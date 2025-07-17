سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) يبُعد 9.65% عن تحقيق اختراقٍ هائل لأعلى مستوياته في 4 سنوات – فهل سيصل سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى 3,500$ قبل نهاية الأسبوع؟

لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟ إفصاح إعلاني نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات. لأكثر من عقد من الزمن، يواصل موقع Cryptonews تقديم تغطية شاملة ومميزة لعالم العملات الرقمية، بهدف تزويد قرائه بمحتوى غني بالمعلومات. يتمتع فريقنا من الصحفيين والمحللين بخبرة عميقة في أسواق العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. نحن ملتزمون بأعلى المعايير التحريرية ، مع التركيز على الدقة والحياد في تقديم الحقائق والتقارير، سواء كانت تتعلق بالعملات المشفرة أو مشاريع البلوكشين أو آخر المستجدات والمنتجات والتطورات التكنولوجية. وجودنا المستمر في هذا المجال يعكس التزامنا العميق بمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأصول الرقمية وتقديم المعلومات القيمة لقرائنا. تعرف على المزيد عن Cryptonews

حطم سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) أخيراً مستوى المقاومة 2,800$ العنيد مع سيطرة الثيران (المضاربين على الارتفاع) بقوة على حركة السعر. ويتم تداول عملة إيثيريوم -وقت كتابة هذا التقرير- فوق 3,280$ لأول مرةٍ منذ شباط/فبراير الماضي، ليكون على بُعد 9.65% فقط من اختراق قناةٍ استمرت أربع سنوات، وأبقت سعر العملة دون أعلى مستوياته على الإطلاق (4,891$) والذي تم تسجيله عام 2021.

ومع تشكل نمط الراية الصاعدة وتجاوز حجم التداول 40 مليار دولار، يبدو مرجّحاً تجاوزُ سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) مبلغ 3,500$ قبل نهاية الأسبوع، وقد يستعيد مستوى الحاجز النفسي الهام 4,000$ في وقتٍ أقرب من المتوقع.

اختراق عملة إيثيريوم (Ethereum) يتفوق على السوق لدى جميع المؤشرات الرئيسية

تفوّق أداء عملة إيثيريوم (Ethereum) بوضوحٍ على العملات الرقمية المنافسة لدى جميع المؤشرات المهمة مؤخراً.

وتكشف بيانات من SosoValue أن عملة إيثيريوم (Ethereum) اجتذبت استثماراتٍ يوميةً جديدةً من المؤسسات عبر صناديق التداول الفوري للعملة في البورصة (ETFs) لثماني جلسات تداولٍ متتالية، بمتوسط شراء يومي بلغ 120 مليون دولار.

المصدر: SosoValue

وقد جمعت شركة بلاك روك (BlackRock) من خلال مؤشرها ETHA ما تزيد قيمته على 5 مليار دولار من عملة إيثيريوم (Ethereum)، منها أكثر من مليار دولار منذ حزيران/يونيو وحتى الآن.

كما يُطبّق جوزيف لوبين (Joseph Lubin) -الشريك المؤسس لبلوكتشين إيثيريوم، ونظير مايكل سايلور مستثمر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) في عملة إيثيريوم (Ethereum)- حالياً نهجَ شركة مايكروستراتيجي في استثمار عملة بيتكوين على عملة إيثيريوم.

من جانبه، أشار توم لي (Tom Lee) -كبير مسؤولي الاستثمار في Fundstrat ورئيس شركة Bitmine Immersion Technologies- إلى أن سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) ظلَّ مَحصوراً ضمن نطاقٍ سعري مُعيّن منذ عام 2021.

مع ذلك، يرفع نمو العملات المستقرة مثل يو إس دي سي (USD Coin-USDC) وتيثر (Tether-USDT) بالإضافة إلى توجّه وول ستريت نحو التمثيل الرقمي للأصول الملموسة الحاجة إلى التمويل اللامركزي (DeFi) على البلوكتشين.

وأكد لي (Lee) أن نشاط المعاملات يتسارع أيضاً على بلوكتشين إيثيريوم، بعد أن تجاوزت المعاملات اليومية على الشبكة 1.2 مليون معاملة، ما يُشير إلى تجدد اهتمام المستثمرين.

