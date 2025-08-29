صناديق تداول عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) في البورصة تتسبّب بثورة في الأسواق المالية بجذبها استثمارات بقيمة 307 مليون دولار في يوم واحد متفوقة على نظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)

ازداد اهتمام المستثمرين بصناديق تداول عملة إيثيريوم في البورصة (Ethereum ETFs) بشكلٍ لافت، مع جذبها صافي استثماراتٍ بقيمة 307 مليون دولار تقريباً في 27 آب/أغسطس، متفوقة مجدداً على نظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin ETFs)، ما يشير إلى تسارع الطلب المؤسساتي على عملة إيثيريوم (Ethereum) مع قيام صناديق المؤسسات الكبيرة بتسجيل المراكز في ثاني أكبر العملات الرقمية بشكلٍ متزايد.

صناديق تداول عملة إيثيريوم (Ethereum) في البورصة تقترب من نظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin)، والتي تتصدر القطاع بأصول مدارة قيمتها 144 مليار دولار

وفقاً لبيانات منصة SoSoValue، بلغ صافي الأصول في صناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم في البورصة (spot Ethereum ETFS) بالولايات المتحدة 30.17 مليار دولار، بما يعادل 5.4% من القيمة السوقية الإجمالية لهذه العملة. ويومَ الثلاثاء الماضي، أسهم صندوق iShares Ethereum Trust (ETHA) الخاص بشركة BlackRock بالنسبة الأكبر من الاستثمارات اليومية الواردة إلى هذه الصناديق بواقع 262.6 مليون دولار، متبوعاً بنظيره FETH التابع لشركة Fidelity بواقع 20.5 مليون دولار. وفي إشارة إلى تحول المزاج العام، نجح صندوق ETHE التابع لشركة Grayscale -والذي سجّل عمليات استرداد كبيرةً منذ إطلاقه- أخيراً بتسجيل قيمة إيجابية للاستثمارات بواقع 5.7 مليون دولار.

يأتي هذا الارتفاع بعد أسبوعين من الخسائر في هذه الصناديق، حيث سجلت Ethereum ETFs أسوء جلسة تداول لها على الإطلاق في 19 آب/أغسطس بصافي استثماراتٍ مُغادرة بقيمة 429 مليون دولار، يُعزى الجزء الأكبر منها لعمليات الاسترداد لدى صندوقي Fidelity وGrayscale.

بعدَها، ازدادت الاستثمارات الواردة بشكلٍ كبير. ففي 21 آب/أغسطس، نجح صندوق BlackRock بجذب استثماراتٍ بقيمة 233.6 مليون دولار، في حين سجل صندوق Fidelity استثماراتٍ واردةً بقيمة 28.5 مليون دولار، ما رفع صافي الاستثمارات الواردة الإجمالية إلى 288 مليون دولار.

وتسبّب هذا التعافي بازدياد الزخم الإيجابي. ففي 22 آب/أغسطس، سجّلت هذه الصناديق استثماراتٍ واردةً بقيمة 337.7 مليون دولار، إلى جانب 443.9 مليون دولار في 25 آب/أغسطس، في حين ارتفعت هذه الاستثمارات إلى مستوياتٍ غير مسبوقةٍ في 26 آب/أغسطس بواقع 455 مليون دولار.

ونجحت صناديق تداول عملة إيثيريوم في البورصة (Ethereum ETFs) مجتمعة بجذب استثماراتٍ بقيمة 13.6 مليار دولار منذ إطلاقها، مسجلة ثلث هذه الاستثمارات الإجمالية تقريباً في الأسابيع القليلة الماضية. كذلك، ارتفعت أحجام التداول في هذه الصناديق بشكلٍ كبير، مسجلة حجم تداول يومي قدره 2.23 مليار دولار في كافة الصناديق.

من ناحيتها، ما تزال شركة BlackRock اللاعب الأكبر في القطاع، مع بلوغ صافي الأصول في صندوق ETHA الخاص بها 17.19 مليار دولار -أي أكثر من نصف صافي الأصول في القطاع- متبوعاً بصندوق FETH التابع لشركة Fidelity بواقع 3.68 مليار دولار، وصندوق ETHV التابع لشركة Bitwise بواقع 3.23 مليار دولار، وصندوق EZET الخاص بشركة Franklin بواقع مليار دولار تقريباً.

ورغم نمو صناديق تداول عملة إيثيريوم (Ethereum) في البورصة بشكلٍ سريع، تتفوّق عليها نظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin) من ناحية المساهمة في السوق بفارق كبير. ففي 27 آب/أغسطس، سجلت صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (spot Bitcoin ETFs) بالولايات المتحدة صافي استثماراتٍ يومية بقيمة 81.2 مليون دولار، وهو أقل بكثير من صافي الاستثمارات في نظيرتها لعملة إيثيريوم (Ethereum) البالغ 307 مليون دولار في اليوم نفسه؛ وبلغت قيمة الأصول المدارة في الـ Bitcoin ETFs مجتمعة 144.6 مليار دولار، أي ما يعادل 6.5% تقريباً من القيمة السوقية الإجمالية لهذه العملة، كما بلغت أحجام التداول في هذه الصناديق 2.8 مليار دولار في اليوم نفسه. وجاء صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) الخاص بشركة BlackRock في الصدارة، بواقع استثماراتٍ واردة بقيمة 50.9 مليون دولار، وحجم تداول يومي قدره 514 مليون دولار.

