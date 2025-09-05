صناديق عملة إيثيريوم المتداولة في البورصة (Ethereum ETFs) تتكبد خسائر رغم دخول 301 مليون دولار إلى صناديق عملة بيتكوين (Bitcoin ETFs) مع مواصلة الحيتان شراء المزيد من عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)، وإليكم الأسباب

عادت صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETFs) كي تشهد دخول استثماراتٍ قوية هذا الأسبوع، على الرغم من عمليات السحب المُكثفة التي تشهدها صناديق تداول عملة إيثيريوم في البورصة (Ethereum ETFs)، ما يعكس تحوّلاً في ديناميكيات الاستثمار بين أكبر عملتين رقميتين.

وبحسب بيانات موقع SoSoValue، بلغ إجمالي الاستثمارات الواردة إلى صناديق Bitcoin Spot ETFs في 3 أيلول/سبتمبر 301.3 مليون دولار، فيما خسرت نظيرتها لعملة إيثيريوم (Ethereum) 135.3 مليون دولار.

صناديق عملة بيتكوين (Bitcoin ETFs) تتصدر، فيما خسرت صناديق عملة إيثيريوم (Ethereum ETFs) زخمها لشهر آب/أغسطس

تصدّر صندوقiShares Bitcoin Trust (IBIT) -التابع لشركة بلاك روك (BlackRock)- الاستثمارات الجديدة بواقع 289.8 مليون دولار، لترتفع قيمة أصوله المُدارَة إلى 58.6 مليار دولار، يليه صندوق – Bitcoin Mini Trustالخاص بشركة جرايسكيل (Grayscale)- بواقع 28.8 مليون دولار، بينما تكبد صندوق ARKB التابع لشركتي Ark Invest و21Shares أكبر خسائرَ استثماريةٍ يومية بقيمة 27.9 مليون دولار.

وتمتلك صناديق تداول عملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin ETFs) عبر القطاع الآن أصولاً تبلغ مجتمعة 145.2 مليار دولار، أي ما يُعادل 6.5% من القيمة السوقية لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، مع ورود استثماراتٍ بقيمة إجمالية بلغت 54.8 مليار دولار.

ومن بين صناديق تداول عملة إيثيريوم في البورصة (Ethereum ETFs)، قاد صندوق ETHA التابع لشركة BlackRock مسيرة الخسائر اليومية بواقع 151.9 مليون دولار. في مقابله، جاء صندوق FETH التابع لشركة فيدليتي (Fidelity) الذي جذب استثماراتٍ بلغت 65.8 مليون دولار، في حين اجتذب صندوق Mini Trust ذو الرسوم المنخفضة الخاص بشركة Grayscale استثماراتٍ بلغت 62.5 مليون دولار.

بالإضافة لهذا، شهد صندوق شركة بيتوايز (Bitwise) ورود استثماراتٍ بقيمة 20.8 مليون دولار، بينما لم تشهد جهات الإصدار أخرى مثل شركة فان إيك (VanEck) وشركة فرانكلين تيمبلتون (Franklin Templeton) وشركة 21 شيرز (21Shares) وشركة إنفيسكو (Invesco) تغييراتٍ كبيرة.

رغم هذه الخسائر، اتسمت الاستثمارات الواردة التراكمية عبر جميع صناديق تداول عملة إيثيريوم في البورصة (Ethereum ETFs) بالإيجابية مُسجّلة 13.34 مليار دولار، مع مساهمة شركة BlackRock بنحو 13 مليار دولار من هذا الإجمالي.

ويعكس هذا الارتفاع تحولاً عن الاتجاه السائد في شهر آب/أغسطس المنصرم عندما هيمنت صناديق تداول عملة إيثيريوم على هذا النشاط، واجتذبت منتجاتها الاستثمارية 3.87 مليار دولار الشهر الماضي، مقابل مغادرة 751 مليون دولار لصناديق تداول عملة بيتكوين (Bitcoin ETFs).

وقد أكدت أحجام التداول هذا التباين، حيث قفز نشاط صناديق تداول عملة إيثيريوم (Ethereum ETFs) إلى 58.3 مليار دولار في آب/أغسطس، وهو ما يقارب ضعف إجمالي شهر تموز/يوليو، بينما انخفضت أحجام تداول صناديق عملة بيتكوين (Bitcoin ETFs) إلى 78.1 مليار دولار.

