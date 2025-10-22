شركة SharpLink تستغل فرصة انخفاض سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) لترفع ممتلكاتها منها بإضافة 19,000 عملة كي تبلغ قيمتها الإجمالية 3.5 مليار دولار

تحوّل تراجعُ سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى سباق محموم على اقتناص أرصدتها، إذ رفعت شركة SharpLink -المُرتبطة بجو لوين (Joe Lubin)- حجم خزينتها إلى 859,853 عملة بقيمة 3.5 مليار دولار، بينما جمّعت شركة BitMine -التابعة لتوم لي (Tom Lee)- نحو 3.24 مليون عملة، بما يُعادل نحو 2.7% من معروضها المتداول، وبقيمةٍ تقارب 13 مليار دولار.

رغمَ الصعوبات الي يواجهها سعر عملة إيثيريوم (Ethereum)، فإن ثقة المؤسسات بالعملة ما تزال تتزايد بثبات، فقد أعلنت شركة SharpLink Gaming -إحدى أكبر المؤسسات امتلاكاً لأرصدة العملة عالمياً- عن ارتفاعٍ حاد في حجم احتياطياتها هذا الأسبوع، بعدما أضافت أكثر من 19,000عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى أصول خزينتها، في وقتٍ تشهدُ فيه السوق تراجعاً عاماً.

وبحسب الإفصاح الأخير للشركة، ازدادت حيازتها الإجمالية من عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى 859,853 عملة حتى 19 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بقيمةٍ تقديريةٍ توازي 3.5 مليار دولار عند احتسابها مع احتياطياتها النقدية. وفي وقت إعداد التقرير، بلغ سعر العملة 3,960$ منخفضاً بنسبة 0.7% خلال آخر 24 ساعة، وبنحو 12% على مدار الشهر الأخير.

ويُعزى تراجع سعر العملة إلى تطورات عوامل الاقتصاد الكلي، فقد أثارَت حربُ الرسوم الجمركية بقيادة الرئيس ترامب مع الصين مخاوف الأسواق بعد تهديده بفرض رسوم تصل إلى 155% على الواردات الصينية ابتداءً من 1 تشرين الثاني/نوفمبر. مع ذلك، سَعَت مؤسسات كبرى إلى استغلال هذا التراجع لتجميع عملتهم المفضلة استعداداً لاستقرار السوق، أبرزها مؤخراً شركتا SharpLink وBitMine.ففي الأسبوع الماضي، قامت شركة BitMine Immersion Technologies بشراء 379,271 عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمةٍ تُقدّر بنحو 1.5 مليار دولار من خلال عدة صفقاتٍ متتاليةٍ أعقبت انتكاسة السوق الأخيرة، لترتفع بذلك حيازتها الإجمالية إلى أكثر من 3 مليون عملة ETH، أي قُرابة 2.5% من معروضها المتداول.

💰 BitMine @BitMNR added 104,336 ETH worth about $417M to its treasury through wallets linked to Kraken and BitGo, according to Lookonchain data.#BitMine #TomLee https://t.co/JSBCMREtGR — Cryptonews.com (@cryptonews) October 16, 2025

وفيما لا تزال العوامل الموسمية مصدرَ قلق، تُظهر بيانات CoinGlass أنّ الربع الرابع مثل في المتوسط ثاني أضعف فترات الأداء التاريخي لعملة إيثيريوم (Ethereum).

شركة SharpLink تُضاعف استثماراتها في عملة إيثيريوم (Ethereum) عقب زيادة رأسمالها بمقدار 76 مليون دولار

أفادت الشركة بأنها اشترت 19,271 عملة إيثيريوم (Ethereum) خلال الأسبوع المنصرم بمتوسط تكلفةٍ بلغ 3,892$، مستفيدةً من ظروف السوق المواتية التي أعقبت تراجعات أسواق الكريبتو الحادة.

تأتي خطوتها هذه بعد أيامٍ فقط من إعلان شركة SharpLink إتمامها طرحاً خاصاً للأسهم جمَع ما يقرب من 76.5 مليون دولار من المستثمرين المُؤهلين بسعر 17$ للسهم الواحد، أي بزيادة 12% عن سعر الإغلاق المُسجّل في 15 تشرين الأول/أكتوبر. وسرعان ما تم توجيه هذا التمويل -الذي تم تأمينه من مستثمر مؤسساتي- نحوَ توسيع احتياطيات الشركة من عملة إيثيريوم (Ethereum).

💎 @SharpLinkGaming one of the world’s largest corporate holders of Ether, has raised $76.5M via an equity offering at $17/share. #Ethereum #Sharplinkhttps://t.co/vijb8mtutY — Cryptonews.com (@cryptonews) October 16, 2025

بدوره، صرّح جوزيف شالوم (Joseph Chalom) -أحد رؤساء SharpLink التنفيذيين- بقوله: “تتمثل أولويتنا الرئيسية بتوفير قيمةٍ مضافةٍ للمُساهمين من خلال تنفيذ منضبطٍ وتركيزٍ مُستمر على تجميع عملة إيثيريوم (Ethereum)”. وأوضح شالوم أنّ زيادة رأس المال الأخيرة التي جرت بعلاوةٍ على صافي قيمة الأصول أتاحت للشركة الاستفادة من انخفاض سعر العملة، ما جعل الاستثمار “ذا أثر إيجابي فوري على مالكي الأسهم”.

