعملة إيثيريوم (Ethereum) يعكس أكثر من موجة ارتفاع عابرة، مُوضحاً أن “مكانة بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) تعزى إلى كونها منصة محورية لتوليد العوائد”، مُرجعاً ذلك إلى عوائد رهن عملتها المتراوحة بين 4% و6% وآليات معروضها الانكماشية عقب تحديث EIP-1559.

وأضاف الكالح أن “استمرار شركة BlackRock بشراء المزيد من عملة إيثيريوم (Ethereum) لا يهدف فقط إلى الاستفادة من ارتفاع الأسعار، وإنما يُعد تموضعاً إستراتيجياً في أصلٍ يعتبره الكثيرون العمود الفقري لمستقبل نظم التمويل عبر الإنترنت”. وتُعَد Ethereum ETFs حالياً بمثابة الجسر الرابط بين إستراتيجيات الكريبتو والنظام المالي التقليدي؛ فمثلاً، يُعتبر استمرار شركة BlackRock بشراء أرصدة العملة رهاناً مستقبلياً على الدور المتزايد للعملة في دعم نظم التمويل اللامركزي (DeFi)، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والبنية التحتية للويب الثالث (Web3).

تجدد ثقة المستثمرين مع تلاشي ضغوط الاسترداد

يُعد ورود هذه الاستثمارات القياسية هاماً -بشكلٍ خاص- نظراً لمعاناة عدة Ethereum ETFs من استمرار خروج استثماراتٍ منها في أشهرها الأولى، ويعود ذلك -بشكلٍ كبير- إلى عمليات استرداد من صندوق جرايسكيل. من جهةٍ أخرى، يشير بدء انعكاس هذا المسار في تموز/يوليو إلى تجدد ثقة المستثمرين بعد تراجع ضغوط البيع الناتجة عن عمليات الاسترداد.

وعلى الرغم من هذه السردية المبشرة، تبقى المخاطر قائمة، إذ ما يزال الغموض التنظيمي المتعلق بوضعية عملة إيثيريوم (Ethereum) وما إذا كانت تمثل أوراقاً مالية يلقي بظلاله على السوق، فيما قد تؤدي المنافسة التي تظهرها البدائل عالية السرعة -كبلوكتشين سولانا(Solana) – وحلول التوسع من الطبقة الثانية إلى زعزعة هيمنة بلوكتشين إيثيريوم، بيدَ أن جاذبية الأخيرة تكمن في مكانتها المزدوجة باعتبارها أداةً مالية موفرةً للعوائد والعمودَ الفقري لابتكارات البلوكتشين.