وسجل سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4,953$ في شهر آب/أغسطس، بدعم من خزائن الشركات التي احتفظت مُجتمعة بـ 119.6 مليار دولار من عملة ETH بحلول نهاية الشهر. فيما اختلف الأمر في شهر أيلول/ سبتمبر، حيث تكبدت صناديق تداول عملة إيثيريوم (Ethereum ETFs) خسائر بقيمة 164.6 مليون دولار في 29 آب/أغسطس، منهية سلسلة من المكاسب امتدت خمسة أيام أضافت إلى الأرباح 1.5 مليار دولار. مع ذلك، ظلت الاستثمارات الواردة التراكمية إيجابية، حيث سجّلت 13.34 مليار دولار تأتي مُعظمها تقريباً من صندوق ETHA -الخاص بشركة BlackRock- الذي جذبَ 13.1 مليار دولار.

ويُشير المحللون إلى أنّ عملة إيثيريوم (Ethereum) عادةً ما تعاني خلال شهر أيلول/سبتمبر، مُشيرين إلى مغادرة 46.5 مليون دولار من صناديقها في نفس هذا الشهر من عام 2024. في المقابل، جذبت صناديق عملة بيتكوين (Bitcoin ETFs) استثماراتٍ بلغت 1.26 مليار دولار خلال ذلك الشهر، مستفيدةً من عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

الحيتان (كبار المستثمرين) تشتري 620 مليون دولار من عملة إيثيريوم (Ethereum) مع زيادة التعرض المؤسساتي

رغم الخسائر الأخيرة التي تكبدتها صناديق تداول عملة إيثيريوم في البورصة (Ethereum ETFs)، يشير نشاط الحيتان والمؤسسات إلى تواصل الاهتمام بعملة إيثيريوم (Ethereum)، حيث قامت تسعة عناوين مَحافظ كبرى بشراء ما قيمته 456.8 مليون دولار من عملة ETH الأسبوع الماضي، حيث تلقت خمس محافظ تحويلاتٍ من شركة الوصاية BitGo في حين حصلت محافظ أخرى على العملات عبر Galaxy Digital. حول ذلك، أضافت بيانات Lookonchain أنّ المحافظ -التي تم إنشاؤها حديثاً- تلقت 35,948 عملة إيثيريوم (Ethereum) إضافيةٍ بقيمة 164 مليون دولار خلال ثماني ساعاتٍ مصدرها شركتا FalconX وGalaxy Digital.

وتزامن هذا مع نشاط مؤسساتي، حيث تلقت Bitmine 14,665 عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 65.3 مليون دولار من شركة Galaxy Digital، بينما استقبلت ثلاث محافظ ما قدره 65,662 عملة ETH بقيمةٍ تقدر بـ 293 مليون دولار من شركة FalconX.

في الوقت نفسه، أودعت شركة BlackRock نحو33,884 عملة إيثيريوم (Ethereum) -بقيمة 148.6 مليون دولار- في منصة Coinbase Prime عقب نشر تقارير تفيد بأن الشركة باعت 151.4 مليون دولار من عملة ETH في حين ضاعفت مشترياتها من عملة بيتكوين (Bitcoin)، ما يعكس تحولاتٍ في تخصيص الأصول بين العملتين.

وتدعم القوة النسبية لعملة إيثيريوم (Ethereum) تلك الأنشطة، حيث ارتفع سعرها بنسبة 18.5% خلال الشهر الماضي، بينما انخفض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 6.4%. ويتم تداول الأولى الآن بأقل من 6.7% من أعلى مستوى لها على الإطلاق، بينما ظلت الأخيرة قيد التداول أقلَّ بأكثر من 10% مقارنة بأعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 124,500$ والمُسجّل في وقتٍ سابق من هذا العام.

كما يشير المحللون إلى أن بعض مالكي عملة بيتكوين (Bitcoin) على المدى الطويل يقومون بجني الأرباح حالياً، مع نقل أحد الحيتان -ممّن اشتروا عملات BTC في عام 2013 بسعر 332$- مؤخراً 750 عملة تقدَّر قيمتها بـ 83.3 مليون دولار إلى منصة بينانس (Binance). ويُرجّح مراقبو البيانات على البلوكتشين أن هذه الأموال قد تُستخدم لشراء عملة إيثيريوم (Ethereum)، مُستذكرين صفقاتٍ سابقة باع فيها الحيتان عملة BTC لشراء عملة ETH.

