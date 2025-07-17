سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) يبُعد 9.65% عن تحقيق اختراقٍ هائل لأعلى مستوياته في 4 سنوات – فهل سيصل سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى 3,500$ قبل نهاية الأسبوع؟
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حطم سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) أخيراً مستوى المقاومة 2,800$ العنيد مع سيطرة الثيران (المضاربين على الارتفاع) بقوة على حركة السعر. ويتم تداول عملة إيثيريوم -وقت كتابة هذا التقرير- فوق 3,280$ لأول مرةٍ منذ شباط/فبراير الماضي، ليكون على بُعد 9.65% فقط من اختراق قناةٍ استمرت أربع سنوات، وأبقت سعر العملة دون أعلى مستوياته على الإطلاق (4,891$) والذي تم تسجيله عام 2021.
ومع تشكل نمط الراية الصاعدة وتجاوز حجم التداول 40 مليار دولار، يبدو مرجّحاً تجاوزُ سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) مبلغ 3,500$ قبل نهاية الأسبوع، وقد يستعيد مستوى الحاجز النفسي الهام 4,000$ في وقتٍ أقرب من المتوقع.
اختراق عملة إيثيريوم (Ethereum) يتفوق على السوق لدى جميع المؤشرات الرئيسية
تفوّق أداء عملة إيثيريوم (Ethereum) بوضوحٍ على العملات الرقمية المنافسة لدى جميع المؤشرات المهمة مؤخراً.
وتكشف بيانات من SosoValue أن عملة إيثيريوم (Ethereum) اجتذبت استثماراتٍ يوميةً جديدةً من المؤسسات عبر صناديق التداول الفوري للعملة في البورصة (ETFs) لثماني جلسات تداولٍ متتالية، بمتوسط شراء يومي بلغ 120 مليون دولار.
وقد جمعت شركة بلاك روك (BlackRock) من خلال مؤشرها ETHA ما تزيد قيمته على 5 مليار دولار من عملة إيثيريوم (Ethereum)، منها أكثر من مليار دولار منذ حزيران/يونيو وحتى الآن.
كما يُطبّق جوزيف لوبين (Joseph Lubin) -الشريك المؤسس لبلوكتشين إيثيريوم، ونظير مايكل سايلور مستثمر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) في عملة إيثيريوم (Ethereum)- حالياً نهجَ شركة مايكروستراتيجي في استثمار عملة بيتكوين على عملة إيثيريوم.
من جانبه، أشار توم لي (Tom Lee) -كبير مسؤولي الاستثمار في Fundstrat ورئيس شركة Bitmine Immersion Technologies- إلى أن سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) ظلَّ مَحصوراً ضمن نطاقٍ سعري مُعيّن منذ عام 2021.
مع ذلك، يرفع نمو العملات المستقرة مثل يو إس دي سي (USD Coin-USDC) وتيثر (Tether-USDT) بالإضافة إلى توجّه وول ستريت نحو التمثيل الرقمي للأصول الملموسة الحاجة إلى التمويل اللامركزي (DeFi) على البلوكتشين.
وأكد لي (Lee) أن نشاط المعاملات يتسارع أيضاً على بلوكتشين إيثيريوم، بعد أن تجاوزت المعاملات اليومية على الشبكة 1.2 مليون معاملة، ما يُشير إلى تجدد اهتمام المستثمرين.
شركة SharpLink Gaming تجمع ما قيمته 700 مليون دولار من عملة إيثيريوم (Ethereum)، والسوق تتطلع إلى أهداف سعرية تبدأ من 4,000$ وما فوقها
ركّزت شركة SharpLink Gaming على شراء عملة إيثيريوم (Ethereum) بقوة، وأنشأت حقيبة استثمارية بقيمة 974 مليون دولار. فقد اشترت الشركة المُدرجة في بورصة ناسداك مؤخراً مبالغَ إضافية من عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 15.8 مليون دولار ورهنتها في صندوق LSETH، لتصبح أكبر شركة مالكةٍ لعملة إيثيريوم (Ethereum)، متجاوزةً بذلك حتى استثمارات مؤسسة إيثيريوم (Ethereum Foundation) ذاتها.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي بلغ فيه عدد صفقات المضاربة على انخفاض سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بالرافعة المالية أعلى مستوياته على الإطلاق، وما يزال زوج ETH/BTC أقل بنسبة 50% من ذروته المسجلة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
أما الأخبار الجيدة، فهي أن زوج ETH/BTC قد استعاد الآن متوسط الحركة الأسّي ليوم واحد المُقاس على مدى 200 يوم لأول مرة منذ عام، ما وضع عملة إيثيريوم (Ethereum) في مسارٍ مشابهٍ لما شهدته عملة بيتكوين (Bitcoin) خلال الفترة 2018-2021.
ويتطلع العديد من المشاركين في السوق الآن إلى مستوى 4,000$ كمستوى رئيسي قادم، وهو ما يبدو هدفاً معقولاً.
أكثرُ من ذلك، يتوقع صاحب حساب “بونك غاي” الخبير في مجال الكريبتو أن تصل الأهداف إلى 10,000$ قبل انتهاء الدورة الحالية للسوق.
ويرى المحلل بأن رحلة عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى 10,000$ ستكون أسرع ممّا يتوقعه الكثيرون، مشيراً إلى وجوب “الاستعداد لأعنف موجة صعود نشهدها في حياتنا” وفق تعبيره.
التحليل الفني: اكتمال نمط تجميع ويكوف (Wyckoff)
من الناحية الفنية، يُظهر المخطط البياني اليومي لزوج ETH/USD بوضوح نمط تجميع ويكوف (Wyckoff)، والذي بلغ ذروته باختراق مستوى المقاومة بعد مرحلة “القفز” ومنطقة “الالتفاف والانضغاط”. فقد تحرك سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بشكلٍ حاسمٍ فوق مستوى 3,100$ بعد “التوسع/الإصدار الأول” مؤكداً زخم الصعود، ليدخل منطقة “جني الأرباح” الواقعة حوالي 3,278$.
ويلقى هذا الارتفاع الملحوظ الدعمَ من المراحل السابقة، بما في ذلك مرحلة الاختبار الثانوي (SC)، واختبار حجم التداول المنخفض، والاختراق الناجح لخط الاتجاه الهابط، وكلها تشير إلى اكتمال دورة تجميع العملة. من جهةٍ أخرى، يتجه السعر الآن نحو مستويات مقاومةٍ أعلى، حيث يُمثل مستوى 3,454$ و3,757$ الهدفين الرئيسيين التاليين.
وفي حال واجه هذا المسار تصحيحاً سعرياً، فإن مناطق تصحيح فيبوناتشي بين 2,750$ و2,650$ (مستويات 0.5-0.618) قد توفر دعماً قوياً قبل أي استمرار.