وبحسب البيانات المالية المُحدّثة، تحتفظ الشركة حالياً بـ 601,143 عملة إيثيريوم (Ethereum)، إضافةً إلى 258,710 عملة ETH أخرى تُحتسب كما لو كانت مستردّةً من عملة LsETH المربوطة، والتي تُمثل أحد أشكال مشتقات الرهن المرن. فمنذ بدء تطبيق إستراتيجية إدارة الخزينة في حزيران/يونيو 2025، تمكّنت الشركة من تحصيل 5,671 عملة كعوائد رهن، منها 326 مكافأةً مباشرةً و132 مكافأةً من عملة LsETH خلال الأسبوع الأخير وحده.

وقد أظهرَ مؤشر تركّز العملة لدى الشركة -وهو مقياس داخليٌّ للشفافية يقيس عدد عملات إيثيريوم (Ethereum) المُحتفظ بها لكل 1,000 سهمٍ مُحتملٍ في المستقبل- ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 4.0 منذ حزيران/يونيو، ما يعكس تزايد وزن العملة ضمن أصول ميزانيتها.

كما أفادت شركة SharpLink باحتفاظها بأرصدة نقدية وما يُوازيها بقيمة 36.4 مليون دولار، ويعتقد المحللون الماليون أن موجة التجميع المؤسساتي الراهنة بقيادة شركتي SharpLink وBitMine قد تُشكّل الأساس لمرحلة نمو مؤسسيّ جديدة لعملة إيثيريوم (Ethereum).

بيانات Bitwise تظهر أن 95% من حيازات عملة إيثيريوم (Ethereum) المؤسساتية تمت إضافتها خلال الربع الجاري

كشفت منصة StrategicEthReserve.xyz أن عدد المؤسسات المالكة لعملة إيثيريوم (Ethereum) بلغ 69 شركة تحتفظ مجتمعةً بـ 5.74 مليون عملة تُقدّر قيمتها بنحو 23 مليار دولار، أي قرابة 4.75% من معروضها المتداول.

وتُقدَّر حصة SharpLink بنحو 0.69% من إجمالي الحيازات المؤسساتية لعملة إيثيريوم (Ethereum)، ما يضعُها في مصافّ أبرز الشركات المالكة إلى جانب BitMine Immersion Technologies وكوينبيس (Coinbase) وThe Ether Machine.

وقد شهدت الأسواق المؤسساتية توجهاً متزايداً نحو اعتماد العملة البديلة كأصلٍ ضمن الاحتياطيات في الآونة الأخيرة، حيث تشير بيانات Bitwise إلى أن 95% من إجمالي أرصدة العملة التي تحتفظ بها الشركات المُدرجة في البورصة جرى شراؤها خلال الربع الأخير وحده، لتصل حيازتها الإجمالية إلى أكثر من 4.6 مليون عملة إيثيريوم (Ethereum).

كما تزامنت أنشطة شراء SharpLink المُكثّفة مع إعلاناتٍ أخرى أطلقتها الشركة خلال فصل الخريف، أبرزها خطة التمثيل الرقمي لأسهمها العادية المُسجّلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، ليتمَّ إدراجها وتداولها مباشرةً على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum blockchain).

وتم إطلاقُ هذه المبادرة بالتعاون مع شركة Superstate عبر منصتها Opening Bell، في محاولةٍ لإثبات إمكانية تمثيل الأسهم الأمريكية الخاضعة للتنظيم رقمياً والاحتفاظ بها على البلوكتشين دون فقدان وضعيتها القانونية، وأكّد جوزيف شالوم خلال كلمته في قمة الأصول الرقمية 2025 (DAS) المنعقدة في لندن بمشاركة مؤسس ConsenSys جوزيف لوين (Joseph Lubin) أنّ عملة إيثيريوم (Ethereum) ستظل محورَ التطور المستقبلي للتمويل المؤسساتي.

🗣️ At #DAS2025 in London, @ethereum’s Joseph Lubin and @SharpLinkGaming Joseph Chalom outlined what comes next for crypto after the recent crash.https://t.co/ODVncnhZ5Y — Cryptonews.com (@cryptonews) October 14, 2025

وأوضح شالوم أن السوق تمرّ حالياً بمرحلة ما أسماه “الانتقال نحو الجودة”، حيث تعتبرُ المؤسسات المالية الرائدة عملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) من الأصول الاستثمارية عالية الجودة التي يُمكنها الاستمرار فيها على المدى الطويل. وقال شالوم في الجلسة الحوارية: “المؤسسات موجودة بالفعل، وهي مستعدة للتحرك، ولكنّ ما سنشهده هو انتقال نحو الجودة، لا نحوَ المضاربة”.

بدوره، أعربَ لوين عن تأييده لهذه الرؤية مشيراً إلى أن المرحلة التالية من تطوّر عملة إيثيريوم (Ethereum) ستمثل لحظة محورية ضمن “منحنى تبنٍّ عالمي بقيمة تريليونات الدولارات”، مدفوعة بموجات التمثيل الرقمي، وعوائد الرهن، وتطوّر البنية التحتية للبلوكتشين.