شركة BlackRock تتصدر صناديق تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) في البورصة، مع اكتساب عملة ETH ميزة تنافسية

تُسهم شركة BlackRock بالنسبة الأكبر في صناديق تداول عملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin ETFs)، حيث يمتلك صندوق IBIT التابع لها أصولاً بقيمة 83.5 مليار دولار، أي نحوَ 60% من إجمالي الأصول في القطاع، متبوعاً بصندوق FBTC التابع لشركة Fidelity، والذي يمتلك أصولاً بقيمة 22.4 مليار دولار، واستثماراتٍ واردةً بقيمة 14.6 مليون دولار يومياً، في حين سجل صندوق GBTC الخاص بشركة Grayscale عمليات استرداد تراكمية بقيمة 23.9 مليار دولار، ولكنه ما يزال يمتلك أصولاً بقيمة 20 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك، يُواصل اللاعبون الثانويون -مثل Ark 21Shares وBitwise- تسجيل استثماراتٍ واردة منخفضةٍ مقارنة باللاعبين الكبار. وهنا، تشير فوارق الاستثمارات الواردة إلى تحوّل الزخم نحو صناديق تداول عملة إيثيريوم في البورصة (Ethereum ETFs) بشكلٍ كبير. ففي أيام التداول الخمسة الماضية، سجّلت هذه المنتجات صافي استثماراتٍ واردة بقيمة 1.8 مليار دولار متفوقة على نظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin) بفارق كبير، ويشير هذا الاتجاه إلى سعي المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم بشكلٍ متزايد دون الاقتصار على عملة بيتكوين (Bitcoin)، وخصوصاً عبرَ صناديق تداول عملة إيثيريوم (Ethereum ETFs) ذات الرسوم المنخفضة الخاصة بشركتي BlackRock وFidelity.

كما تشير هذه الاستثمارات الواردة إلى التحوّل بشكلٍ مستمر عن صناديق Grayscale التقليدية بسبب رسومها الكبيرة وعمليات الاسترداد المتواصلة التي تشهدها. وسجّل صندوق ETHE التابع لهذه الشركة منذ إطلاقه صافي استثماراتٍ مغادرة بقيمة 4.49 مليار دولار، في حين سجل صندوق GBTC استثماراتٍ مغادرةً بقيمة 24 مليار دولار، ما يشير إلى أن المستثمرين يفضلون صناديق التداول الفوري الجديدة.

محللون يرجحون أن تجذب العملات الرقمية مليارات الدولارات، مع ازدياد تعرض شركات الاستشارات الاستثمارية لصناديق تداولها في البورصة

ازدادت مكانة شركات الاستشارات الاستثمارية كأكبر المساهمين في صناديق تداول عملة بيتكوين وعملة إيثيريوم في البورصة (Bitcoin and Ethereum ETFs)، وذلك وفقاً لبياناتٍ جديدة من Bloomberg Intelligence. وفي منشور له على منصة X، أشار محلل الـ ETFs لدى Bloomberg جيمس سيفارت (James Seyffart) أن هذه الشركات قامت باستثمار أكثر من 1.3 مليار دولار في Ethereum ETFs خلال الربع الثاني من العام الحالي بواقع 539,000 عملة إيثيريوم (Ethereum)، بزيادة قدرها 68% مقارنة بالربع السابق.

كما سجلت صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (spot Bitcoin ETFs) اتجاهاً مشابهاً، مع امتلاك شركات الاستشارات الاستثمارية 161,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 17 مليار دولار، ما يَعني أن مستويات تعرّض هذه الشركات للـ ETFs تزيد عن نظيرتها لصناديق التحوط بمقدار الضعف تقريباً.

Yesterday, we published our note on the top holders of Ethereum ETFs. Advisors are dominating the known holders and have pulled away from Hedge Funds. pic.twitter.com/qvP6ZGN3VI — James Seyffart (@JSeyff) August 27, 2025

وأشار سيفارت إلى أن هذه الأرقام تستند إلى الطلبات من النموذج 13F المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، والتي تُمثل نحو 25% فقط من المساهمين في Bitcoin ETFs دون احتساب باقي المستثمرين، وأغلبيتهم من الصغار. مع ذلك، أكد محللون أن هذه الشركات قد تلعب دوراً أكبر بكثير فور توفر الوضوح التنظيمي.

ورجحت قناة Fox Business في وقتٍ سابق أن تتدفق أصول بقيمة تريليونات الدولارات إلى أسواق العملات الرقمية عبر مخصصات شركات الاستشارات الاستثمارية.

يأتي هذا الاهتمام المؤسسي مع قيام الحيتان -المستثمرين الكبار- بتغيير إستراتيجياتهم، حيث أشارت شركة تحليلات البلوكشين Arkham إلى قيام 9 محافظ كبيرة بشراء عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 456.8 مليون دولار هذا الأسبوع، مع قيام شركتي BitGo وGalaxy Digital بالكثير من هذه المعاملات.

أيضاً، رصدت منصة Lookonchain عمليات شراء أخرى لهذه العملة بقيمة 164 مليون دولار لمَحافظ جديدة تابعةٍ لشركتي FalconX وGalaxy. تأتي هذه الأنشطة مع اتجاهاتٍ سعريةٍ متباينة، حيث ارتفع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بنسبة 18.5% في الشهر الماضي، في حين انخفض سعر عملة بيتكوين ((Bitcoin بنسبة 6.4%. ويقوم بعض مالكي عملة بيتكوين على المدى الطويل بالتحوّل إلى عملة إيثيريوم، فمثلاً قامت محفظة تعود إلى عام 2013 بتحويل عملات بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 83 مليون دولار إلى منصة بينانس ((Binance، ويبيّن مُحللون أن مثل هذه الاستثمارات تشير إلى تفضيل المستثمرين لعملة إيثيريوم (Ethereum) بشكلٍ متزايد، خصوصاً لدى مرور عملة بيتكوين (Bitcoin) بتصحيحاتٍ سعرية.