وشهد هذا الشهر صفقة تحويل 670 عملة بيتكوين (Bitcoin) -بقيمة 76 مليون دولار- إلى 68,130 عملة إيثيريوم (Ethereum) تُقدر قيمتها بـ 295 مليون دولار، كما سحبَ عنوان آخر -كان خاملاً لسنواتٍ- 6,334 عملة ETH بقيمة 28 مليون دولار من منصة كراكن (Kraken).

استقرار سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) نسبياً مع تسجيل حجم العقود الآجلة على منصة بينانس 2.6 تريليون دولار

يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً بسعر 110,778$ بانخفاض قدره 0.7% في الـ 24 ساعة الأخيرة وبنسبة 1.9% خلال الأسبوع، ليبقى سعرُها دون أعلى مستوياته على الإطلاق البالغ 124,500$ بنسبة 10.5%.

ومن الملاحظ أيضاً أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، انخفض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 107,400$ وهو أدنى مستوى له في سبعة أسابيع، قبل أن يرتد إلى 112,000$. وتُظهر بيانات موقع Glassnode أن التصحيح أدى إلى تهدئة “مرحلة النشوة” التي بدأت في منتصف شهر آب/أغسطس، حيث حقق 100% من معروض العملة أرباحاً.

وعادةً ما يتطلب الحفاظ على مثل هذه الظروف دخول استثماراتٍ قوية، لكنّها انخفضت نهاية شهر آب/أغسطس، حيث حقق 90% من المعروض حالات ربح ضمن نطاق تكلفةٍ يتراوح بين 104,100$ و114,300$. عن ذلك، أشارَ موقع Glassnode إلى أن الانخفاض دون مستوى 104,100$ قد يؤدي إلى موجة انخفاض إضافية، بينما يعكس ارتفاع السعر فوق 114,300$ تجدّد الطلب.

من جانب آخر، انخفضت أرباح مالكي عملة بيتكوين (Bitcoin) على المدى القصير من أكثر من 90% إلى 42% فقط خلال فترة الانخفاض. ورغم أنّ الارتداد أعادَ الربحية لأكثر من 60% من المعروض، فقد حذر المحللون من أن التعافي لا يزال هشاً.

المصدر: Glassnode

كذلك، أشارَ موقع Glassnode إلى أن أيّ اختراق لنطاق 114,000$ و116,000$ سيتسبب بتحقيق 75% من مالكي عملة بيتكوين (Bitcoin) على المدى القصير حصتهم من المكاسب، وقد يُعيد الثقة ويفتح الباب أمام موجةٍ صاعدة جديدة. من جهةٍ أخرى، ما تزال هناك مقاومةٌ عنيفةٌ في نطاق يمتد بين 111,700$ و115,500$، ما يتوافق مع مؤشرات متوسط الحركة البسيطة لـ 50 و100 يوم.

وعلق متداول الكريبتو Daan Crypto Trades على منصة X قائلاً: “يستقر سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) نسبياً دون نطاقه السابق، لكنّه فشل باستعادته”، مضيفاً أن أدنى مستوياته المُسجلة خلال الشهر عند 107,000$، قد لا يصمد إذا زادت ضغوط البيع.

المصدر: Daan Crypto Trades

في هذه الأثناء، ارتفعت تداولات العقود الآجلة على منصة بينانس إلى مستوى غير مسبوق بلغ 2.62 تريليون دولار في شهر آب/أغسطس، مقارنة بـ 2.55 تريليون دولار في شهر تموز/يوليو، وفقاً لبيانات موقع CryptoQuant. ما يعكس زيادة التقلبات، ومشاركةً أكبرَ من صناديق التحوّط والمؤسسات، وارتفاع أعداد المراكز المفتوحة.

وفيما حذر المحللون من أنه بينما تشير الأنشطة القوية في المشتقات إلى وجود سيولةٍ، فإن الزخم المدفوع بالعقود الآجلة دون دخول استثماراتٍ جديدة متواصلة في السوق الفورية غالباً ما تتبعه تصحيحات حادة. في الوقت الحالي، يتم تداول سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ضمن نطاق ضيق، إذ يحتاج الثيران (المضاربون على ارتفاع السعر) إلى استعادة السعر مستوى 114,000$ لتأكيد حدوث تعافٍ أقوى.