3/

Head of Digital Assets for Fundstrat @SeanMFarrell notes that transaction activity picking up on ethereum



data from @TheBlock__ $BMNR @BitMNR pic.twitter.com/5frs6rhWNr — Thomas (Tom) Lee (not drummer) FSInsight.com (@fundstrat) July 15, 2025

شركة SharpLink Gaming تجمع ما قيمته 700 مليون دولار من عملة إيثيريوم (Ethereum)، والسوق تتطلع إلى أهداف سعرية تبدأ من 4,000$ وما فوقها

ركّزت شركة SharpLink Gaming على شراء عملة إيثيريوم (Ethereum) بقوة، وأنشأت حقيبة استثمارية بقيمة 974 مليون دولار. فقد اشترت الشركة المُدرجة في بورصة ناسداك مؤخراً مبالغَ إضافية من عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 15.8 مليون دولار ورهنتها في صندوق LSETH، لتصبح أكبر شركة مالكةٍ لعملة إيثيريوم (Ethereum)، متجاوزةً بذلك حتى استثمارات مؤسسة إيثيريوم (Ethereum Foundation) ذاتها.

💰 SharpLink added 6,377 ETH this week, lifting its total to nearly 312,000 ETH worth $974M, solidifying its status as a top corporate Ethereum holder.#SharpLink #ethereum https://t.co/5BIcO1254D — Cryptonews.com (@cryptonews) July 16, 2025

تأتي هذه التطورات في الوقت الذي بلغ فيه عدد صفقات المضاربة على انخفاض سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بالرافعة المالية أعلى مستوياته على الإطلاق، وما يزال زوج ETH/BTC أقل بنسبة 50% من ذروته المسجلة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

أما الأخبار الجيدة، فهي أن زوج ETH/BTC قد استعاد الآن متوسط الحركة الأسّي ليوم واحد المُقاس على مدى 200 يوم لأول مرة منذ عام، ما وضع عملة إيثيريوم (Ethereum) في مسارٍ مشابهٍ لما شهدته عملة بيتكوين (Bitcoin) خلال الفترة 2018-2021.

المصدر: TradingView

ويتطلع العديد من المشاركين في السوق الآن إلى مستوى 4,000$ كمستوى رئيسي قادم، وهو ما يبدو هدفاً معقولاً.

أكثرُ من ذلك، يتوقع صاحب حساب “بونك غاي” الخبير في مجال الكريبتو أن تصل الأهداف إلى 10,000$ قبل انتهاء الدورة الحالية للسوق.

Joseph Lubin is the Ethereum Saylor and is about to run the $MSTR playbook on $ETH via $SBET



and now you have the legendary Peter Thiel getting involved in Tom Lee's $BMNR to do the same for ETH



all while the amount of levered shorts on ETH is at all-time highs



the mother of… https://t.co/I2EKJ4kW8F pic.twitter.com/vH9lY8EP5X — Unipcs (aka 'Bonk Guy') 🎒 (@theunipcs) July 16, 2025

ويرى المحلل بأن رحلة عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى 10,000$ ستكون أسرع ممّا يتوقعه الكثيرون، مشيراً إلى وجوب “الاستعداد لأعنف موجة صعود نشهدها في حياتنا” وفق تعبيره.

التحليل الفني: اكتمال نمط تجميع ويكوف (Wyckoff)

من الناحية الفنية، يُظهر المخطط البياني اليومي لزوج ETH/USD بوضوح نمط تجميع ويكوف (Wyckoff)، والذي بلغ ذروته باختراق مستوى المقاومة بعد مرحلة “القفز” ومنطقة “الالتفاف والانضغاط”. فقد تحرك سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بشكلٍ حاسمٍ فوق مستوى 3,100$ بعد “التوسع/الإصدار الأول” مؤكداً زخم الصعود، ليدخل منطقة “جني الأرباح” الواقعة حوالي 3,278$.

المصدر: TradingView

ويلقى هذا الارتفاع الملحوظ الدعمَ من المراحل السابقة، بما في ذلك مرحلة الاختبار الثانوي (SC)، واختبار حجم التداول المنخفض، والاختراق الناجح لخط الاتجاه الهابط، وكلها تشير إلى اكتمال دورة تجميع العملة. من جهةٍ أخرى، يتجه السعر الآن نحو مستويات مقاومةٍ أعلى، حيث يُمثل مستوى 3,454$ و3,757$ الهدفين الرئيسيين التاليين.

$ETH making a pure Bull Flag.



This is not like memes and other hype coins Zoom in Zoom out and you’ll see bigger picture.



ETH is so real close to breaking out. You know my magic number ~ $4,000.



ETH/BTC breaking $16K and we all remember what came after +300% straight final… pic.twitter.com/iXvo1ZWJfy — Henry (@LordOfAlts) July 16, 2025

وفي حال واجه هذا المسار تصحيحاً سعرياً، فإن مناطق تصحيح فيبوناتشي بين 2,750$ و2,650$ (مستويات 0.5-0.618) قد توفر دعماً قوياً قبل أي استمرار.